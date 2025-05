La dura respuesta de Pablo Toviggino a Eduardo Domínguez tras las críticas del DT de Estudiantes

El fútbol argentino sigue sumando capítulos de cruces generados a raíz de la desconfianza que reina entre los dirigentes que conducen a la Asociación del Fútbol Argentino y los jugadores y entrenadores de diferentes clubes que se sienten perjudicados en el torneo Apertura. En esta oportunidad, la polémica se generó luego de la eliminación de Estudiantes en el estadio Gigante de Arroyito, donde perdió con Rosario Central por 2-0, en un partido correspondiente a los octavos de final del torneo Apertura.

Eduardo Domínguez, entrenador de Estudiantes, fue expulsado por el árbitro Andrés Merlos sobre el final del encuentro. Y reflejó su malestar por la eliminación del Pincha en sus declaraciones posteriores: “Cuando te enfrentás a gente poderosa pasan estas cosas. Nos viene pasando todo el año. No sé si dirigió mal Merlos pero que te condiciona, te condiciona. Te condicionan en un montón de situaciones. A veces para uno es amarilla y para otro no, pero bueno, hay que seguir. Si hablás te condicionan y si no hablas también”.

Y siguió, en este caso no apuntando a fallos puntuales de los árbitros durante los encuentros, sino a la planificación de los partidos, en donde también influyen los días de descanso entre un cotejo y otro y más con respecto a equipos que disputan competencias internacionales: “Fuimos los que más jugamos en el último años y medio y no nos cuidaron poniendo el partido el sábado. Representamos al país internacionalmente y no nos cuidan ni un poco. Fíjense que tuvimos 60 horas de descanso entre un partido y otro”. Por lo general, la normativa es que haya, al menos, 72 horas de descanso entre un partido oficial y otro, por más que sean de diferentes competencias.

La respuesta no se hizo esperar. Como suele suceder con cada protagonista que se queja, aparece -casi como respuesta automática- la palabra de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio Chiqui Tapia: “Acusalo con tu papá, el Sir Sebastian (Verón)”, escribió el dirigente en su cuenta de red social X. A su vez, se refirió a los rumores de que está en el radar de Boca para ser el próximo DT e incluso lanzó un palazo por Foster Gillett, empresario estadounidense que se transformó en un gran inversor del club platense para aportar fondos para refuerzos: “Claro, no tienen diálogo y estás/están en salida por la ‘Boca’. Otra alternativa es tu Patronal, Hojita de Afeitar Prófugo !! Estás llorando ?? No ya sé, ‘te estás lavando los ojos de adentro para afuera’!! La Vecindad Inglesa, Estuki!“, se descargó.

Antes Toviggino había tenido un cruce con Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, cuando se enteró del acuerdo con Foster Gillett: “¡No, Sir Pecho Frío! Claro, ahora entiendo porque sos Miamense, estás buscando el calorcito que te descongele el cerebro y te genere una nueva idea para engañar al socio de Estudiantes! Los clubes son de los socios y no lo decimos nosotros, es un principio que enorgullece al fútbol argentino, el mismo que es campeón del mundo y bicampeón de América. Hoy, posicionado como una de las marcas deportivas más importantes del mundo a nivel global”, había dicho porque, se sabe, desde los mensajes de Chiqui Tapia y la AFA se oponen a las inversiones privadas y la llegada de las SAD al fútbol argentino.

Y había agregado el dirigente santiagueño.: “Todo, sin necesidad de pedirle nada a nadie. Resultaría conveniente, incluso aconsejable, que expliques claramente a los socios del club que presides desde Miami, que lo único que estás haciendo es, CONTRAER UNA DEUDA MONSTRUOSA, que solo podés garantizar con el patrimonio de Estudiantes Asociación Civil. Que NO estás cambiando o transformando el modelo de gestión del Fútbol Argentino, tampoco estás inventando nada, puesto que Foster Gillett no es, ni será un socio comercial, ni un dirigente deportivo, ni mucho menos un benefactor de la humanidad deportiva, saturado de virtudes, como pretendes presentarlo”.

