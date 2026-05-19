La Bombonera ya no gana sola: qué cambió en el estadio más temido del fútbol argentino

La Bombonera fue escenario de muchos de los momentos más emblemáticos de la historia del fútbol argentino. El penal que Antonio Roma le atajó a Delem para asegurar el título de 1962 frente a River, la avalancha provocada por el gol de Hugo Perotti a Ferro en 1981, el nucazo de Hugo Romeo Guerra para el 3 a 2 en el superclásico del Apertura 1996 o el muletazo de Martín Palermo para liquidar la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores 2000 alimentaron por años la sensación de que Boca, en su cancha, parecía jugar con uno más.

Durante décadas, la condición de local de Boca parecía tener un peso mayor que la de cualquier otro equipo. Más allá de las largas rachas sin derrotas y de que, incluso en los últimos años, Boca siguió construyendo mejores campañas como local que como visitante, durante buena parte de su historia existió la idea de que en la Bombonera influían otros factores además de lo futbolístico.

Sin embargo, en el último tiempo, esa mística parece haber perdido parte de su efecto. O, al menos, ya no alcanza por sí sola para inclinar partidos importantes. Boca sigue llenando el estadio y, más allá de su significado simbólico, son pocos los equipos que prefieren jugar allí, pero el peso psicológico tampoco parece el mismo. La Bombonera sigue impactando por su historia, su colorido y su arquitectura, pero cambió la manera en que Boca logra potenciar esa energía. En ese contexto, el equipo de Claudio Ubeda recibirá este martes, desde las 21.30, a Cruzeiro en un partido decisivo para sus aspiraciones en la Copa. Un empate dejará a Boca prácticamente afuera, mientras que una derrota lo obligará a esperar que Universidad Católica no le gane este jueves a Barcelona, de Guayaquil, para aferrarse a una mínima esperanza de clasificación.

Una postal cada vez más repetida: Boca, golpeado en la Bombonera después de un partido decisivo. Manuel Cortina

Esa transformación no ocurrió de un día para otro. Fue gradual. Y quedó expuesta en una serie de golpes que terminaron desgastando esa idea de invulnerabilidad que durante gran parte de su historia convirtió a la Bombonera en un lugar único para quienes la viven desde las tribunas, pero también incómodo y muchas veces intimidante para quienes debían jugar allí. En apenas 15 meses, Boca sufrió cuatro eliminaciones en su estadio: ante Alianza Lima en el repechaje de la Copa Libertadores 2025, frente a Independiente en el Apertura 2025, contra Racing en el Clausura 2025 y frente a Huracán, hace apenas unos días, por el Apertura 2026.

A esos antecedentes se suman otras noches que, independientemente de los merecimientos, dejaron marcas fuertes: la eliminación frente a River en la Libertadores 2015, en la noche del episodio del gas pimienta; aquel inesperado 2-3 contra Independiente del Valle en las semifinales de la Copa 2016, cuando Boca aparecía como favorito al título y el conjunto ecuatoriano llevaba apenas siete años en primera división; y la caída ante el equipo de Marcelo Gallardo en las semifinales de la Libertadores 2019, pese al triunfo 1-0 en la revancha.

La pregunta, entonces, aparece sola: ¿la Bombonera perdió ese poder de ganar partidos o, en realidad, Boca dejó de tener equipos capaces de potenciar esa mística? Probablemente haya un poco de las dos cosas.

El episodio del gas pimienta, en 2015, marcó un quiebre: aunque la serie se resolvió en los escritorios de la Conmebol, fue uno de los primeros grandes golpes que Boca sufrió en la Bombonera en la era moderna. MARCOS BRINDICCI - X90087

Porque también cambió el fútbol. Y cambiaron los jugadores, los árbitros, los hinchas y la manera de vivir el espectáculo. Durante mucho tiempo, el griterío del público podía llegar a condicionar, incluso, las decisiones de los jueces, pero la aparición del VAR limitó mucho esa posibilidad. La escena todavía se repite en la Bombonera: mientras una jugada se revisa, la cancha empuja, late, vibra, tiembla. Pero los encargados del VAR estén en Ezeiza, aislados en una cabina y sin escuchar el sonido ambiente más allá de lo que transmite el micrófono del árbitro. Salvo en acciones muy finas o interpretativas, las cámaras suelen achicar bastante el margen de error, aunque en el fútbol argentino todavía surjan fallos que siguen generando polémica.

La diferencia más profunda parece estar en otro lado: en la relación entre el equipo y la gente.

Hugo Perotti, autor de aquel gol ante Ferro que encaminó el título del Metropolitano de 1981, conoce como pocos el Mundo Boca. Surgió del club, jugó 150 partidos en Primera, ganó dos títulos y fue técnico de las divisiones inferiores. De sus 29 goles, 20 fueron en la Bombonera, donde perdió apenas nueve de 78 partidos. Para el Mono, el problema de Boca es multicausaltiene: “El nivel del fútbol argentino se niveló para abajo, y a eso hay que sumarle que la gran mayoría de los jugadores de Boca en este tiempo no estuvieron a la altura. Las compras fueron malas y el manejo de los técnicos, también. Pero en Boca pareciera que no pasa nada. En mi época, la hinchada ejercía presión; hoy es oficialista y no protesta, salvo que ocurra algo que vaya contra sus intereses. El que protesta enseguida es tildado de contra. Antes eso no pasaba y no puede seguir así”.

La formación de Boca en la última presentación del equipo en la Bombonera por la Copa Libertadores: 3-0 frente a Barcelona, de Guayaquil. Gonzalo Colini - La Nación

También mutó el público. Ir a la cancha ya no se vive igual que hace 20 o 30 años. Hay más invitados, más turismo y más gente que consume el evento de otra manera: ya no se trata solamente del partido, sino también de la experiencia alrededor del evento. Eso elevó el precio de las entradas y, como sucede en muchos otros clubes, terminó convirtiendo la cancha en un lugar cada vez menos accesible para determinados sectores. Al mismo tiempo, muchos socios quedaron afuera por un filtro cada vez más exigente. Y eso también modificó el clima de la Bombonera. En los últimos partidos hubo momentos en los que el aliento partió casi únicamente desde la popular, o incluso desde el sector de la barra, mientras en gran parte del resto de la cancha predominaban el nerviosismo, la frustración y el cansancio por tantos años sin grandes alegrías internacionales.

Aun con todos esos cambios, muchos protagonistas del fútbol siguen refiriéndose a la Bombonera como un estadio distinto, con un peso especial. El propio Miguel Russo dejó una frase reveladora sobre la Libertadores 2020, disputada en gran parte sin público por la pandemia. Después de la eliminación ante Santos, aseguró que, con gente, Boca probablemente habría ganado esa Copa.

“La Bombonera sigue siendo un escenario movilizante: está en cada futbolista de Boca o del rival cómo canaliza ese aliciente, ese hecho conmovedor. Lo que ocurre es que Boca no viene consiguiendo los resultados esperados. Pero esa aura va mucho más allá de una racha. Si Boca gana cuatro o cinco partidos seguidos y vuelve a decirse que la cancha gana partidos, tampoco cambiará ese enfoque”, sostiene Carlos Navarro Montoya, el cuarto futbolista con más partidos en la Bombonera: 190, apenas 16 menos que Juan Román Riquelme, el jugador con más presencias.

Ante Barcelona, de Guayaquil, Boca impulsó un mosaico en las plateas para reforzar el clima copero; la propuesta, alejada de la cultura del club, no prosperó. Gonzalo Colini - La Nación

Esa mística, claro, necesita un respaldo futbolístico. Ningún estadio gana por sí solo. Mucho menos en un fútbol cada vez más profesionalizado, táctico y preparado desde lo psicológico. Y una serie de batacazos también fue modificando la mirada de los rivales: muchos equipos ya no llegan a la Bombonera solamente con el objetivo de hacer un papel digno, sino convencidos de que pueden conseguir un resultado que todavía sigue considerándose histórico.

“Al fútbol se sigue jugando 11 contra 11 y, como diría Obdulio Varela, ‘los de afuera son de palo’. Pueden empujar, pero después depende del nivel de los futbolistas. A los que jugamos en otros clubes, lo que más queríamos era enfrentar a River y contra Boca, por el marco, por lo que representaba, y por la enorme repercusión que tenían esos partidos. Eso sigue pasando. El aliento es importante, pero los partidos se resuelven por lo que hacen los jugadores”, explica Juan Simón, quien defendió los colores de Boca entre 1988 y 1994, con 218 partidos y cinco títulos. En la Bombonera jugó 102 encuentros y perdió apenas el 12,7%.

El lamento de Miguel Merentiel en una Bombonera necesitada de respuestas: este martes, el uruguayo volverá a ser titular frente a Cruzeiro. Manuel Cortina

“Esa presión también hay que saber manejarla. Cuando empieza el ‘movete, Xeneize, movete’ o el ‘que se vayan todos’, se crea un clima hostil que, si el jugador no tiene la personalidad suficiente o no está convencido de lo que está haciendo en la cancha, termina siendo contraproducente. Te acelera, tomás malas decisiones, empezás a errar pases y se va generando un círculo vicioso”.

La Bombonera sigue siendo uno de los estadios más impactantes del mundo y un escenario difícil para cualquier visitante. Pero ya no alcanza para disimular las falencias del equipo. Y tal vez esa sea la principal diferencia: antes el rival jugaba contra Boca y también contra el contexto; hoy, muchas veces, juega solamente contra Boca.