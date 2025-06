La carrera contrarreloj de Franco Mastantuono, Kevin Lomónaco (y otros) para jugar el Mundial de 2026

¿Hay tiempo para que en la selección campeona del mundo un ‘outsider’ se gane un lugar en la Copa 2026? Sí. Entonces, Franco Mastantuono y Kevin Locómaco pueden ilusionarse porque ya sucedió. Camino a Qatar 2022 el escenario fue idéntico, y ahora se replica: la Argentina se clasificó con cuatro fechas de antelación y Scaloni aprovechó los últimos cuatro partidos para introducir algunas variantes. Y muy probablemente Julián Álvarez y Alexis Mac Allister, dos piezas que serían vitales en Medio Oriente, hayan terminado de ganarse el pasaje en esos encuentros que desobedecen la creencia popular: nunca son decorativos.

Vale hacer memoria para descubrir las oportunidades que ofreció el entrenador por afuera de la base habitual en aquel póquer de partidos de 2021 que se repetirá ahora. Y encontraremos sorpresas. Por ejemplo, en la victoria 2-1 contra Chile, el emergente Julián Álvarez pudo rescatar unos minutos ingresando en el segundo tiempo. En el triunfo 1-0 con Colombia, Lucas Ocampos fue titular, luego lo reemplazó Maximiliano Meza y también entraron Martínez Quarta y Emiliano Buendía. Frente a Venezuela (3-0) se trató de la alineación más alternativa, con Armani, Pezzella, Nicolás González, Joaquín Correa y, por primera vez, Alexis Mac Allister entre los titulares. Es más, ese día Lucas Boyé fue una de las variantes. Y en el cierre contra Ecuador (1-1), atajó Rulli, estuvieron desde el inicio Martínez Quarta, Julián y Mac Allister, e ingresó Ocampos. Sin dudas, Scaloni abrió el abanico.

¿Por qué no podría volver a ocurrir? Especialmente para Mac Allister y Julián esos juegos resultaron clave para mostrarse. Es que aunque parezca todo resuelto, siempre puede haber una hendija. Bajo el mandato de Scaloni lo confirma Enzo Fernández, que no participó ni un minuto de las pasadas eliminatorias y en Qatar iba a tener una función protagónica a partir de su aparición en la segunda jornada con México. Enzo, que en julio de 2022 había sido transferido por River a Benfica, debutó en la selección en septiembre, en un amistoso con Honduras, cuando faltaban solo 58 días para la Copa del Mundo. Contra México recién sería su cuarto encuentro albiceleste, y todavía ninguno como titular. Estaba predestinado, sin dudas.

Mastantuono conoce el predio de Ezeiza por sus pasos por selecciones juveniles, pero a los 17 llegó a la mayor; disputar la Copa del Mundo el año que viene no parece imposible para el chico de River. Rodrigo Nespolo - LA NACION

Hay ejemplos de carreras cortas que luego dejan huella en la selección. Y en los mundiales. Por ejemplo, para el recientemente fallecido exzaguero Luis Galván, el debut contra Hungría en 1978 fue apenas su noveno partido para la Argentina. Y algo más… A finales de marzo de 1978 la selección le ganaba 2-1 un amistoso a Perú, en la Bombonera, y ese se trataba del segundo partido del ‘Pato’ Fillol en su historia en la selección. Sí, el segundo, después de debutar en la última jornada del Mundial ’74. Pero nadie más ilustrativo de un crecimiento meteórico como el del ‘Negro’ Héctor Enrique. El ejemplo perfecto de que la gloria puede esperar a la vuelta de la esquina, cuando nadie se lo imagina.

“En 1983 Carlos [Bilardo] me llevó al torneo de Toulon, pero me aclaró: ‘No vas a jugar ni un minuto, vas a aprender qué significa ser jugador de selección’. Y cumplió, no jugué ni un minuto. En ese plante estaban Pumpido, Ruggeri, Batista, Gareca, el Tata Martino, Comizzo, Rubén Insua, Gasparini, Ramón Centurión, Pedro Monzón y Gustavo Costas, entre otros. Perdimos con Brasil la final por penales. Después de eso, Carlos nunca más me llamó. Nunca más. Yo no participé ni en las eliminatorias ni en nada, hasta que casi sobre el mismo Mundial, Carlos me citó”, le cuenta a LA NACION desde Miami, donde está acompañando a su hijo Ramiro, delantero de Orlando City.

Ahora Scaloni llamó a Mastantuono, Lomónaco y al zaguero Mariano Troilo (Belgrano, 21 años), pero dentro de su radar que alcanza los 60 futbolistas, también se detiene en otros nombres del fútbol local, como los de Juan Ignacio Nardoni (Racing, 22 años), Santiago Sosa (Racing, 26) y Santiago Ascacibar (Estudiantes, 28). El tema es quién sale de las convocatorias, como siempre repite el entrenador, porque los jugadores de la base estable no bajan la guardia.

Es cierto que, de los 26 coronados en Qatar, al menos siete/ocho no estarán en la Copa del año próximo: Di María, Armani, ‘Papu’ Gómez, Guido Rodríguez y Ángel Correa, seguro; quizás tampoco lleguen ni Acuña ni Pezzella. ¿Y Dybala? ¿ Y Foyth? ¿Y Nicolás Otamendi, que tendrá 38 años en el torneo? Claro que hay alumnos aventajados para esos cupos, como Walter Benítez en al arco, Leonardo Balerdi y Facundo Medina en la zaga, el ‘Colo’ Barco en el lateral izquierdo… Y arriba Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Paz, Garnacho, Valentín Carboni, ‘Taty’ Castellanos… La abundancia acentúa la competencia.

Nicolás González y Mastantuono en un instante de distensión en la práctica del martes; Scaloni amplía el espectro del plantel con nuevos nombres, pensando en el Mundial. Rodrigo Nespolo - LA NACION

El ‘Negro’ Enrique vuelve con sus consejos: “Fui el último convocado, por eso nunca hay que perder las esperanzas, nunca hay que bajar los bazos. Tal vez, tres meses muy buenos antes del Mundial te pueden llevar al torneo. A mí, River, en 1984, me quiso ceder a préstamo, me ofrecieron a Chacarita y Chacarita no me quiso. ¿Me entregué? No, seguí, y ya iba a legar ese 1986 mágico”.

Enrique avanza, y revela una anécdota con uno de los campeones del mundo cuando todavía era un juvenil: “Estos jugadores de la selección me encantan, el mediocampo es fantástico: tienen despliegue, manejo de la pelota y gol. Porque hoy hay que jugar y correr. Yo lo dirigí en la Sub 15 a Leandro Paredes, que desde luego ya tenía una técnica exquisita pero le faltaba dinámica. Recuerdo que yo le decía: ‘Mirá, acá hay lugar para un solo vago, y ese soy yo. Si no corrés y metés, no jugás’. Estos chicos son fantásticos, y además nos han jerarquizado a los campeones del 78 y del 86. ¿Por qué? Porque muchísimos jóvenes argentinos no sabían que era ser campeón del mundo, y ahora ya lo saben: ser campeón del mundo es alegrar a un país”. Y se emociona.

Héctor Enrique (izquierda) en un partido amistoso en la concentración del club América, cuando el seleccionado se preparaba para conquistar la Copa del Mundo México 1986. Antonio Montano - LA NACION

El ‘Negro’ Enrique llegó a México literalmente sobre la hora. Debutó en la selección el 30 de abril de 1986, a 33 días del Mundial, en un amistoso que la selección perdió 1-0 contra Noruega, cuando reemplazó al ‘Checho’ Batista en el minuto 83. Su segundo partido fue ante Israel (7-2), cuando sustituyó a Burruchaga en el minuto 66. Ya en la Copa iba entrar por Claudio Borghi, frente a Italia y Bulgaria por el grupo. No jugó el clásico con Uruguay y fue titular por primera vez en su carrera en el inolvidable duelo con Inglaterra. Ya no saldría más en el Mundial.

“¿Si veo a alguien con el potencial de meterse en la selección? –se pregunta Enrique–. Sí, me encanta Santiago Sosa, de Racing, que puede jugar de libero, de segundo central, de volante... es muy completo. Después, es muy difícil entrar porque los que están cada día juegan mejor. Pero nunca hay que rendirse ni conformarse. Yo, dos días después de ganar en el Azteca ya estaba entrenándome en River porque se venía la etapa final de la Libertadores, y yo quería ganar esa Copa Libertadores”, recuerda. La Argentina se coronó ante Alemania el 29 de junio, y el 29 de octubre River conquistó la segunda Libertadores de su historia ante América de Cali.

Siempre hay tiempo.