La desleal actitud que indigna al fútbol femenino: marcó un gol cuando la arquera cayó lesionada

Una actitud polémica, para muchos considerada desleal y antideportiva, generó un enorme revuelo en el fútbol de México. Mientras Stefani Jiménez, arquera de San Luis, se revolcaba de dolor por una lesión en su rodilla derecha, las delanteras de Toluca le quitaron el balón y marcaron el 1 a 0 ante la valla vacía.

En el partido, correspondiente a la sexta fecha de la Liga MX femenina estaba igualado sin goles, cuando se dio la jugada polémica.

Stefani Jiménez salió hasta el borde derecho del área grande para controlar la pelota. Pero pisó mal y cayó tendida al césped, con evidentes signos de dolor y tomándose la rodilla derecha.

La pelota quedó dentro del campo de juego, con lo cual las acciones no se detuvieron. Las delanteras de Toluca aprovecharon la situación y Stephanie Baz marcó el gol , ante el airado reclamo de las futbolistas locales.

Después de ser revisada, Jiménez salió reemplazada. Estudios posteriores determinaron que estará al menos dos semanas inactiva.

En la conferencia de prensa post partido, Jesús Padrón, DT del Atlético de San Luis femenino, pidió que el Fair Play se haga respetar dentro de los encuentros de la Liga Mx Femenina. “Son valores que debe de haber en la liga, en el deporte, como DT me pongo en el lugar de Toluca, la decisión es complicada, son solos algunos segundos para determinar la jugada. Yo Jesús Padrón, me hubiera dejado meter un gol, me hubiera gustado que fuéramos un ejemplo. Nos vamos uno a uno y un nuevo partido hubiéramos comenzado, yo Jesús Padrón eso es lo que hubiera hecho”.

En tanto, Gabriel Velasco, entrenador de Toluca, recalcó qué desde su punto de vista no ocurrió ninguna falta deportiva, ni hacia el Fair Play, por lo que consideró limpia la forma de actuar de sus jugadoras, en las acciones del primer gol de las visitantes.

“Siempre insistimos en hacer que el juego sea apegado al Fair Play, no me gusta ganar como sea, creo que si vas a hacerlo tiene que ser digno, pero lo cierto es que nos gusta ir a presionar al rival. Nunca nos había pasado algo así pero esperamos que se recupere, ni creo que sea una falta al Fair Play. Algunas veces que nos tocó a nosotros no se detuvieron y es algo que tenemos que seguir haciendo y apegarnos al valor del Fair Play”, dijo.