La fecha 5 del Torneo Clausura 2025: días, horarios, TV y árbitros de todos los partidos

Se realizaron las designaciones de los jueces de la quinta jornada; Sebastián Zunino dirigirá River vs. Godoy Cruz y Pablo Dóvalo hará lo propio en Independiente Rivadavia vs. Boca
La fecha 5 del Torneo Clausura 2025 se juega desde este viernes 15 hasta el lunes 18 de agosto con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Pablo Dóvalo fue el elegido para impartir justicia en el encuentro entre Independiente Rivadavia vs. Boca, que se disputa el domingo a las 20.30 en el estadio Malvinas Argentinas. Sebastián Zunino, por su parte, hará lo propio en River vs. Godoy Cruz el mismo día pero a las 18.30 y en el Monumental. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.
En cuanto al resto de los compromisos de los equipos denominados “grandes”, Darío Herrera estará en el Cilindro de Avellaneda para el duelo entre Racing y Tigre del viernes a las 21. Además, Sebastián Martínez arbitrará el partido entre Platense y San Lorenzo del sábado a las 14.15 en el estadio Ciudad de Vicente López. Por último, Independiente visitará a Vélez el sábado a las 20.30 en el José Amalfitani, bajo la tutela de Leandro Rey Hilfer.
Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 5 del Torneo Clausura 2025
Viernes 15 de agosto
15.30: Aldosivi vs. Belgrano (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: Javier Uziga
- Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
- Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Jorge Broggi
19: Instituto vs. Unión (Interzonal) - ESPN Premium
- Árbitro: Bruno Amiconi
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
- Cuarto árbitro: Luis Martínez
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Javier Mihura
21: Racing vs. Tigre (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
- Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Sebastián Habib
Sábado 16 de agosto
14.15: Platense vs. San Lorenzo (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Árbitro asistente 1: Hugo Páez
- Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi
- VAR: Álvaro Carranza
- AVAR: Iván Núñez
16.15: Huracán vs. Argentinos Juniors (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Federico García
- Cuarto árbitro: Kevin Alegre
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Julio Fernández
18.30: Rosario Central vs. Deportivo Riestra (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Pablo González
20.30: Vélez vs. Independiente (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Lucio Méndez
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
- VAR: Diego Ceballos
- AVAR: Gisella Trucco
Domingo 17 de agosto
14: Gimnasia de La Plata vs. Lanús (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Facundo Tello
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
- Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
- VAR: Andrés Merlos
- AVAR: Diego Verlotta
14: Defensa y Justicia vs. Newell’s (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Daniel Zamora
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina
- Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Lucas Germanotta
16.15: Central Córdoba vs. Barracas Central (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
- Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Walter Ferreyra
16.15: Banfield vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Julio Fernández
- Cuarto árbitro: Diego Ceballos
- VAR: Pablo Echavarría
- AVAR: Mariana De Almeida
18.30: River vs. Godoy Cruz (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Carla López
- Cuarto árbitro: Germán Bermúdez
- VAR: Ariel Penel
- AVAR: Wenceslao Meneses
20.30: Independiente Rivadavia vs. Boca (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Mauricio Martin
- VAR: José Carreras
- AVAR: Diego Romero
Lunes 18 de agosto
19: Sarmiento vs. Atlético Tucumán (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Jorge Baliño
- Árbitro asistente 1: Iván Núñez
- Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
- Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
- VAR: Hernán Mastrángelo
- AVAR: Gastón Suárez
21: Talleres vs. San Martín de San Juan (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
- Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
- VAR: Facundo Tello
- AVAR: Carlos Córdoba
