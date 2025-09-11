La FIFA inhibió a Newell’s y no podrá incorporar jugadores por un año y medio: por qué se impuso la sanción
Desde el club de Rosario aseguraron que ya está en marcha el proceso de desinhibición y que esta situación “no generará ningún tipo de impedimento”
La FIFA impuso una inhibición al Club Atlético Newell’s Old Boys que le impide realizar incorporaciones durante los próximos tres mercados de pases. La medida fue reconocida por la institución de Rosario mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de X. La sanción se relaciona con una deuda por el pase del delantero uruguayo Juan Ignacio Ramírez.
Según el texto difundido por la institución, la dirigencia ya inició el procedimiento correspondiente para revertir la penalización. “El proceso de desinhibición ya se encuentra en curso y avanzando de manera inmediata, motivo por el cual esta situación no generará ningún tipo de impedimento para que Newell’s Old Boys pueda incorporar futbolistas en el próximo mercado de pases”, señaló el club. En el mismo mensaje, indicó que la sanción es “de carácter arbitrario” y sostuvo que se está actuando “con la seriedad, la responsabilidad y el compromiso que exige la circunstancia”.
La sanción, de acuerdo a lo informado por TyC Sports, responde a una cuota impaga por la transferencia de Juan Ignacio Ramírez, quien fue adquirido por Newell’s en enero de 2024 por un total de 4.000.000 de dólares. En esa operación, los clubes uruguayos Nacional y Liverpool compartían la ficha del jugador, y fue este último el que inició un reclamo ante la FIFA por una suma cercana a los dos millones de dólares.
El mismo medio indicó que, según sostienen desde Newell’s, el dinero fue efectivamente depositado, pero se acreditó fuera de término debido a demoras bancarias, lo que habría motivado la federación internacional.
En tanto, el equipo que conduce Cristian Fabbiani, viene de dos derrotas consecutivas en el Torneo Clausura. Primero cayó en el clásico ante Rosario Central y luego frente a Barracas Central, resultados que dejaron al equipo rosarino en el puesto 13 entre los 15 clubes que integran el grupo A del torneo Clausura, y a cuatro puntos de Banfield, el último de los hasta el momento clasificados a octavos de final de esa zona.
En ese marco, este fin de semana, recibirá a Atlético Tucumán en el estadio Marcelo Bielsa, con el objetivo de romper la racha negativa. Ese encuentro será también la antesala de un compromisos que puede marcar el futuro del año para los leprosos. La semana siguiente, Newell’s enfrentará a Belgrano de Córdoba por los cuartos de final de la Copa Argentina. Con más de una década sin títulos, la Lepra ve en el torneo federal la posibilidad más concreta de competir por un campeonato.
En paralelo, la dirigencia buscará resolver el conflicto con FIFA. El comunicado oficial no detalla montos ni plazos, pero sí aclara que el proceso administrativo para levantar la inhibición ya fue activado. La expectativa del club es que esta situación no condicione el armado del plantel para el próximo mercado de pases.
