La FIFA modificó el reglamento en los penales, después de analizar el baile del polémico arquero Andrew Redmayne

La FIFA dio un giro inesperado después de que el arquero australiano Andrew Redmayne, héroe en su país al lograr la clasificación al Mundial de Qatar 2022 ante el seleccionado de Perú por sus famosos “bailecitos” y por atajarle el tiro decisivo al delantero Alex Valera. Pero también fue quien inspiró a que se hagan nuevos reglamentos en la tanda de penales. Es que las actitudes de Redmayne no pasaron inadvertidas y estuvieron en el centro de la escena. Del juego poco se habló, pero sí de sus extraños comportamientos, que sirvieron para distraer y desgastar a los dirigidos por Ricardo Gareca.

De inmediato, en la 136º Asamblea General de la International Football Association Board, que se realizó en Doha, Qatar, el máximo organismo que rige las reglas del fútbol, decidió realizar una modificación en el reglamento, que justamente busca limitar el protagonismo de los famosos “arqueros bailarines”.

Andrew Redmayne entró para la tanda de penales, le tapó el tiro definitivo a Alex Valera

La nueva modificación de la FIFA para los penales y cuándo entra en vigencia

La modificación ya fue aprobada por la FIFA y comenzará a implementarse desde el 1° de julio. ¿Qué plantea el reciente cambio? Desde ahora, los arqueros deberán tener los dos pies sobre la línea a la hora de una ejecución desde el punto del penal. Esto es tanto para los partidos o para la tandas definitorias y ya no podrá adelantarse como antes podía tener un pie sobre la línea.

Además, el comunicado de la International Football Association Board aclara que no se sancionará al arquero que tenga un pie por detrás de la línea de meta en el momento de la ejecución de los penales. Hasta el 30 de junio, los arqueros podían mantener solamente un pie apoyado sobre la línea del arco y otro adelantado. Eso ya forma parte del pasado. El arquero ahora no puede adelantarse y ya no correrá más la interpretación que permitía mantener, al menos, sólo un pie sobre la línea.

En el actual semestre que culminará con la celebración de la Copa del Mundo en Qatar, vuelve a haber una importante variante en el reglamento y habrá que ver cómo impacta eso en el juego.

El arquero “bailarín” de Australia explicó sus gestos antideportivos ante Perú

Redmayne no solo será recordado por sus clásicos bailes. El arquero reconoció acciones muy polémicas que lo tuvieron como protagonista. ¿Qué fue lo que pasó? El australiano, no bien se dio cuenta de que el arquero peruano Pedro Gallese, tenía el clásico “papelito” con información de los pateadores en la botella de agua, aprovechó un momento de distracción del rival y le tiró todo atrás de los carteles de publicidad del estadio.

“Si tuviésemos notas en nuestra botella y alguien la viese, la habría lanzado lejos”, explicó, como si esa acción justificara todo. Y agregó: “Era a matar o morir”.

Andew Redmayne, el arquero de Australia, tiró la botella de Pedro Gallese con las anotaciones

Y fue por más. “Probablemente se estaban preguntando: ‘¿Por qué metió a este tipo? Tiene que ser bueno’. Tal vez esa fue la razón por la que ese remate dio en el poste. Es un esfuerzo mental del 1% para molestar a los lanzadores de penales de Perú. Fue un riesgo, pero funcionó”, reconoció, en referencia al remate de Luis Advíncula, visiblemente desconsolado, al punto tal de reconocer que abandonará a la selección.

“No soy un héroe, sólo cumplo mi rol, es un esfuerzo en equipo”, no dudó en afirmar el arquero australiano, el mismo que inspiró los nuevos cambios en el reglamento. El mismo que se vistió de héroe para llevar a Australia a su quinta participación consecutiva en una Copa del Mundo.