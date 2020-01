La frase irónica de Julio Falcioni: "Si Osvaldo llega a fumar que me convide"

Crédito: Prensa Banfield

Uno de los encargados de que Daniel Osvaldo regrese al fútbol argentino, se muestre entusiasmado con la pelota y vuelva a estar en un equipo es Julio César Falcioni.

El técnico de Banfield está muy entusiasmado con el delantero en los primeros entrenamientos con el resto del plantel. Y fiel a su estilo, se tomó con cierto humor e ironía los conflictos que el delantero había tenido con el cigarrillo en su paso por Boca.

El delantero había confesado en su etapa como jugador xeneize: "Fumé toda mi vida. Guillermo Barros Schelotto no me va a decir si puedo fumar o no".

Falcioni fue contundente cuando le preguntaron por el hábito de Osvaldo de fumar. ¿Qué sucede si lo quiere hacer? Falcioni se lo toma con naturalidad y respondió de manera auténtica: "Si Osvaldo llega a fumar un cigarrillo, que venga a mi oficina y me convide. En mi época de 30 jugadores había 20 que fumaban. Como fue mi caso. Y así estoy, hecho mierda. Pero no me cambia que fume. En los lugares donde esté el grupo está terminantemente prohibido, pero en su vida privada, me interesa que descanse y se alimente bien".

Julio Falcioni debió pasar por un extenso proceso de recuperación por un cáncer de laringe hace unos años que lo obligó a suspender el cigarrillo en algunos momentos. Aunque el mismo reconoció que le es muy difícil.

Al ser consultado sobre las condiciones físicas de Osvaldo, Falcioni respondió: "En lo físico, Osvaldo se bancó todo. Estuvo muchos años en Europa, sabe jugar y hace unos años estaba tocando la guitarrita. El temor que tenemos son los tres años sin haber jugado. Es mucho el tiempo. Desde lo físico está impecable, pero tiene que agarrar ritmo de juego y competencia. Esa adrenalina que él tiene es buena y muy productiva para nosotros", indicó en declaraciones a Radio La Red.