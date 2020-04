Diego Cagna habló de su paso por Boca y su trayectoria como jugador. Crédito: captura tv

29 de abril de 2020 • 12:06

En el año 1996 , antes de la llegada de Carlos Bianchi a Boca Juniors , el club arrastraba una sequía de cuatro años sin lograr títulos. Se sucedían exitosos técnicos con el objetivo de hacerle frente al River de Ramón Díaz, pero ninguno lograba alcanzar el título. Entre ellos, se encontraron Carlos Bilardo y el Bambino Veira, ambos grandes campeones. Mauricio Macri había llegado a la presidencia del club en el año '95 y estaba dispuesto a revertir la historia.

En ese contexto, la hinchada de Boca mostraba su descontento colgando una bandera negra que rezaba "Gracias por el campeonato". Dicho 'trapo' fue expuesto en los años '95 y '98.

El futbolista Diego Cagna , que había llegado al club en el año '96, fue parte de aquella época antes de ser campeón de todo con el equipo del Virrey. Así lo recordó en diálogo con TNT Sports: "La hinchada muchas veces insultaba o cantaba cosas feas", contó el campeón del mundo 2003 frente al Milan. "Cuando te va mal es complicado. No creo que ninguno lo disfrute. En Boca se potencia todo, lo malo y lo bueno. No fue recontra malo, pero no ganábamos títulos, que es lo que Boca necesita y quiere. Salimos subcampeones con el Bambino", recordó.

Luego, la historia cambiaría y el exjugador de Independiente llegaría a ganar nueve títulos en el club, siendo capitán del histórico bicampeón de 1998-99, aunque también ponderó la experiencia adquirida en la adversidad: "Estuvimos muy cerca. Vivimos un montón de cosas que se van aprendiendo. Estar con Maradona en un plantel hay que disfrutarlo. No cualquier compartió plantel y pudo jugar con Diego. Cuando sos joven, hacés cosas que cuando sos grande no harías".

"El solo podía ganar un partido"

Por otra parte, rememoró la Libertadores 2003, cuando Boca ganó la quinta copa de su historia. En ese sentido, destacó en particular el rol de Carlos Tevez en ese campeonato: "La vez que yo sentí que jugaba con un jugador desequilibrante, que él solo podía ganar un partido, fue Carlitos . Yo sentía que le dábamos la pelota y era situación de gol, o directamente gol".

"No entiendo a los jugadores que se vuelven de Europa"

Finalmente, cuestionó a los jugadores que llegan a Europa y deciden regresar al país por la "diferencia" que hay entre ambas ligas, aunque concedió que es "difícil" en lo personal. "Yo me quedaría a vivir allá siempre. No estoy arrepentido de lo que hice". Cagna jugó en el Villarreal de España entre el 2000 y el 2002, pero se tuvo que ir del club por su mala relación con el técnico Víctor Muñoz.