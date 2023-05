La fuerte defensa de la mujer de Armani ante las críticas por su desempeño en River

escuchar

Martín Demichelis fue claro. Su arquero titular, Franco Armani, “no la está pasando bien” en los últimos tres partidos que disputó River. Una seguidilla de errores puso en el ojo de la tormenta al portero de la Selección - que no fue convocado para los amistosos de junio en Asia - y fue blanco de duras críticas. Su mujer explotó en las redes y salió a defenderlo con un irónico posteo: “Siempre es más fácil atribuirle la culpa al otro. Pero por qué no hablan de las dos que sacó en el partido. Ahhhh no, verdad que eso no lo ven”.

Desde de su cuenta de Twitter, Daniela Rendón le brindó su apoyo al campeón del mundo y se cruzó con algunos usuarios de esa red social a los que les contestó con la imagen de tres aviones, como si pensara en un próximo viaje. “Ya es hora que se devuelvan, ¿si? Gracias”, le escribió un usuario con dos emojis verde y blanco, los colores del equipo colombiano Atlético Nacional donde supo jugar Armani.

Minutos más tarde, otro seguidor del Verde Paisa, donde Armani levantó 13 títulos, agregó “que se haga el milagrito” y recibió el guiño de la colombiana: “Amén”. “Es hora de que nuestro Ídolo regrese al equipo. Necesitamos esta clase de jugadores que nos devuelvan la jerarquía qué algún día tuvimos. Daniela acá los esperamos con los brazos abiertos siempre”, le contestó otro usuario hincha de Nacional.

Claro que no todas fueron críticas para el arquero millonario de 36 años, sobre todo después de que cometiera un importante error que le costó el empate 2-2 frente a Vélez el lunes pasado. Un usuario llamado Gustavo le respondió: “Daniela, yo no se quien te escribe criticando a Franco. De mi parte, no tengo más que palabras de agradecimiento eterno y el deseo que siga cuidando el arco de River ¡por mucho tiempo!”.

La relación contractual de Armani con River finaliza en diciembre del 2024 y para Demichelis es clave en el equipo y tiene el respaldo total del plantel, cuerpo técnico y de los dirigentes millonarios. Hasta el siempre polémico exarquero de Vélez José Luis Félix Chilavert salió en defensa de su colega. Calificó de “injusta” la crítica y dijo que no hubo error del portero por la pérdida de dirección de la pelota.

