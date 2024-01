escuchar

De repente, Karim Benzema, el jugador mejor pago de la liga de Arabia Saudita, el delantero estelar de Al-Ittihad, equipo al que dirige Marcelo Gallardo, “desapareció”. Se salteó los entrenamientos del jueves y el viernes y no estuvo en la nómina para el partido del sábado con Al-Tai, que al final se suspendió porque el avión de los Tigres no pudo aterrizar y debió regresar a Jeddah. Además, el goleador de 36 años, dueño del Balón de Oro 2022, borró su perfil en la red Instagram después de la derrota contra Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, ex compañero en Real Madrid.

El fin de semana llegó algo de paz y de certeza: el delantero está en Madrid, donde inició la recuperación de una dolencia en un pie. La liga saudita no volverá hasta febrero, por lo que Gallardo no tiene urgencia en contar con su jugador-franquicia. El asunto es que su paradero era desconocido hasta que integrantes de su entorno confirmaron a la prensa española que estaba en la capital del reino. Y fuentes del club aclararon que el futbolista francés había pedido “tres días de descanso por cuestiones particulares”. Un poco por la lesión, otro poco por las críticas de algunos hinchas tras la caída por 5-2 frente a Al-Nassr.

Como la liga saudita está en pausa, Benzema no reaparecerá en las canchas al menos hasta febrero. NurPhoto - NurPhoto

Pese a la mala campaña de Al-Ittihad, vigente campeón saudita, Benzema rindió tras su llegada a Jeddah. Suma una valoración ofensiva de 19 puntos (14 goles y5 asistencias en 22 partidos), por lo que garantiza casi un tanto o un pase de gol cada 90 minutos. Pocos números 9 del fútbol mundial pueden jactarse de semejantes cifras, aunque es cierto que se trata de la liga saudita, por ahora lejana a la elite. Mientras, su equipo marcha séptimo a 25 puntos del líder Al-Hilal, y fuera de los puestos que de clasificación para la Champions Asiática. Y en el reciente Mundial de Clubes, desarrollado en su propio estadio, el conjunto entrenado por Gallardo no pasó de los cuartos de final, instancia en la que cayó contra Al-Ahly, de Egipto, el campeón africano.

Con esas estadísticas individuales, lo más probable es que Benzema se mantenga como 9 y capitán de Al-Ittihad tras el mercado de fichajes de enero. Gallardo ya pidió a los dirigentes soluciones para la escasez de efectivos en la zona defensiva. Sin embargo, el primer movimiento parece no ser una entrada, sino una salida: el brasileño Luiz Felipe regresaría a Betis, de España, a cambio de 7 millones de euros. Tras esa venta, Al-Ittihad se lanzaría de lleno a cumplirle los deseos al DT argentino.

El avión que no pudo aterrizar y el mercado que viene

Gallardo habría querido terminar 2023 con un triunfo, pero las condiciones climáticas le jugaron una mala pasada. Sin Benzema y aquejado por una saga de lesiones que minaron su progreso en las últimas semanas, Al-Ittihad debía viajar a Hail para jugar con Al-Tai. Sin embargo, la aeronave que trasladaba a los Tigres no pudo aterrizar en el aeropuerto y regresó a Jeddah.

Marcelo Gallardo no se expresó en público sobre la situación de Benzema; sí les pidió a los directivos de Al-Ittihad mejoras en el plantel. X @ittihad_en

Los directivos de Al-Ittihad, entonces, solicitaron la postergación del partido, mediante correo electrónico enviado a la liga saudita. Hubo pulgar hacia arriba y el encuentro fue reprogramado para el 7 de febrero. Entonces, la agenda del equipo está limpia hasta el 4 de febrero, cuando Al-Ittihad debe medirse a Al-Faisaly por la Copa de Campeones del Rey. Tres días después llegará el pospuesto ante Al-Tai, y el 12 jugará con Navbahor, de Uzbekistán, por los octavos de final de la Champions de Asia.

Todo apunta a que Al-Ittihad tendrá un activo mercado de pases. Su primer objeto de deseo es Mohamed Salah, el egipcio que juega en la Premier League con la camiseta de Liverpool. Otro jugador que se analizó en las últimas semanas es Juan Fernando Quintero, que tuvo dos pasos por River bajo la dirección técnica de Gallardo. El colombiano pertenece a Racing, que invirtió significativamente en su pase y no hará nada fácil su salida en caso de que las tratativas sean formalizadas.

Mohamed Salah, de Liverpool, interesa a Al-Ittihad; el egipcio sigue brillando en la Premier League, en la que este lunes consiguió su gol número 150. Jon Super - AP

Otro nombre que aparece en el radar de los Tigres es el de Alexis Sánchez, el chileno que vistió la camiseta de River y ahora milita en Inter, de Italia. Según el diario La Tercera, de Chile, Gallardo llamó al Niño Maravilla para seducirlo con un futuro en Jeddah y a sus órdenes. Sánchez, que dejó Olympique Marseille en el último mercado europeo de invierno, no tiene una buena temporada en Italia: dos goles en Champions League, ninguno por la Serie A y 465 minutos en lo que va de la temporada. Además, el veterano arquero egipcio Mohamed El Shenawy (35 años, de Al-Ahly) puede reemplazar al brasileño Marcelo Grohe, que en los próximos días dejaría Al-Ittihad como jugador libre.

