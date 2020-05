Antonela Roccuzzo lo mira a Lionel Messi después de que el futbolista le complique la jugada a Mateo

En uno de los videos que compartió la cuenta de redes sociales Otro, se puede apreciar cómo Lionel Messi y Antonela Roccuzzo juegan a las cartas con Thiago (7) y Mateo (4).

Pero los fanáticos de la pareja no se quedaron únicamente en la anécdota y se dieron cuenta de un gracioso detalle: la cara que pone Antonela cuando su el 10 del Barcelona cambia de color en el UNO y le dificulta la jugada a Mateo .

"A Messi no le gusta perder ni al UNO con su familia. Cambia de color a verde sabiendo que Mateo no tenía ni una carta verde. Like por la cara que pone Antonela ", escribió un usuario de Twitter en relación a las imágenes.

La mujer del 10 se indignó cuando él le complicó la jugada a su hijo del medio 01:55

Video

En esa línea, hubo una oleada de comentarios aprobando la expresión de Antonela de -podría decirse- incredulidad cuando su marido perjudica a su hijo del medio en el juego y fueron tantas personas que opinaron al respecto que el tema se convirtió en tendencia de Twitter.

"El video de Messi enseñándole a jugar al UNO a Mateo me alegró el resto del día. La cara de Antonela es arte", escribió otra de las usuarias.

Antonela Roccuzzo se ríe incrédula ante la jugada de su marido

Esta tarde, Antonela, publicó en Instagram una imagen de Mateo. ¿Habrá sido por los comentarios al video de ayer?