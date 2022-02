Wanchope Ábila y Boca: una relación que comenzó y termina con conflictos

El explosivo mensaje que Ramón Ábila subió el viernes pasado a sus redes sociales exteriorizó un conflicto que bien pudo resolverse puertas adentro.

Si bien en la actualidad se recupera de una lesión (desgarro de grado 1, según el parte oficial del Departamento médico del club), la realidad es que el delantero no está en los planes. Pero a la vez tiene contrato hasta fin de año y un salario elevado. Es por eso que quieren venderlo, mientras que desde el entorno del jugador plantean la posibilidad de un nuevo préstamo a otra institución. Allí radica el foco principal del problema: para cederlo otra vez a préstamo, Boca debe renovarle el contrato. Algo que no quiere.

Ya sea por paladar futbolístico o por otras cuestiones ajenas al campo de juego, a los 32 años Wanchope es consciente de que no volverá a vestir la camiseta azul y oro. Es por eso que disparó contra el Consejo de Fútbol: “Sáquense de encima un tema que les molesta. Ya que para amenazar y sacar comunicados queriendo dejarme expuesto e intentar dañar mi imagen por el motivo que ya todos conocen, les aviso que yo no les debo nada a ustedes ni les tengo miedo. Tienen hasta el miércoles para solucionar mi tema. Cualquier cosa estoy en el vestuario”.

Adrián Ruocco, representante de Ábila, afirmó en TyC Sports que hubo ofertas concretas para que juegue a préstamo en otros equipos. Pero que, ante la falta de respuesta del Consejo, esos clubes buscaron alternativas.

Sobre el posteo en Instagram, el mánager explicó: “Ramón se expresó por ese medio porque Colón está buscando un delantero y ante la respuesta negativa de Boca, si no expresaba la voluntad de salir, Colón podía ir a buscar otro delantero y perder la oportunidad, como perdió otras. Llevé una oferta de Colo Colo, mandé por mail y Boca no respondió. Pasó una semana y el presidente de Colo Colo se cansó y fue a buscar a Lucero. Cuando un club plantea un préstamo, plantea una negociación. Y si no contestás, o no te sentás, se hace imposible. El mail deja una huella: está la oferta y está enviado. Puedo mostrar papeles”.

Juan Román Riquelme recogió el guante y habló en ESPN: “Nosotros cumplimos todo lo que debemos cumplir. Él ha vuelto al club y se entrena con nuestro plantel como corresponde. Tendrá que seguir cumpliendo con sus obligaciones como cumplimos nosotros, y como lo hice yo como jugador. Tiene contrato con nuestro club hasta fin de año. Fue a Estados Unidos, jugó en dos clubes. No debe estar contento de cómo le salieron las cosas allá, sino algún club lo hubiese comprado. Ahora se entrena con el plantel. Se lastimó, los kinesiólogos lo curarán y deberá entrenar al máximo”.

Las armas de Wanchope: esfuerzo, humor y gol

En un primer momento, la presencia de Ramón Ábila en Boca fue incómoda. En diciembre de 2017 el técnico Guillermo Barros Schelotto valoraba su potencia y su olfato goleador, pero no lo había pedido como refuerzo. Sin embargo, un día se despertó con la noticia de que había sido contratado.

Después de abrir la billetera para comprar diversos jugadores solicitados por los distintos entrenadores de su gestión, Daniel Angelici se dio un gusto personal. Algo que años más tarde reconoció. “Lo traje yo”, dijo. El ruego en tono de broma del delantero al directivo, en medio de un cumpleaños de Carlos Tevez (“Llevame a Boca. Pagame por gol”), se hizo entonces realidad.

En esos primeros días de convivencia obligada, el Mellizo marcó la cancha y dejó en claro que su centrodelantero titular era Darío Benedetto y el suplente, Walter Bou. Incluso optó por otras alternativas, como Guido Vadalá, antes del receso de fin de año. Ya en 2018 fue Carlos Tevez quien también ocupó esa posición en el campo.

Pero Wanchope jamás bajó los brazos. Y así como a fines de 2017 resignó sus vacaciones y apenas firmó con Boca se entrenó en soledad, y con escasa repercusión mediática, en el complejo Pompilio para recuperarse de un desgarro y llegar óptimo a la pretemporada con su nuevo club, también se enfocó en lograr oportunidades.

Con sus ganas y su actitud optimista, Ábila también logró meterse en el plantel. Siempre con una sonrisa, el delantero dejó atrás esas primeras miradas de reojo cuando llegó al club apadrinado por Carlos Tevez. Desde un primer instante, el cordobés ratificó cada día que era cierto que había soñado toda su vida por esa oportunidad y que lo disfrutaría desde el rol que le tocase ocupar.

Ábila llegó a Boca a finales de 2017, procedente de Huracán Marcelo Endelli Pool Agencias

En más de una ocasión se puso en duda su profesionalismo. Más claro: lo señalan como un futbolista poco afecto al trabajo y de buen comer. Pero como representante del humor de su provincia, siempre se rio de esos comentarios en relación a su contextura física. “A lo mejor parezco gordo en la tele. Pero no soy gordo, soy morrudo”, simplificó en una entrevista con LA NACION.

Mientras las redes sociales se agitaron contándole las lesiones y la cantidad de veces en las que cayó en offside, él agitó con frecuencia las redes que importan: con la camiseta de Boca anotó 36 goles en 86 partidos. Su promedio (0,43 tantos por encuentro) es el segundo mejor desde el retiro de Martín Palermo, sólo superado por Darío Benedetto (0,59).

Ramón Ábila marcó 36 goles en 83 partidos con Boca Soledad Aznarez

Después de hacer declaraciones con cierta suspicacia sobre su salida de Boca (”No era mi intención irme. Con el tiempo las cosas se sabrán y saldrán a la luz”), su paso por la MLS estadounidense fue muy discreto. Primero defendió la camiseta de Minnesota United (dos goles en 10 partidos) y apenas seis meses más tarde, la de DC United (3 conquistas en 12 juegos).

Hay quienes deslizaron que fue cedido a préstamo porque comía alfajores a escondidas y que ahora señalaron que volvió de las vacaciones con unos kilos de más. Y si bien en su mejor momento físico justificaba cada uno de los 92 kilos que reparte en sus 180 centímetros de estatura, también es cierto que cada ser humano canaliza como puede las emociones y las angustias.

En octubre de 2021, Wanchope volvió a recordar a su hermano, a un año de su trágica muerte Instagram @wanchope_abila9

Wanchope viene de sufrir una situación familiar dramática, que hizo pública después de un triunfo de Boca sobre Newell’s, en noviembre de 2020, por la Copa Maradona: “Vengo golpeado hace varios meses. La pandemia me quitó a mi hermano. Tuve la mala suerte de que se quitara la vida en mi casa. Por una depresión que nunca nos avisó, que nunca nos enteramos que tenía y que le pasa a mucha gente”.

En ese mismo relato, aprovechó para concientizar: “Hay que decirle a los que pasan por esa situación que pidan ayuda. Hay mucha gente que va a querer ayudar y va a tener la necesidad de hacerlo. No se dan una idea la tristeza que se siente. El dolor de mis padres, de toda mi familia. Se ha vuelto muy triste mi casa y obviamente estoy para ayudarlos. Sin saberlo, nos quedamos sin un ser maravilloso como era él y estamos todos muy tristes”.

Los próximos pasos seguramente estarán enfocados en avanzar en la búsqueda de una resolución que deje conformes a ambas partes. Pero por sobre todas las cosas, que le permita a Wanchope recuperar la sonrisa y el optimismo gracias al cual se ganó el cariño de sus compañeros de plantel en Boca.