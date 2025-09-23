La felicitación de Lamine Yamal a Ousmane Dembélé y la crítica de su padre tras el Balón de Oro

El segundo puesto de Lamine Yamal en la entrega del Balón de Oro 2025 provocó una oleada de reacciones que trascendieron el ámbito deportivo. A pesar de haberse consagrado por segundo año consecutivo como el mejor jugador joven del mundo con el trofeo Kopa, el delantero del Barcelona fue superado por Ousmane Dembélé en la votación al máximo galardón individual del fútbol.

La ceremonia, celebrada en el Théâtre du Châtelet de París, tuvo al atacante del París Saint-Germain, club que ganó el premio a mejor equipo del año, como gran protagonista, tras una temporada consagratoria en la que conquistó la Champions League, la Ligue 1 y la Copa de Francia. Frente a ese escenario, Yamal optó por la templanza y felicitó a su competidor.

“El plan de Dios es perfecto, hay que escalar para llegar a la cima. Feliz por el trofeo Kopa y felicitar a Dembélé por el premio y la gran temporada”, escribió en sus redes sociales, en un mensaje que fue interpretado como un gesto de madurez. Durante la gala, incluso, se acercó al francés para saludarlo personalmente.

Sin embargo, esa imagen de serenidad contrastó con la reacción de su padre, Mounir Nasraoui, que protagonizó uno de los momentos más bochornosos de la noche. Justo cuando la leyenda brasileña, Ronaldinho, encargado de anunciar al ganador, recibía el sobre final en el escenario, el silencio esperado en la sala fue quebrado por un grito que desconcertó a todos. Desde uno de los palcos, Nasraoui comenzó a corear: “Lamine Yamal, para bien o para mal”, en un intento de anticipar lo que no sucedería.

El murmullo general se transformó en incomodidad cuando el brasileño pronunció finalmente el nombre de Dembélé, provocando la reacción contrariada del entorno del joven español. La escena fue ampliamente comentada y sumó un nuevo capítulo a la tensión que rodeó a la definición del premio.

Horas más tarde, Nasraoui profundizó su malestar en la zona mixta. “El próximo año es nuestro”, afirmó primero ante la prensa, y luego, durante una videollamada con el programa español El Chiringuito, donde profundizó sus críticas: “Creo que es el mayor... no voy a decir robo, sino daño moral a un ser humano”.

Lamine Yamal, junto a su padre (izquierda) y su familia, en la gala del Balón de Oro FRANCK FIFE - AFP

Sus palabras generaron revuelo inmediato, no solo por el tono, sino también por la insistencia en sembrar dudas sobre el resultado: “Lamine es Lamine Yamal, tenemos que decir que aquí ha pasado algo muy raro”. Para Nasraoui, su hijo es el mejor jugador del mundo “con mucha diferencia”, y su convicción no vaciló ni siquiera frente a los méritos deportivos de Dembélé. “No porque sea mi hijo, sino porque es el mejor, creo que no hay rivales”, sentenció.

No es la primera vez que el entorno familiar del futbolista actúa con vehemencia: meses atrás, tras una polémica por el festejo de cumpleaños de Yamal, su padre también salió al cruce de las críticas con dureza. También tras la confirmación de la esperada renovación con el Barcelona, hizo comentarios en una publicación en redes sociales, que repercutió en los medios. Sin dudas, un personaje que le gustan las luces como a su hijo.

En medio de ese clima tenso, quien eligió una vía completamente diferente fue Nicki Nicole. La cantante argentina, pareja del jugador, publicó una historia en su cuenta de Instagram con una frase breve pero elocuente: “Mi estrella. Te amooooo”. El mensaje fue acompañado por una foto de ambos tomada en un entorno veraniego, donde se los ve abrazados y sonrientes.

Si bien no estuvo presente en la ceremonia, su gesto fue interpretado como una declaración pública de amor y apoyo, en un momento en que el futbolista enfrentaba tanto la decepción del segundo puesto como las controversias que generó la reacción de su entorno. La relación entre ambos ha estado marcada por constantes demostraciones de afecto, y en esta ocasión no fue la excepción. El posteo no solo silenció rumores sobre una posible crisis, sino que también reforzó la imagen de una pareja que atraviesa un ascenso mediático paralelo al crecimiento futbolístico de Yamal.

La pareja vive un gran momento y lo muestra en redes sociales (Foto: @nicki.nicole)

Con 18 años, el delantero catalán continúa su escalada en la élite del fútbol mundial. En 2024 se ubicó octavo en la votación del Balón de Oro y ahora alcanzó el segundo puesto, superando a figuras consagradas como Salah, Mbappé, Haaland y Vinícius Júnior.

La marca histórica del brasileño Ronaldo, que ganó el galardón con 21 años, aún se mantiene, pero parece cada vez más al alcance de Yamal, cuyo talento precoz ha capturado la atención global. La obtención del trofeo Kopa por segundo año consecutivo lo convirtió, además, en el primero en lograr esa distinción dos veces, superando en la elección a otros jóvenes destacados como Désiré Doué, Joao Neves, Pau Cubarsí y Estevao.

El contraste entre la discreción pública del futbolista, el respaldo emotivo de su pareja y la indignación de su padre construyó una narrativa paralela a los resultados de la gala. La ceremonia terminó, los premios se entregaron, pero el debate sobre si fue justo o no el triunfo de Dembélé quedó abierto. En el centro, Lamine Yamal volvió a dejar en claro que no necesita un Balón de Oro para que el mundo hable de él.

