La FIFA le reclama a Boris Johnson que trate a los jugadores sudamericanos como a los europeos

La pandemia de coronavirus complicó la organización de todos los torneos en el fútbol mundial. Pero las restricciones que cada país tiene para controlar la urgencia sanitaria son distintas. Ese fue el principal problema que encendió el conflicto internacional por la liberación de jugadoras. Primero se negó la Premier League y luego se sumó la Liga española. Ninguno de los dos acepta ceder a los jugadores para las eliminatorias. Por ese motivo, el presidente de la FIFA Gianni Infantino, le envió al primer ministro británico Boris Johnson una carta en la que le pide que trate a los futbolistas de América y de África del mismo modo que trató a los europeos durante la reciente disputa de la Eurocopa.

Ahora, el máximo ente del fútbol mundial, espera una respuesta para saber si la triple fecha sudamericana, en la que la Argentina deberá enfrentar a Venezuela, Brasil y Bolivia, puede jugarse normalmente.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA DPA

La selección que dirige Lionel Scaloni perdería a 13 jugadores si Gran Bretaña y España no cambian su posición.

Las autoridades sanitarias británicas imponen una cuarentena de diez días a las personas que regresan de destinos que integran la “zona roja” elaborada por el gobierno inglés: todos los viajeros que provengan de esos territorios deben aislarse al volver.

Los equipos de la Premier League inglesa se reunieron este martes en un comité de crisis y resolvieron “de manera unánime” no liberar a los jugadores que debieran trasladarse a “zonas rojas de coronavirus”. Eso incluye a todo el continente sudamericano. “La decisión de los clubes, apoyada por la Premier League, impactará en cerca de 60 futbolistas de 19 clubes, que deberían viajar durante las fechas FIFA de septiembre a 26 países incluidos en la lista de zonas rojas”, se explicó en un comunicado de la Premier League.

Tras ese comunicado, La Liga española también se plegó a la prohibición, por lo que dejó a la mayoría de los seleccionados del fútbol sudamericano en una situación muy complicada de cara a los partidos que se jugarán entre el 2 y el 9 de septiembre próximos.

La selección argentina debe jugar con Venezuela, en Caracas (2/9), con Brasil, en San Pablo (5/9) y con Bolivia, en el Monumental (9/9).

La palabra de Gianni Infantino

El comunicado completo de Infantino dice:

“Hemos afrontado juntos problemas globales en el pasado y debemos seguir haciéndolo en el futuro. La liberación de jugadores en las próximas ventanas internacionales es una cuestión de gran urgencia e importancia. Agradezco el apoyo y la cooperación de muchas partes interesadas en el juego durante este difícil período.

“Hago un llamamiento a la solidaridad de todas las asociaciones miembro, de todas las ligas y de todos los clubes para que hagan lo que es correcto y justo para el fútbol mundial. Muchos de los mejores jugadores del mundo compiten en ligas de Inglaterra y de España, y creemos que estos países también comparten la responsabilidad de preservar y proteger la integridad deportiva de las competiciones en todo el mundo.

“En cuanto a la cuestión de las restricciones de cuarentena en Inglaterra, para los jugadores que regresan de los países de la lista roja, le he escrito al Primer Ministro Boris Johnson y le he pedido el apoyo necesario, en particular, para que los jugadores no se vean privados de la oportunidad de representar a sus países en los partidos de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA, que es uno de los máximos honores para un futbolista profesional. He sugerido que se aplique para los próximos partidos internacionales un enfoque similar al adoptado por el gobierno del Reino Unido para las etapas finales de la Eurocopa 2020.

“Juntos hemos demostrado solidaridad y unidad en la lucha contra el Covid-19. Ahora, insto a todos a que garanticen la liberación de los jugadores internacionales para los próximos partidos de clasificación de la Copa Mundial”.

