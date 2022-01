La figura contracultural de la Copa África: quién es Riyad Mahrez y por qué dice que “Messi es el jefe”

Tenía 15 años cuando Ahmed, su padre, sufrió un fatal ataque al corazón. Riyad Mahrez, un zurdo picante que solía esquivar contratiempos en Sarcelles, una ciudad que invitaba a la perdición, sintió el mundo desmoronarse.

El vuelo de Riyad Mahrez, figura estelar de la Premier League PAUL ELLIS - AFP

“Me llevaba a todos los partidos, quería que fuera futbolista. Él había jugado en pequeños equipos de Argelia y Francia. De chico, me reía mucho, trataba de divertirme, de pasarla bien todo el tiempo. No sé si empecé a ser más serio, pero tras la muerte de mi papá las cosas empezaron a funcionar de otro modo. Tal vez mi cabeza quería otra cosa”.

El crack multicultural tiene 30 años, creció en un suburbio al norte de París. Su padre tenía 54 años y era argelino. Su madre, Saliha, que lo acompaña a todos lados, como si se tratara de una guardaespalda del afecto, es de origen marroquí. En honor a su papá, actuó con el corazón: rechazó la invitación de Francia, se vistió de Argelia, mucho más que su bandera.

Argelia es el último campeón de África, le ganó 1 a 0 a Senegal

“Solía ir de vacaciones todos los años a Argelia. Tengo muchísimos familiares en ese país. Viví en Francia, pero mi corazón es argelino”, cuenta una de las figuras de la Copa de África de Naciones (CAN), que se disputará en Camerún desde este domingo hasta el 6 de febrero, tras ser postergada el año pasado por la pandemia de COVID-19, pero ya sufre los estragos del coronavirus con decenas de futbolistas que han dado positivo en pruebas de detección del virus.

En un acto de promoción de la Copa de las Naciones de Africa, la mascota del torneo aparece rodeada de militares; la seguridad es uno de los grandes problemas del torneo en Camerún

Y que provocó un vacío existencial en las principales ligas de Europa: los gigantes se nutren del calor del continente más postergado, más allá de Salah (Egipto) y Mané (Senegal), las estrellas de Liverpool. Será el campeonato “bien europeo”.

Es el capitán y figura de Los Zorros del Desierto, el campeón actual, que en julio de 2019 venció a Senegal por 1 a 0 y se consagraron luego de 29 años. El líder de la manada convirtió tres goles en 7 encuentros. Ahora, en la etapa previa, Riyad anotó tres goles y repartió tres asistencias en los cuatro partidos disputados en la fase de la clasificación con el equipo que dirige Djamel Belmadi. Integra el Grupo E con Sierra Leona, Guine Ecuatorial y Costa de Marfil.

Vardy y Mahrez, la dupla de Leicester, que cambió la historia de la Premier League EFE

No arma el arbolito de Navidad, no invierte en regalos en Nochebuena para la pequeña Inaya. Es musulmán (practicante) y hasta fue a la Meca en 2017, junto con un grupo de amigos. Su vida son las oraciones y los zurdazos, más allá de que sufre los estragos de la fama, como algunas celebridades. Le ocurrió meses atrás, cuando fue señalado por Rita Johal, su exmujer.

Fue contratado el Manchester City de Pep Guardiola en julio de 2018, procedente desde Leicester, la cenicienta, por casi 68 millones de euros. Fue uno de los artífices de la Premier League ganada en 2016 por Leicester. Un cuento de príncipes jamás escrito, rubricado por los goles de Jamie Vardy y las gambetas del argelino. En el City pasó del sótano de las intermitencias a la explosión. Compartió vestuario con Nicolás Otamendi y Kun Agüero, fue maltratado en público por Pep –siempre enérgico cuando da indicaciones-, hasta que se ganó su confianza. “Habíamos hablado en el entretiempo sobre la manera en que quería que jugáramos. No lo hizo bien y bueno, pasan estas cosas...”, había asegurado el condcutor.

El tiempo cura las heridas. “Jugó los últimos partidos a un gran nivel, marcado goles y dando asistencias. Riyad ha estado muy fuerte mentalmente, concentrado y ha hecho un gran trabajo. También ayuda en la defensa. Es un placer verlo jugar”, suele expresar el catalán. Pero los problemas –los problemas en serio, más allá de las corridas por el sector derecho, pierna cambiada-, se expresaron en los tabloides sensacionalistas. El corazón roto.

Lo mejor del crack

Cuando los propietarios del City le depositaron 186.733 euros a la semana el crack cambió la personalidad, según advirtió Johal en The Sun. “El amoroso, humilde y cariñoso Riyad desapareció. No puedo comentar sobre la vida de otras personas, pero mudarme allí cambió a mi esposo. Riyad Mahrez dejó que la fama se le subiera a la cabeza. Cambió cuando se fue al Manchester City”.

En las últimas horas, se supo que se casó con la modelo Taylor Ward. Todos los invitados se vistieron de blanco, ya que se realizó una ceremonia musulmana, conocida como Nikah.

La magia del control

Los vaivenes emocionales no lo quebrantaron. El ascenso en su carrera fue tan vertiginoso, que no tiene tiempo para mirar a un costado: en seis años, pasó de jugar en ligas subterráneas -el AAS Sarcelles, Quimper, Le Havre…- a escribir la enciclopedia de la vida de la Premier League: la vuelta olímpica de Leicester. Allí se hizo famoso.

Claudio Ranieri fue el primer gran hombre que confió en su chispa, por eso, fue el primero en saludarlo cuando le dieron el portazo. Los resultados no admiten cicatrices. Escribió en Twitter: “Tu creíste en mí desde el primer día. Gracias por todo y mucha suerte. Que Dios te bendiga. Un gran respeto a este gran hombre que nos ayudó a hacer historia. Tú me ayudaste a convertirme en un jugador y me diste el coraje que necesitaba”.

Una dura discusión con Pep Guardiola, en un encuentro ante Leipzig, en septiembre del año pasado (Martin Rickett/PA via AP) Martin Rickett - PA

Tenía razón. Muchos le señalaban que el fútbol inglés no era para su físico, que solía caer como una pluma ante el primer contratiempo. Sin embargo, cuando más tendido estaba, más rápido se levantaba. Eso es lo que recuerda de su padre: el saber levantarse y seguir el destino de su corazón. Tal vez hoy, sería campeón mundial. Sin embargo, Mahrez guía su propio destino.

Meses atrás, en el canal de You Tube de Manchester City, en un apartado dedicado a los niños, contó qué tres delanteros son los mejores de todos los tiempos. Leo Messi figuró segundo, detrás de… el Gordo Ronaldo. Ya que estaba, se ubicó en el tercer lugar.

Riyad Mahrez y un gol ante PSG; sin embargo, lo mejor de su repertorio no son los tantos..., sino el control del balón PAUL ELLIS - AFP

“Arriba comienzo con R9, Ronaldo, el brasileño. Messi detrás de él. Y también me pongo a mí. Messi estaría conmigo para gambetear y dársela a Ronaldo para que pueda finalizar. Sería una gran sociedad dentro del campo”, decía el autor de 100 goles en el fútbol inglés: 48 en el Leicester City y 52 en el Manchester City.

Pudo haber cumplido el sueño de su vida: jugar con la Pulga, cuando Barcelona le quitó las llaves. Sin embargo, no pierde la fe. Cuando se refiere al rosarino, su mirada se transforma. “Cuando mencionan a Messi y mi nombre en la misma frase es algo increíble, porque para mí, él es el mejor de todos. No se puede decir nada de él, él es el jefe. Siempre miro sus partidos en casa por la tele porque me gusta mucho cómo juega”, lo define. Leo es su otra religión.