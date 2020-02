La carta que Klopp le envió a un nene de 10 años, fanático de Manchester United

El entrenador de moda, el técnico del momento. El último ganador de la Champions League, el Mundial de Clubes y líder de la Premier League con 22 puntos de ventaja. Sin dudas, Jürgen Klopp disfruta de su actualidad en el Liverpool. Sin embargo, quien no parece estar en la misma sintonía es Daragh Curley, un niño de apenas 10 años. ¿Quién es? Un pequeño hincha de Manchester United que le escribió una carta al DT alemán para pedirle que dejara de ganar. Claro, su nota y la respuesta de Klopp se viralizaron rápidamente en las últimas horas.

En la carta de Daragh, escrita el 24 de enero, aparecen varios reclamos. Uno de ellos tiene que ver con que Liverpool no pierde en el torneo local desde hace 43 partidos. Así, el club de Merseyside está a seis encuentros de igualar el registro del Arsenal de 'Los Invencibles', que lo dejaron en 49 (2003-2004). En el torneo local, también, marcaron 61 goles (2,44 por partido) y sólo recibieron 15 (0,6 por partido). Además, los de Klopp encadenan ya 40 encuentros oficiales sin perder en Anfield Road. No caen en su casa desde el 2 de abril de 2017 ante el Crystal Palace.

Klopp, el carismático entrenador de Liverpool Fuente: AP

Esta fue la carta del niño:

"Querido Jürgen Klopp, me llamo Daragh. Tengo 10 años. Soy del Manchester United y la razón por la que escribo es para quejarme. El Liverpool está ganando demasiados partidos. Si gana nueve más conseguirá el récord de imbatibilidad del fútbol inglés. Siendo fan del United es muy triste. Por eso la próxima vez, por favor, haz que pierda el Liverpool. Solo tendrías que dejar al otro equipo marcar. Espero haberte convencido de no ganar la liga o cualquier otro partido otra vez. Sinceramente, Daragh", escribió el nene.

Tras algunos días, llegó la respuesta de Klopp con una carta certificada:

"Querido Daragh, en primer lugar me gustaría agradecerte por escribirme. Sé que no me has enviado buena suerte o algo de eso pero siempre es bueno escuchar a un joven aficionado al fútbol, así que no importa para lo que sea, aprecio que te hayas puesto en contacto conmigo. Desafortunadamente, en esta ocasión no puedo garantizarte que vaya a acceder a tu petición. Por mucho que quieras que el Liverpool pierda, mi trabajo es hacer todo lo posible para que el Liverpool gane y hay millones de personas por todo el mundo que quieren que eso ocurra, así que no quiero fallarles. Por suerte para ti, hemos perdido partidos en el pasado y los perderemos en el futuro porque esto es fútbol. El problema es que cuando tienes diez años piensas que todo va a ser siempre como es ahora, pero te puedo decir con 52 años que definitivamente este no es el caso. Después de haber leído tu carta, de lo que puedo estar seguro es de tu pasión por el fútbol y por tu equipo. El Manchester United es afortunado por tenerte. Espero que si nosotros tenemos la suerte de ganar más partidos y quizá levantar más títulos no estés decepcionado, porque aunque nuestros clubes sean grandes rivales, también tenemos un gran respeto el uno por el otro. Para mí, de eso es de lo que trata el fútbol. Cuídate y buena suerte", escribió el DT alemán.

Hoy, finalmente, el niño fue entrevistado por el periodista Adrian Chiles en BBC Radio 5 Live. "Honestamente, no me esperaba la respuesta de Klopp", dijo Daragh. Y su padre, Gordon, contó más detalles. "Mi esposa Tricia estaba en la oficina de correos y le dijeron que había una carta certificada para Daragh Curley. Lo primero que ella pensó fue: '¿Quién le enviaría una carta al niño?'. No podía creer cuando le dijeron que era Klopp".

Tal vez para alegría de Daragh, Liverpool viene de perder el cruce de ida por los octavos de final de la Champions League ante Atlético de Madrid (1-0). El próximo desafío para los Reds será el lunes 24 contra West Ham, por la Fecha 27° de la Premier League.