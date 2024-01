escuchar

Por fin, parece que estamos llegando a algún lugar. A última hora del primer día del año, el rostro radiante de Mohamed Salah apareció en las pantallas de la televisión británica. Salah siempre tiene la apariencia ligeramente alterada de un hombre que no ha dormido muy bien, pero estaba claramente de buen humor.

Su equipo, Liverpool, acababa de desmantelar al Newcastle United para situarse con 3 puntos de ventaja en la cima de la Premier League. Había jugado de maravilla: anotó dos goles, creó uno y falló un penal para fomentar la ilusión de dramatismo en lo que de otro modo sería una competición deportiva irremediablemente unilateral.

Sin embargo, el júbilo tenía un matiz agridulce. Esa fue la última vez que el Liverpool verá a Salah (al menos en persona) en varias semanas. Inmediatamente después del partido, tenía previsto viajar a la imaginativamente llamada Nueva Capital Administrativa de Egipto, en las afueras de El Cairo, para unirse a los preparativos de su equipo nacional para la Copa Africana de Naciones, que comienza el 13 de enero. No planea regresar a Liverpool hasta mediados de febrero.

La Copa de África también vive en las paradas de colectivos ISSOUF SANOGO - AFP

Es natural, por supuesto, que la atención en Gran Bretaña (y para aquellos que siguen la Premier League en general y al Liverpool en particular) se centre en cómo la ausencia de Salah podría afectar una carrera por el título inusualmente tensa. (Aparentemente, Liverpool estará bien. “Cualquiera puede jugar donde yo juego”, dijo Salah, modestamente. “Cualquiera puede hacer lo que yo hago”, añadió, tentando un poco su suerte).

Sin embargo, en los últimos años ha surgido la conciencia de que este enfoque podría considerarse un poco infantil.

Europa tiene la atención del fútbol

Europa tiende a captar la atención del fútbol, dominando su discurso y fijando los parámetros de lo que se considera digno de atención o elogio. Después de todo, el Viejo Continente es el hogar de los clubes más grandes del mundo, de las ligas más fuertes y de los mejores jugadores del mundo. Europa es, prácticamente desde cualquier punto de vista, el acontecimiento principal.

El efecto de esto, por supuesto, es la disminución de todo lo que no le importa a Europa. La Copa de Naciones no es el único ejemplo de ese fenómeno, pero probablemente sea el mejor. Aproximadamente cada dos años, se presenta como poco más que un obstáculo, como si se hubiera inventado únicamente para probar la profundidad del equipo de los principales equipos de la Premier League.

Durante mucho tiempo ha habido una constante corriente subyacente de conversación que sugiere que, para las estrellas africanas invitadas a participar, es de alguna manera opcional, de un modo que la Eurocopa y la Copa América ciertamente no lo son.

Feliz, Mohamed Salah con la camiseta de Egipto CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Los últimos años han traído un correctivo bienvenido a esa lógica. Poco a poco, se ha ido comprendiendo que no es realmente justo enmarcar la Copa de Naciones únicamente en relación con su impacto en la Premier League. Los europeos parecen haber aceptado que en realidad no les corresponde a ellos decidir si los jugadores deberían querer jugar en él o cuándo podría celebrarse. En ocasiones, incluso ha sido posible creer que estamos en la cúspide de un descubrimiento más profundo: que sólo porque algo no te importe no significa que no importe.

Es cierto que ese proceso ha sido lento. Ciertamente, es difícil imaginar que a un jugador alemán se le pueda pedir que explique la importancia de la Eurocopa, o que a un brasileño se le invite a hablar sobre la importancia de la Copa América, del mismo modo que a Salah se le pidió que aclarara por qué quería. “Me molesté en ir a Costa de Marfil este mes, pero aún así: el progreso lento es progreso al fin y al cabo”.

Y, sin embargo, el fútbol todavía no puede deshacerse de su eurocentrismo innato. Este año se celebrará otro torneo simultáneamente con la Copa de Naciones. Esta semana, 24 equipos nacionales de toda Asia se reunieron en Qatar (donde tenían algunos estadios inactivos, sin saber por qué) para la Copa Asiática.

Se trata, por supuesto, de un torneo tan significativo como la Copa de Naciones y, por extensión, la Copa América y la Eurocopa. Es, dejando de lado el equivalente sudamericano, la competición continental de fútbol más antigua, anterior a la Eurocopa por unos años. Atraerá a cientos de millones de espectadores y, con una combinación de resultados ciertamente improbable, podría incluso capturar los corazones y las mentes de las dos naciones más pobladas del planeta.

From the @premierleague all the way to Côte d'Ivoire. 31 Superstars ready to light up #TotalEnergiesAFCON2023. 🌟 pic.twitter.com/Iad4u5TjaU — CAF (@CAF_Online) January 10, 2024

Y, sin embargo, incluso en comparación con la Copa de Naciones, la Copa Asiática es en gran medida ignorada. Ni siquiera se le concede el ambiguo cumplido de presentarse como una molestia. En cambio, se pasa por alto casi por completo.

Cada cuatro años

Esto podría deberse, en parte, a su relativa rareza. Aunque normalmente se juega en la misma época del año que la Copa Africana de Naciones (en enero y febrero, a mitad de la temporada europea), la Copa Asiática sólo se celebra una vez cada cuatro años. No interfiere con tanta frecuencia en la conciencia europea como la Copa de Naciones bienal.

Sin embargo, la razón más importante es su impacto en Europa. Salah no es una excepción cuando se trata de jugadores que abandonan los principales equipos de Europa y viajan a África este mes. De los 24 equipos en la Copa de Naciones, sólo cinco (Sudáfrica, Tanzania, Zambia, Mauritania y Namibia) no han nombrado a ningún jugador procedente de las cinco grandes ligas de Europa. Muchos de los principales contendientes basarán sus campañas en caras conocidas.

El seleccionado de Ghana, en el aeropuerto ISSOUF SANOGO - AFP

El contraste con Asia es marcado. Sólo un par de docenas de los jugadores reunidos en Qatar han tenido que alejarse de equipos de las ligas nacionales más ilustres de Europa. Jordania tiene uno, Irán dos y Corea del Sur seis. Sólo Japón podría nombrar un equipo completo procedente de las ligas más destacadas del deporte. (Hay contingentes más grandes de la Eredivisie holandesa, la Pro League belga y, en gran parte gracias al Celtic, la Premier League escocesa).

En otras palabras, a Europa todavía se le concede –o todavía asume– el privilegio de ordenar lo que es importante y lo que no lo es. Quizás no sea porque las actitudes hayan cambiado por lo que se tolera la Copa de Naciones; tal vez, en cambio, se tolere porque resulta más familiar para los europeos. Después de todo, los equipos están llenos de jugadores que los europeos reconocen, apreciamos y extrañamos. Los creadores de tendencias no han cambiado para adaptarse a ello. Han cambiado para adaptarse mejor a los creadores de tendencias.

No hace falta decir que hay tristeza aquí. Hay algo sorprendente en la falta de familiaridad con los jugadores y los equipos, algo que en gran medida se ha perdido en la era digital del fútbol. Hubo un momento en que la heterogeneidad era uno de los grandes placeres del deporte, más que una tendencia que perteneciera a un pasado lejano.

La Copa Asiática, con sus equipos provenientes de ligas distantes y dispares, tiene eso en abundancia. Su diferencia debería ser su fuerza. Sin duda, valdría la pena verlo. CBS Sports se ha hecho con los derechos en Estados Unidos. Desgraciadamente, en Gran Bretaña nadie se ha dignado a hacerlo.

Francois Albert Amichia, el presidente del comité del certamen SIA KAMBOU - AFP

Prueba de paciencia

En los dos años aproximadamente desde que adquirió el Newcastle United, Arabia Saudita (lo siento, lo siento, el Fondo de Inversión Pública, que no es en absoluto el Estado saudita, y realmente no deben pensar que lo es) ha estado sustancialmente más comedido de lo que podría haber sido esperado.

Se han invertido sumas considerables de dinero en transformar el equipo de Newcastle, pero incluso el crítico más duro del proyecto tendría dificultades para negar que se ha gastado astutamente. Los partidarios del Newcastle han resistido la tentación de buscar una solución rápida. En todo caso –gracias, en parte, a las reglas financieras de la Premier League– el crecimiento del club ha sido casi cauteloso.

Eso no fue un problema mientras todo estaba funcionando, mientras el club parecía estar adelantado a lo previsto. Se vuelve más complejo cuando existe la sensación de que las cosas se han estancado. Newcastle ha ganado sólo cuatro de sus últimos 14 partidos. Antes de una victoria sobre el Sunderland, de la segunda división, el sábado en un partido de la Copa FA, Eddie Howe había supervisado tres derrotas consecutivas. Está fuera de la Champions League. E incluso los problemas de lesiones del club no excusan el conceder 34 tiros del Liverpool el día de Año Nuevo.

El trabajo de Howe hasta ahora debería, en realidad, protegerlo contra una amenaza de despido durante la primera crisis real de su mandato. Tiene, como dice el refrán, crédito en el banco. En circunstancias normales, sin duda ese sería el caso.

Pero lo de Newcastle no es una circunstancia cualquiera. Está ligado a cualquier imagen de sí mismo que su principal inversor quiera proyectar. Hasta ahora, los nuevos propietarios se han mostrado felices de mostrarse responsables, pacientes y comprensivos. Eso era fácil cuando los tiempos eran buenos. Ahora no lo son, y es difícil saber si Arabia Saudita realmente está feliz de aceptar lo bueno y lo difícil, si está dispuesta a tolerar los malos resultados, si realmente está dispuesta a esperar.

Por Rory Smith