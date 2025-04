La durísima denuncia de Néstor Ortigoza, excapitán de San Lorenzo, a Marcelo Moretti tras la cámara oculta y su pedido de licencia

Néstor Ortigoza denunció en la Justicia a Marcelo Moretti. El ex mediocampista y capitán de San Lorenzo presentó un escrito de cinco páginas en el que arremete contra el presidente del Ciclón, quien pidió licencia tras la cámara oculta emitida por Canal 9. El ex futbolista, anzuelo electoral de Boedo en Acción para ganar las últimas elecciones, habla de “coima” y “engaños” por parte de Moretti. E incluso da un nombre de un futbolista de la Reserva en el que el presidente tenía especial interés: Donato Larrosa.

En el video “se observa con claridad al presidente del club, Marcelo Moretti, recibir un fajo de billetes dólares estadounidenses que, sin contar, toma para sí y los ingresa en el bolsillo interno de su saco. A la par, ofrece ilegítimas promesas de convocatoria del jugador (hijo de la persona que entrega el dinero), valiéndose para ello de su rol institucional de presidente”, comienza la denuncia de Ortigoza, quien fue corrido de su cargo en el fútbol de San Lorenzo en agosto del año pasado luego de una serie de declaraciones en contra de la gestión del club. Más tarde, y tras una investigación en su contra por violencia de género, perdió toda influencia en la institución. Sin embargo, permanece en la comisión directiva como vocal.

La imagen que sacudió San Lorenzo: la cámara oculta de Canal 9 en la que Marcelo Moretti aparece llevándose un fajo de dólares al bolsillo derecho de su saco Captura de video

“Descaradamente, Moretti le miente a esa gente, y días después la colocó en situación de decir ante los medios de comunicación que se trató de una donación al club”, prosigue el documento presentado este viernes en sede judicial. “Esta circunstancia es especialmente grave”, califica Ortigoza, pues “expone un inadmisible entorpecimiento de la investigación, a través de la manipulación de la prueba, que normalmente podría significar la detención del acusado, máxime teniendo en cuenta que Moretti sigue dentro del club, y con posibilidad material de manipular cualquier otra prueba (documental o testimonial) que esté a su alcance, lo que amerita considerar la adopción de medidas de coerción urgentes”.

“El dinero, por el contexto y forma que se observa que se entrega no deja lugar a dudas de que se trató de una coima para que el presidente del club haga jugar a un aspirante a jugador de fútbol en alguno de los planteles, ya sea de inferiores, reserva o primera división, haciendo valer para ello su rol institucional, ejerciendo presión. Era, lisa y llanamente, un engaño”, asegura Ortigoza en el escrito, que lleva su firma y la del abogado Federico Cabuli.

Néstor Ortigoza, con la camiseta de San Lorenzo y el brazalete de capitán Twitter @SanLorenzo

“No me sorprendió lo que se ventiló en los medios con relación a los dineros que obtenía Moretti valiéndose de la institución y desviándolo hacia sus propios bolsillos, pues ya habían ocurrido sucesos de naturaleza similar que habían llamado la atención y comenzaban a cortar mi vínculo con Moretti, al punto de quebrarse definitivamente la relación partidaria, profesional y personal entre él y yo”, recuerda el ex futbolista. Y agrega: “Al poco tiempo de asumir como directivo del club, y habiendo sido designado para las evaluaciones de jugadores que integrarían divisiones inferiores, reservas y plantel profesional, Moretti se me acercó a hablarme por jugadores que él quería especialmente que integrasen el equipo, resaltaba condiciones técnicas y/o físicas, que yo no compartía”, denuncia Ortigoza.

Y añade: “Su interferencia en mi área de trabajo generó cortocircuitos y sus pedidos -solapadas exigencias- no fueron bien recibidos por mí, ni les hice lugar. Me llamó la atención su apoyo a jugadores por sobre otros, pese a que estaban en peores condiciones físicas o técnicas; y yo se lo expresaba con énfasis cuando insistía pese a mis negativas. Concretamente, el caso de Donato Larrosa lo recuerdo particularmente, pues Moretti insistía muy especialmente por él para que subiera al plantel principal, a lo que yo me oponía por la falta de experiencia y condiciones para ello. Al poco tiempo, comenzó un embate hacia mi imagen dentro del club con intenciones de expulsarme, quitándome del camino para poder llevar adelante sus espurios negociados, que con mi presencia nunca hubieran sido posibles”, remata el ex futbolista.

🚨🔵🔴 Donato Larrosa es nuevo jugador de #SanLorenzo.



👉 El volante de 22 años, que llega de Juventud Las Piedras, firmó su contrato por 3 años. pic.twitter.com/bvIqx6ok8E — Román (@RomanKotler) July 26, 2024

“Nunca jamás pedí por un jugador por sobre otro, ni me inmiscuí en cuestiones extrafutbolísticas”, recalca Ortigoza. Y agrega: “En definitiva, desde mi rol de integrante de la comisión directiva me encuentro en la obligación de formular esta denuncia, con la absoluta certeza de que Moretti engañó a la gente y perjudicó económicamente al club, obteniendo dineros a cambio de promesas de imposible cumplimiento”. Según Ortigoza y su abogado, la maniobra descripta en su denuncia “encuadraría en el delito de acción pública”.

