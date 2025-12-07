A qué hora juega Boca Juniors vs. Racing por el Torneo Clausura 2025

Este domingo inician las semifinales del Torneo Clausura 2025 con el clásico entre Boca Juniors y Racing Club en la Bombonera con arbitraje de Darío Herrera y se define el primer finalista del último certamen de la temporada del fútbol argentino.

El cotejo inicia a las 19 y se transmite en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Leandro Paredes y Adrián 'Maravilla' Martínez, dos de las figuras que estarán cara a cara en Boca vs. Racing

La previa de Boca vs. Racing

El xeneize accedió a la llave de los cuatro mejores tras derrotar a Argentinos Juniors por 1 a 0 como local con gol de Ayrton Costa. El equipo dirigido por Claudio Úbeda lideró el Grupo A en la primera etapa con 29 puntos gracias a ocho triunfos, cinco empates y tres caídas y en la primera instancia de los playoffs sacó a Talleres de Córdoba con una victoria por 2 a 0.

De cara al compromiso de este domingo el entrenador que heredó el equipo de Miguel Ángel Russo utilizará la misma formación que en lo dos cruces anteriores con la continuidad de Milton Giménez en la delantera porque Edinson Cavani no está al 100%. Además, Ander Herrera entrenó diferenciado en la semana, pero está a disposición para ocupar un lugar en el banco de suplentes.

Agustin Marchesín fue clave para que Boca Juniors llegue a las semifinales del Torneo Clausura NurPhoto - NurPhoto

La Academia, por su parte, fue tercera en la misma zona con 25 unidades producto de siete victorias, cuatro igualdades y cinco encuentros perdidos. En octavos su víctima fue River Plate, al que venció por 3 a 2, mientras que en cuartos superó a Tigre por penales 4 a 2 tras empatar sin goles. Ambos partidos los disputó en el Cilindro, por lo que ante el conjunto de la Ribera afrontará su primer cruce fuera de su casa.

El entrenador Gustavo Costas tiene dos bajas muy importantes y son las del capitán Santiago Sosa y Gastón Martirena. Ambos fueron expulsados frente al Matador y no están disponibles para jugar en la Bombonera. Además, Santiago Solari se recuperó de una sobrecarga muscular, que lo tuvo en duda hasta último momento, y es titular.

Santiago Solari es una de las figuras que tiene Racing Santiago Filipuzzi - LA NACION

Además del título, Racing persigue la clasificación a la Copa Libertadores 2026 porque en la Tabla Anual terminó quinto, es decir, en zona de acceso a la Sudamericana. Esa necesidad no tiene Boca porque ingresó al máximo certamen continental como segundo de la general. Paradójicamente, cualquiera de los dos que se corone en el Clausura, favorecerá a su clásico rival. Si lo hace el xeneize, River ingresará a la Libertadores mientras que si da la vuelta olímpica la Academia, el Rojo entrará a la Copa Sudamericana.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda. Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es Boca, con una cuota de 1.89 contra 4.53 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría el partido a los penales después del suplementario de media hora, llega a 3.30.

El equipo que se imponga en las semifinales del Clausura avanzará a la definición ante el ganador del clásico de La Plata entre Gimnasia y Estudiantes, que chocarán este lunes. El encuentro decisivo, tal se oficializó, se llevará a cabo el 13 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Así quedó el cuadro de las semifinales del Torneo Clausura 2025, tras los cuartos de final Canchallena

Será el tercer partido que disputarán entre sí Boca y Racing porque compartieron grupo tanto en el Apertura como en el Clausura. En el primer certamen, en el Cilindro de Avellaneda, festejó el local 2 a 0 con anotaciones de Luciano Vietto y Adrián Martínez mientras que en el campeonato actual, en la Bombonera, fue empate 1 a 1 con goles de Santiago Solari y Milton Giménez.