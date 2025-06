La enérgica reacción de Lionel Scaloni con el colombiano Luis Díaz después del gol de Thiago Almada

Si bien el gol de Thiago Almada se rubricó con una gran resolución -disparo cruzado junto al palo después de un doble caño a los defensores colombianos-, el que llenó los ojos durante el empate 1-1 de Argentina con Colombia fue Luis Díaz, autor de un golazo maradoniano tras eludir a la defensa albiceleste que abrió el marcador. Anoche, el delantero cafetero resultó un problema constante por la banda derecha local y terminó siendo la figura. Su paso por el Monumental dejó la estela de su jerarquía de Premier League; Néstor Lorenzo sabe que tiene en él al ancho de espadas.

Sin embargo, el hombre del Liverpool también quedó patentizado en una foto que resume mucha tensión: un cara a cara con Lionel Scaloni en la que el entrenador argentino toma del brazo al futbolista y parece recriminarle algo con furia. ¿Qué sucedió?

Lo que le dijo Lionel Scaloni a Luis Díaz tras el empate 1-1 de Argentina. Lo llama, se le acerca al oído y le manifiesta algo que atendió y reveló el jugador colombiano pic.twitter.com/ZKCBDLBfL3 — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) June 11, 2025

Después del empate de Almada, Lucho Díaz se quedó protestando por la situación reinante: Jhon Lucumí se tiró al piso y le pidió al árbitro Juan Gabriel Benítez que detuviera el partido para que su compañero fuera atendida en el campo de juego. Allí fue cuando Scaloni ingresó a la cancha y lo llamó de manera imperativa, a lo que Díaz accedió. Cuando se acercó, el futbolista se dedicó a escucharlo, mientras el entrenador le hablaba al oído, lo sacudía con un brazo y gesticulaba con el otro.

En la conferencia de prensa, el DT campeón del mundo minimizó el episodio y dedicó elogios al compañero de Alexis Mac Allister en Liverpool. “No, queda ahí, no creo que lo diga él, nada raro, todo bien, es una charla porque aparte lo admiro como jugador y le dije las cosas que pensaba en ese momento, pero nada raro, todo en buena sintonía. Lo felicito porque es un crack”, explicó el DT sobre momento a pura adrenalina.

Lionel Scaloni habló sobre el colombiano Luis Díaz

Asimismo, Díaz explicó: “El profe Scaloni me vio muy enojado por la jugada del gol en la que había un compañero en el piso tirado y el árbitro no pitó. Le decía como que no era justo”, contó el colombiano ante los medios. Y agregó: “Él me dijo que el jugador nuestro también tuvo un poco de culpa porque no podía tirarse en esos momentos de partido y yo le dije que no, que el árbitro tenía que dar un poco más en ese sentido. Fue todo muy respetuoso”.

Duelos individuales

Este partido tuvo la particularidad de que se desencadenaron varios duelos individuales, amén del cara a cara que protagonizaron Scaloni y Luis Díaz. Hay que referirse al choque entre los dos capitanes, Lionel Messi y James Rodríguez, cuya charla fue creciendo en decibeles y en intensidad. Al parecer, sin insultos. Pero Messi, que lee todo, que observa todo y al que le cuentan todo, pudo haber recordado las declaraciones de su colega colombiano luego de la última Copa América, que la Argentina consiguió en los Estados Unidos tras vencer -justamente- al equipo cafetero.

En aquella ocasión, Rodríguez fue muy crítico con el conjunto argentino. “Hicimos una excelente Copa América, pero por cosas externas, creo que no pudimos quedar campeones. El árbitro influyó mucho, no nos cobró uno o dos penales. Para mí, uno claro”, dijo en El Chiringuito, un programa de la televisión española.

Entre las “cosas externas”, James recordó entonces la cantidad de kilómetros que debió hacer Colombia, lo que motivó el menor descanso de los jugadores cafeteros en relación con Argentina. “Nosotros jugamos en ciudades con trayectos largos, mientras que Argentina estuvo en una zona menos exigente”, recordó. Esas opiniones generaron cierto rencor en Messi y el crack rosarino se lo hizo saber en pleno partido.

Otro round tras el final

Hubo otro duelo, pero mucho más abierto y con insultos incluidos. Fue el que protagonizaron Nicolás Otamendi y Richard Ríos, un tenso cruce entre dos pesos pesados que se lanzaron artillería después del pitazo final. Luego del encuentro, los dos equipos se encontraron en el círculo central y el defensor le lanzó una fuerte al mediocampista colombiano, a quien le apuntó por la vincha que utilizó para el partido. “Sacate la vinchita, bobo”, exclamó el jugador de Benfica.

El contraataque de Ríos llegó de inmediato y lo hizo con dureza, apuntándole por su edad.“Estás viejo. Cerrá el c..., bobo. Estás viejo, no te da ni para correr”, bramó el volante de Palmeiras.

Dos nuevos pasajes para el Mundial 2026

Con Argentina ya clasificada para el Mundial 2026 y con el primer puesto también dentro del bolsillo, anoche concluyó la decimosexta y antepenúltima fecha de las eliminatorias de Conmebol. Tras el empate ante Colombia, el seleccionado albiceleste terminó la jornada con 35 puntos, gracias a 11 victorias, 2 empates y 3 caídas.

En el partido de cierre, Ecuador empató sin goles con Perú. Fue una buena noticia para el Tricolor, que selló su clasificación a la copa del mundo, el decimotercer equipo que acudirá a la cita de 2026. Gran campaña del equipo de Sebastián Beccacece, que había arrancado la eliminatoria con tres puntos menos por una sanción pendiente de la clasificatoria anterior, y ahora ocupa el segundo puesto, diez puntos abajo de la Argentina.

En Brasil, el ciclo de Carlo Ancelotti empezó de la mejor manera. Tras el empate de la fecha pasada en Ecuador, también firmó la clasificación al Mundial con un triunfo por 1-0 a expensas de Paraguay, con gol de Vinicius; con 25 puntos, ya no puede ser alcanzado por Venezuela (18), que está en repechaje.

Los resultados de la fecha 16 de las eliminatorias

Bolivia 2 vs. Chile 0

Uruguay 2 vs. Venezuela 0

Argentina 1 vs. Colombia 1

Brasil 1 vs. Paraguay 0

Perú 0 vs. Ecuador 0

Lo que viene

Fecha 17 (9 de septiembre, a confirmar)

Argentina vs. Venezuela.

Paraguay vs. Ecuador.

Brasil vs. Chile.

Uruguay vs. Perú.

Colombia vs. Bolivia.

Fecha 18 (14 de septiembre, a confirmar)