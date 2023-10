escuchar

LIMA, Perú (Enviado especial).- No habla ni una palabra de español. En realidad, con el transcurso de los días, se suelta un poco más. “Gracias, buenas noches, disculpas” y alguna broma picaresca que le susurran al oído. Sin embargo, Oliver Sonne se siente un completo extraño. Una tendencia que se replica en tiempos globalizados: un pariente, un recuerdo, un brazo del pasado. Y, de pronto, un danés se convierte en jugador del seleccionado de Perú, el rival de la Argentina de este martes, por las eliminatorias.

Alto, de metro 87, rubio, de ojos claros. De 22 años, llega para hacerle sombra a Luis Advíncula, el defensor de Boca: es veloz, tiene ida y vuelta, le gusta el arco y ya se enamoró del ceviche. Nacido en Herfolge, un suburbio de la ciudad de Koge, se ganaba la vida como modelo publicitario. También, como actor. Evidentemente, con la pelota en sus pies es mucho mejor. Fue capturado por la Federación de Perú por un detalle, mientras brilla en el Silkeborg, en la tercera posición de la Superliga danesa.

El danés, como si fuese un peruano más: quiere jugar con la Argentina Martin Mejia - AP

Fue citado por primera vez para esta doble fecha de eliminatorias. En el magro 0-2 contra Chile, en el efervescente duelo del Pacífico, calentó el banco de suplentes en todo el partido. Ahora, se viene el campeón del mundo. “Espero jugar frente a la Argentina. Debemos ser más ofensivos”, se entromete en la táctica rápidamente, en medio de los cuestionamientos al conductor Juan Reynoso.

Sus padres son daneses, pero su abuela materna es peruana: la llave para vivir una aventura como algunos otros futbolistas. Elsa Christensen nació en el Perú y luego voló a Dinamarca. Allí tuvo a su hija Ana Christensen Schmidt Muller, madre del jugador.

Oliver Sonne, en una práctica con el elenco sudamericano Crédito FPF

Se puso los botines por primera vez en el FC Copenhague, tuvo un paso fugaz por Olympique de Marsella, pero sus primeros pelotazos en serio fueron en el HB Koge de su país. Además, Oliver es sobrino de Helena Christensen, una supermodelo danesa-peruana. Al joven también le gustaban las cámaras y las pasarelas: apareció en medios menores y hasta en las revistas Vogue y Vanity Teen.

Es figura en la Superliga danesa, suele ser titular y una referencia en el puesto. El 20 de septiembre pasado (apenas unos días atrás), Sonne firmó en la embajada peruana en Suecia su inscripción oficial y rápidamente cobijó el carnet de identidad y el pasaporte nuevo.

En la fecha, el deportista Oliver Sonne, fue recibido por el Jefe de la Sección Consular, S.S. Walter Dorador, a fin de realizar el acto administrativo de inscripción en el Registro de Nacimiento de Peruanos, paso previo para la obtención de su DNI y Pasaporte Peruano. pic.twitter.com/ngsWQJc2rg — Peru En Suecia (@PeruEnSuecia) September 20, 2023

Sus compañeros lo comparan (medio en broma, medio en serio) con Ben Brereton, delantero de Chile, que se destaca en Villarreal, nació en Gran Bretaña y compite para el elenco trasandino. Es serio. Escucha mucho, absorbe todo lo que está a su alcance. “La llegada de Oliver Sonne es importante. Es un jugador que todavía se está adaptando al grupo, es un poco callado, creo que no habla muy bien el español. He tenido pocos momentos para conversar con él, no hablo tan bien el inglés (risas). Algo me imagino que me comunicaré con él, sobre todo para que se sienta tranquilo, cómodo con el grupo”, contó Paolo Guerrero.

Insiste el símbolo de 39 años: “Es una incorporación muy importante para nosotros. Es un jugador que viene de Europa, de otra cultura, y lo único que aquí se le pide es que sude la blanquirroja, que es lo que quieren todos”.

🗣️ 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗶𝗴𝗼 𝘀𝗶𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲, '𝗕𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿'



🏟️ Este martes nuevamente juntos en casa.#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/0ir7LkSCj2 — La Bicolor (@SeleccionPeru) October 13, 2023

Su “explosión” se dio en Silkeborg, en el que actúa desde el 2021, aunque su mejor versión la pudo exhibir este año, en el que registra cuatro goles y dos asistencias en 34 encuentros, números inesperados para ser un lateral derecho. Uno de los más locuaces, Yoshimar Yotún, contaba: “Lo recibimos con los brazos abiertos, como lo hicimos en su momento a Lapa (Gianluca Lapadula). Nos mostramos tal cual como somos, enseñándoles un poco de la cultura, la mítica del jugador peruano. Por lo que escuché se va a dificultar un poco, porque creo que no habla español, pero voy a sacar mis clases del verbo ‘to be’”, decía, con una sonrisa.

Su pasado con el magnetismo de las pasarelas es intenso. Además de ser la tía, Helena Christensen es una supermodelo, influencer y exreina de belleza. Alguna vez, contó la historia de su madre, que viajó a Dinamarca como auxiliar de vuelo. “Ella creció en Lima, Perú. Tuvo una infancia en la que solo leía libros de Allende o Márquez. Acabó en Dinamarca a los 18 años, donde conoció a mi padre, se casó con él y nos tuvieron a mí y a mi hermana. Mi madre nos dio una infancia maravillosa, nunca nos faltó nada, aunque los tiempos no siempre fueron fáciles”, describe parte de la historia familiar. Una de tantas.

“Es un gran honor estar aquí. Fue una larga aventura desde hace un año cuando por primera vez me contactaron, y estar aquí hoy y ser parte del grupo es realmente algo grande para mí”, afirmó Oliver Sonne en una entrevista con el departamento de prensa de la Bicolor, luego de las primeras horas al conocer a sus compañeros. “Estoy orgulloso de todas las personas que me ayudaron y por supuesto estoy orgulloso de mí por poder estar aquí. Realmente ha sido una locura más allá de mis expectativas, así que estoy feliz por ello”, añadió el futbolista de Silkeborg IF.

Claro: aquello fue la presentación, un puñado de semanas atrás. Ahora quiere jugar. Y que el equipo empiece a volar. “Daré todo por esta selección y este país. Somos un gran equipo, pero necesitamos ser más ofensivos”, rubrica, en una llamativa conferencia de prensa. Al ataque, en el idioma que sea.