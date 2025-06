La bronca de Russo y los jugadores de Boca por la derrota ante Bayern Múnich en el Mundial de Clubes: “No lo puedo creer”

Tras la frenética victoria de Bayern Múnich contra Boca por la segunda fecha del Mundial de Clubes, los jugadores del Xeneize manifestaron su bronca por haber estado a minutos de conseguir un empate histórico. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo deberán golear a Auckland City, mientras que dependerán de una derrota de Benfica contra el conjunto alemán.

El primer futbolista en expresar su bronca fue Rodrigo Battaglia, uno de los pilares fundamentales en el equipo y quien anotó para Boca en la primera fecha. "No lo puedo creer. Quiero agradecerle a la gente, fue una locura el apoyo. Estoy re caliente, se escapó al final“.

Rodrigo Battaglia lamentó que Boca no haya conseguido un empate. Lynne Sladky - AP

Además continuó: “Nosotros con nuestra armas, ellos con mucho equipo. En el primer tiempo estuvimos desordenados, en el segundo corregimos. Nos encontramos con el gol pero llegó una jugada desafortunada. Hubo mil rebotes y le quedó el gol. Se nos escapó sobre el final. Son desatenciones que a veces pasan. Es una lástima porque estábamos en un buen momento. Vamos a seguir peleando. Nos queda un partido, seguimos con chances matemáticas”.

También se desahogó Ayrton Costa, quien estuvo en duda para la competencia y terminó haciéndose un lugar en la defensa del Xeneize, por delante de Marcos Rojo. “Al final me sentí un poco cansado, pero cuando ves a la gente cantar te dan ganas de seguir corriendo. No hay nada para reprocharse. Boca está a la altura para ganarle a cualquiera y hoy quedó demostrado. Si salimos a jugar así nos va a ir bien. Van a ser más las victorias que las derrotas”, declaró.

Ayrton Costa fue uno de los primeros jugadores en hablar tras la derrota con Bayern

Miguel Merentiel, el autor del único gol del conjunto argentino, dijo que se siente orgulloso por la entrega y el sacrificio del equipo, y lamentó que el equipo se haya ido con las manos vacías. En tanto, comentó: “En el gol me enfoqué en que tenía que hacer esos movimientos en el partido. Me quedó una y la mandé a guardar. Pero no alcanzó. Hay que seguir. Sabíamos que era un equipo dominador, que tiene un buen circuito de juego. Tratamos de contrarrestar eso. El trabajo de Boca fue muy bueno hasta el minuto 80. Que la gente crea porque nos queda un partido más y vamos a dar lo mejor para conseguir la victoria”.

Russo: “El empate nos hubiera caído bárbaro”

El entrenador destacó la dificultad del rival y afirmó que “duele perder”. Fue un rival muy difícil. Hay muchas cosas en las que estuvimos bien, y otras en las que tenemos que mejorar. Perdimos mucho la pelota y nos metimos mucho atrás, pero ellos también te meten. Al principio teníamos todo largo. Los jugadores tenían mucho cansancio”, dijo y añadió: “Ahora hay que ver. Todo es posible”.

Boca perdió con el Bayern Múnich. Rebecca Blackwell - AP

Russo, además, remarcó el esfuerzo de sus jugadores e indicó que la idea plasmada por Boca en el partido implica “la forma para competir a niveles muy altos”. Al respecto, especificó: “Jugamos a un ritmo que es muy alto, no es simple de sostener. Hay que estar todo un año preparado para este tipo de competencias, y tuvimos 15 días. Ésta es la base de todo, cuanto más convencido estemos, mejor. Hay muchas cosas buenas, tenemos que hacer cambios en lo que hay mucho desgaste”.

“El empate nos hubiera caído bárbaro, pero estas cosas son así”, lamentó, aunque puso el foco en mirar para adelante: “Está en nosotros el cambiar lo que pensamos todos, a nivel de juego, de lo que es Boca. Boca tiene que estar al altura todo el semestre que viene. Lo de la gente de Boca es impresionante, para mi no es nada nuevo. Van a tener mucho que ver, hay que armar una sociedad con el equipo muy importante”.