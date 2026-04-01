La clasificación de la República Democrática del Congo al Mundial y la inquietante lesión de Facundo Tello

Una clasificación para la historia. Un partido cargado de tensiones y una definición casi agónica. Y en el medio de la escena, un argentino como protagonista. La selección de la República Democrática del Congo celebró en el estadio Guadalajara de México tras vencer por 1-0 a Jaimaica y conseguir un lugar histórico en la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya que el conjunto africano consiguió la clasificación a la máxima cita del fútbol tras 52 años de ausencia (jugaron por única vez en 1974 como Zaire). Pero también se quedó con los focos el árbitro argentino Facundo Tello, que cuando faltaban cinco minutos para el cierre del partido tuvo que salir lesionado.

El nombre de Axel Tuanzebe quedará grabado en los libros de historia del fútbol de la República Democrática del Congo porque el defensor que juega Burnley de la Premier League marcó el gol que le dio el pasaporte a la Copa del Mundo al conjunto africano, que integrará el Grupo K junto con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

¡GOOOL DE R.D CONGO QUE SUEÑA CON ESTAR EN EL #MundialEnDSPORTS!



Axel Tuanzebe se la llevó por delante y anotó el 1-0 ante Jamaica en el tiempo extra.



¡Se juega por #DIRECTV y #DGO! pic.twitter.com/jSbDNWZoCo — DSPORTS (@DSports) March 31, 2026

El conjunto africano demostró un nivel altísimo al eliminar a potencias como Camerún y Nigeria en los playoffs africanos. El equipo dirigido por Sébastien Desabre mostró todo su potencial con jugadores como Cedric Bakambu (Betis), Noah Sadiki (Sunderland) y Yoane Wissa (Newcastle), que fueron vitales para este duelo definitorio ante Jamaica.

La República Democrática del Congo, antes llamado Zaire, no pudo ganar en su primera y única participación en una Copa del Mundo, quedando en el último lugar con 14 goles en contra y llevándose una dolorosa goleada 0-9 ante Yugoslavia. Además, perdió ante Brasil y Escocia.

Además, la victoria del equipo africano, que perdió apenas uno de sus últimos diez partidos por eliminatorias, amplificó su logro porque fue ante la selección de Jamaica, que había llegado a esta cita con una marca de siete partidos sobre nueve, sin recibir goles.

¡UNA CELEBRACIÓN A PURA EMOCIÓN! ¡CONGO JUGARÁ EL #MundialEnDSPORTS!



Así festejó el seleccionado africano un hecho histórico: volverá a la cita máxima tras ¡52 años!: en 1974 participó bajo el nombre de Zaire. pic.twitter.com/akb76hWpOs — DSPORTS (@DSports) March 31, 2026

La lesión de Tello

Entre lágrimas y visiblemente conmocionado, el árbitro argentino Facundo Tello tuvo que abandonar el campo de juego con una lesión en el gemelo izquierdo, cuando faltaban apenas cinco minutos para el final del segundo tiempo suplementario.

Tello, de 43 años, es uno de los jueces que se perfila como uno de los representante del referato argentino en la cita en Canadá, México y Estados Unidos. Se tomó la zona, no pudo recuperarse, se quedó unos minutos en la cancha en cuclillas, se tapó la cara con evidente angustia y con algo de ayuda salió caminando con evidentes gestos de dolor en su andar. Quien lo reemplazó fue otro argentino: Darío Herrera, que estaba como cuarto árbitro. Justamente su colega fue quien lo consoló, cuando Tello todavía estaba en el campo de juego: le dio un beso en un hombro, ante la desazón de Tello.