Carlos Borrello, toda una vida dedicada a entrenar a los equipos femeninos

Algo cambió últimamente en las tiendas de indumentaria deportiva. Ya no solo se venden camisetas de la Leonas, también las chicas compran casacas de la selección de fútbol. Y botines. La explosión es inocultable y muchas decisiones acompañan el crecimiento, pero el fútbol femenino argentino arrastra una deuda: la base formativa. ¿Dónde aprenden a jugar y quién les enseña? Prácticamente sin inferiores, ese vacío retrasa la evolución.

"En las potencias, una nena está comenzado a formarse a los 7 años, y acá está empezando a los 15. Es una diferencia enorme. En España, una nena a los 12 ya ingresa en el Atlético de Madrid y empiezan a perfilarla para llegar a Primera, mientras que acá está buscado alguna escuelita que la acepte porque después de los 12 ya no pueden jugar en mixtos... Hay un abismo entre uno y otro lado. Lo que no hacés cuando sos chica, lo tenés que aprender de grande. Y de grande ya no sos tan esponja. Hoy en Argentina la coordinación se va adquiriendo a medida que vas compitiendo", le detalla Agustina Barroso a LA NA CION.

El déficit técnico es evidente. Diego Guacci comanda las Sub 17 y Sub 15 de la AFA, y además es el coordinador del Departamento de captación y formación en el Interior del país. Un cargo que no existía hasta que desembarcó en febrero de este año. "La falta de coordinación lleva a tener mala técnica individual y no tener buenas resoluciones tácticas de manera individual. Llevado a un juego colectivo, te demora el proceso de automatización de movimientos dentro de la cancha", le detalla a LA NACION desde Puerto Rico, donde se está brindando un curso para la FIFA, y luego se dirigirá a Milán, para la entrega del premio The Best. Será uno de los jurados que este lunes escogerá entre las norteamericanas Megan Rapinoe y Alex Morgan, o la inglesa Lucy Bronze.

A Guacci lo entusiasma comprobar que hasta se intenta descabezar tendencias culturales. "Antes, con la soga, el elástico y la rayuela, las nenas adquirían un estímulo neuromuscular con el tren inferior que años más tarde les permitía, por ejemplo, aprender a manejar con facilidad. Hoy los celulares y la tecnología atraparon los recreos, y de 10, a 9 chicas le cuesta mucho coordinar pie izquierdo con pie derecho. Llevado al fútbol, imaginate las dificultades para compatibilizar el dominio del tren inferior con un compañero, entre los adversarios y con un objeto, la pelota. Por eso estamos ante un gran reto", explica.

Diego Guacci (primero desde la izquierdo), DT de los seleccionados Sub 15 y Sub 17 femeninos de la AFA Crédito: @diego_guacci

¿Qué pasos no deberían fallar de aquí en adelante? "Hay síntomas de cambios, que deben estar acompañados por estructura, sistematización y profesionales idóneos y pacientes. El objetivo es llegar a edades adolescentes, o pre-adolescentes, ya pudiendo trabajar con otros conceptos más afirmados, como la táctica", continúa Guacci, de 38 años, que hace más de una década se focalizó en el campo femenino, con pasos por River, UAI Urquiza, Italia y los Estados Unidos.

¿Qué clubes trabajan en categorías menores en Capital o GBA? River, Platense, Real Pilar., y vayan las disculpas por cualquier omisión. Es un campo casi inexplorado aún. "A diferencia del masculino, el hombre se va forjando a través de la competencia de un abanico gigante. El abanico de las chicas es escaso -amplía Guacci-; en general, depende de poder jugar entre los 6 y 8 años con varones, o de alguna organización muy artesanal bajo el impulso de los propios padres. O desde los colegios; hoy, muchos privados ya han instalado el fútbol femenino como una materia exclusiva. Visito frecuentemente el interior del país y descubro a muchos clubes que están tomando la iniciativa de armar su escuela de formación. Siento que se vienen dos años muy muy fuertes".

Carlos Borrello, entrenador de la mayor y la Sub 20, tiene 64 años. En un texto en The Coaches' Voice, coincidió con el diagnóstico: "La profesionalización de nuestro fútbol femenino es otra conquista y es un primer gran paso. A lo largo del tiempo hay que ajustar la parte monetaria y en paralelo hay que atender otro factor que es tan importante como el sueldo: los primeros años, la formación. Hoy, el gran déficit del fútbol femenino argentino radica en la formación. Y no hablo solamente de la parte técnica. Todavía hay que ajustar cuestiones como la solidaridad con la compañera dentro de la cancha o el apoyo a las jugadoras que están en el campo cuando a una le toca estar en el banco más de un partido seguido. Y eso se desarrolla e incorpora cuando te acercás a un deporte de grupo en los primeros años de vida". Ya todos saben dónde poner atención.

Comienza el primer torneo femenino profesional en la Argentina y la AFA inyecta casi $3 millones por mes

El fútbol no es solo un espectáculo deportivo en Islandia, es una cuestión de política social. Con la obsesión de crear una sociedad plenamente igualitaria, en Islandia tratan con igual importancia los deportes masculinos y femeninos. En realidad, la decisión de fondo es más trascendente: el año pasado el Gobierno promulgó la primera ley del planeta que prohíbe la brecha salarial entre géneros. Mientras los éxitos nacionales son celebrados de la misma manera y tienen el mismo alcance mediático si lo protagonizan hombres o mujeres, un futbolista y una futbolista. ganan lo mismo. La Argentina no es Islandia, y tal vez no lo será nunca. Pero puede ofrecer síntomas de evolución: este viernes comenzará el primer campeonato femenino profesional de la AFA.

Serán 17 los equipos y en la fecha inaugural se cruzarán Boca y River, nada menos, el próximo martes, a las 15.10. Varias jugadoras de la selección argentina le sumarán prestigio, como Vanina Correa (San Lorenzo), Agustina Barroso (UAI Urquiza), Eliana Stábile (Boca), Natalie Juncos (Racing), Dalila Ippolito (UAI Urquiza), Mariana Larroquette (UAI Urquiza), o Yamila Rodríguez (Boca), entre otras. Pero, ¿de qué se trata profesionalizar un certamen que se disputa desde 1991?

La AFA tomó la decisión de solventar un mínimo de ocho contratos por club. El monto es de algo menos de 3 millones de pesos mensuales, es decir, aproximadamente $ 160.000 para cada institución. Sueldos promedio de 20 mil pesos, y así las futbolistas con contrato quedan enmarcadas en el convenio colectivo de trabajo vigente entre AFA y Futbolistas Agremiados. Al menos por ahora el modelo resultará mixto, convivirán chicas con un vínculo y habrá otras amateurs en el mismo plantel. Si un club quiere tener más de ocho profesionales, el sueldo ya corre por su cuenta. Por ejemplo, Boca presentó más de veinte contratos; San Lorenzo y River, 18; el campeón vigente, la UAI, 15, y Racing 14. Mientras que Villa San Carlos, Lanús o Social Atlético Televisión (SAT), ocho.

Además del superclásico, el torneo se abrirá con el cruce Villa San Carlos vs. Rosario Central -hoy, a las 19-, y la fecha inaugural se extenderá hasta el próximo miércoles con Gimnasia vs. Huracán, Platense vs. Racing, Estudiantes vs. Defensores de Belgrano, SAT vs. El Porvenir, Lanús vs. San Lorenzo, y UAI Urquiza vs. Independiente. Libre: Excursionistas. TNT Sports televisará entre dos y cinco encuentros por fecha. Una semana atrás comenzaron los torneos de la primera B, con 22 equipos, y de la C, con otros 16. En total, actualmente son 55 los clubes que le hacen lugar a las chicas. Fenómeno en alza.