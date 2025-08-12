Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2025, tras la fecha 4

Concluyó este lunes la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025, el segundo certamen de la temporada de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y cuatro clubes dominan las tablas de posiciones: Barracas Central y Estudiantes de La Plata en el grupo A y River Plate y San Lorenzo en el B.

Todos los encuentros del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.

Defensa y Justicia derrotó a Riestra 1 a 0 en el último partido de la jornada Walter Manuel Cortina

En la zona A el Guapo y el Pincha sostuvieron el primer lugar con sendas victorias y tienen nueve puntos cada uno. El elenco de Rubén Darío Insúa le ganó 3 a 1 a Aldosivi de Mar del Plata mientras que el de Eduardo Domínguez hizo lo propio vs. Independiente Rivadavia de Mendoza 2 a 1. Los persiguen Belgrano de Córdoba y Defensa y Justicia con siete unidades producto de sus respectivas alegrías sobre Banfield 2 a 1 y Deportivo Riestra 1 a 0. Boca y Racing empataron el clásico entre sí 1 a 1 en la Bombonera y no levantan cabeza porque se ubican penúltimo y 12°, respectivamente. En el caso de los de Miguel Ángel Russo, además, estiraron su histórica racha sin triunfos a 12 cotejos.

En la B, en tanto, sigue dominando el Millonario, pero ahora junto al Ciclón y ambos con ocho puntos. El elenco de Marcelo Gallardo empató el derby con Independiente 0 a 0 en Avellaneda y lo alcanzó el equipo de Damián Ayude con su alegría sobre Vélez 1 a 0 en el Nuevo Gasómetro. El único escolta es, con siete tantos, Gimnasia de La Plata gracias a que doblegó a Godoy Cruz en Mendoza 2 a 1. El Rojo sigue sin ganar y quedó último con apenas dos unidades.

Del Torneo Clausura participan los mismos 30 clubes que en el Apertura. Los equipos se dividieron en dos zonas, al igual que el primer certamen, y se enfrentan todos contra todos a una rueda en cada una de ellas. Cada club disputa 16 encuentros porque, además de jugar contra los otros 14 equipos de su grupo, afronta un interzonal y un clásico. Concluida la primera etapa, los ocho mejores de cada zona avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón en la final.

Los puntos que los equipos suman en el Clausura 2025 se cuentan en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026 y el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón que este año promedia las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025.

Así se juega la fecha 5

Viernes 15 de agosto

15.30: Aldosivi vs. Belgrano (Zona A) -TNT Sports-.

19: Instituto vs. Unión (Interzonal) -ESPN Premium-.

21: Racing vs. Tigre (Zona A) -TNT Sports-.

Sábado 16 de agosto

14.15: Platense vs. San Lorenzo (Zona B) -ESPN Premium-.

16.15: Huracán vs. Argentinos Juniors (Zona A) -TNT Sports-.

18.30: Rosario Central vs. Deportivo Riestra (Zona B) -TNT Sports-.

20.30: Vélez vs. Independiente (Zona B) -ESPN Premium-.

Domingo 17 de agosto

14: Gimnasia vs. Lanús (Zona B) -TNT Sports-.

14: Defensa y Justicia vs. Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-.

16.15: Central Córdoba vs. Barracas Central (Zona A) -ESPN Premium-.

16.15: Banfield vs. Estudiantes (Zona A) -TNT Sports-.

18.30: River vs. Godoy Cruz (Zona B) -TNT Sports-.

20.30: Independiente Rivadavia vs. Boca Juniors (Zona A) -ESPN Premium- (Estadio Malvinas Argentinas).

Lunes 18 de agosto