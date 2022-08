La explicación conceptual de Israel Damonte por las duras críticas que recibió por su planteo táctico en el triunfo de Sarmiento ante River por la Liga Profesional

Sarmiento hizo historia en el Monumental. El triunfo por 2 a 1 ante River fue el primero en ese estadio para el cuadro de Junín, es por eso que se festejó como tal. Ganarle al equipo de Marcelo Gallardo no es una tarea fácil, pero el Verde se las rebuscó para neutralizar al Millonario con un planteo muy inteligente y, además, tuvo la efectividad que le permitió convertir en las pocas veces que pisó el área de Armani.

El principal gestor de este batacazo fue Israel Damonte. El entrenador del juninense fue quien ideó todo para salir a jugarle a River con la premisa de incomodarlo. Una dura derrota en el mes de abril por 7 a 0 en el Eva Perón de la ciudad bonaerense fue uno de los motivos por los que potenció su táctica para llevarse este enorme logro.

Pero posterior al triunfo, mucho se habló de la disposición en el campo de juego del equipo que se quedó con la victoria. El cerrojo defensivo que le quitó a River todas las ideas se conjugó con la frase a veces mal vista en el fútbol: “Hizo tiempo”. Pero la conferencia de prensa que brindó el director técnico de Sarmiento sirvió para contextualizar lo sucedido en el partido y no dudó en explicar de manera muy didáctica que lo que hizo su equipo no fue hacer tiempo si no “controlarlo”. También contó cómo fue su cruce con Gallardo durante el partido, con quien los une una gran relación por haber sido dirigido por el Muñeco en Nacional de Uruguay, en lo que fue su primera experiencia como DT.

Escena del partido que disputan River Plate y Sarmiento. Mauro Alfieri - LA NACIÓN

En primer lugar se sintió satisfecho por haber ganado luego del duro 7 a 0 recibido en Junín el último 30 de abril por la Copa de la Liga: “Me tocó el partido anterior donde perdimos por un número bastante abultado y bueno, yo soy un trabajador de la vida y sabía que había que seguir insistiendo, por suerte hoy se nos dio”. A la hora de ser consultado por el tiempo que hicieron sus futbolistas dejó claro el concepto de lo que propuso durante el encuentro: “En eso de los minutos yo no lo hablaba con él (Gallardo). Él me miraba, pero yo lo miraba al línea porque me pareció que era mucho lo que se adicionó, después son formas y yo se lo decía al árbitro que me decía que estábamos haciendo tiempo, pero yo le decía que es control del tiempo”, explicó con respecto a la polémica que se generó por el tiempo adicionado cuando se cumplieron los 90 minutos. La terna iba a adicionar 6 minutos, Gallardo se quejó y terminaron marcando 7 y Damonte se quejó por el tiempo añadido.

“Es control del tiempo”

Luego diferenció las distintas formas de defender un resultado: “No es hacer tiempo, es control del tiempo. Ellos controlan el tiempo de una manera, que cuando los laterales se van afuera vienen corriendo y la dan rápido, eso es un control de tiempo rápido, pero a nosotros, cuando íbamos 0 a 0 no te la dan rápido, te esperan. Hay jugadas que vos tenés para hacer un lateral rápido y no te la dan rápido, es control del tiempo rápido. Nosotros tenemos otro control del tiempo, no es hacer tiempo, si no parece que nosotros solos hacemos tiempo”, desarrolló Damonte.

Sobre un supuesto cruce con el DT Millonario, sacó todo tipo de dramatismos a la cuestión e incluso habló de respecto mutuo: “Creo que Marcelo (Gallardo) me hablaba a mí, pero no quise entrar en eso, obviamente que estaba apurado y después cuando terminamos lo saludé, me saludó bien, con respeto y es importante porque la otra vez cuando me tocó perder me estuvo esperando, lo fui a saludar, 7 a 0 perdimos, y fui a saludarlo porque termina ahí”.

Así vivieron el partido los dos viejos conocidos

Por otra parte, Gallardo también se refirió al planteo que propuso Sarmiento. Recordó un viejo duelo de cuando el actual entrenador del Verde estaba al mando de Arsenal en el que River ganó 1 a 0 un partido en el que remató 24 veces al arco y tuvo una posesión de balón del 77% .

En la conferencia de prensa, el Muñeco fue autocrítico: “No me sorprendió, esperábamos algo muy parecido a lo que Damonte ya había hecho acá con Arsenal el año pasado, fue muy parecido. Ese partido lo pudimos ganar al final, después de un gran desgaste y hoy sabíamos que iba a ser parecido, pero hoy en 45 minutos nos generaron dos situaciones y nos hicieron dos goles. Entonces, otorgar esas posibilidades a un equipo que espera con mucha gente... Si no lo podés quebrar, tenés que tener paciencia y desgastar hasta que llegue el momento, pero hoy fue diferente. Necesitamos tener lucidez, creatividad y no las tuvimos, entonces no generamos peligro en todo el partido”, manifestó el DT del Millonario, en una clara muestra de que quien tuvo que saber resolver el partido fue River.

No es la primera vez que se genera un contrapunto de ideas con respecto al tiempo de juego neto y a lo que puede llegar a adicionar un árbitro en función de los contextos y las necesidades. Pero Damonte encontró una forma didáctica de justificar su estrategia en el Monumental.