4 de marzo de 2020 • 19:42

Cada vez que Lionel Messi es criticado por alguien o no se luce en un partido como suele hacerlo, sus seguidores acérrimos saltan en su defensa. Y el exdirector técnico argentino , campeón del Mundial '78, César Luis Menotti , parece ser uno de ellos.

Menotti elogió, una vez más, al 10 del Barcelona y, en esta oportunidad, lo hizo con una curiosa frase. "Messi sería como un cazador de codornices que el día que consigue 999 en lugar de 1.000 dicen que no está bien" , comparó en diálogo con la radio catalana Cadena Ser y despertó con su analogía la sorpresa de los periodistas.

La declaración surgió a partir de un análisis del clásico del fin de semana en el que el conjunto azulgrana perdió por 2-0 ante el Real Madrid . "Los que tienen a Messi están acostumbrados a que cuando se juega mal, él gana el partido. Pasó en Argentina y está pasando en el Barcelona" , continuó el exentrenador de la Selección.

Contó además que, tras la derrota del blaugrana, la gente en la calle le preguntaba si estaba preocupado por el capitán argentino. "No, yo estoy preocupado por el equipo, no por Messi . Tampoco se puede esperar que él gane todo y salve todo", respondió al respecto.

En esa línea, planteó: "En la Argentina lo criticaban porque no ganamos una final y resulta que para llegar a una final casi todos los partidos los ganó Messi. Si no no hubiésemos pasado la primera ronda".

Griezmann y el Barcelona

Acerca del club catalán, Menotti opinó que "está en búsqueda de encontrar ese equipo, sobre todo en medio de la cancha". "El gran Barcelona de Iniesta y Xavi no se encuentra fácil" , remató.

A su vez, sobre el francés Antoine Griezmann analizó que todavía no encuentra bien su lugar y como "estaba acostumbrado a jugar de contragolpe en el Atlético de Madrid y en la selección gala, ahora estar en el Barcelona significa jugar muchísimos partidos donde todo el mundo lo espera" porque, según matizó, no es lo mismo el club madrileño que el barcelonés.

Menotti es actualmente Director de Selecciones Nacionales en la AFA y tiene a su cargo la organización de los partidos de la Selección argentina. En esa línea, uno de los próximos desafíos del conjunto nacional será la Copa América 2020 , que se llevará a cabo entre el viernes 12 de junio y el domingo 12 de julio en Argentina y Colombia.