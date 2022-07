El detrás de escena de un momento histórico de la Copa del Mundo: el gesto de Juan Sebastián Verón a Marcelo Bielsa

Hay determinados momentos de la historia del deporte que marcan a fuego a los protagonistas. Pequeños gestos, detalles, acciones, decisiones, pueden resultar determinantes para el imaginario del universo futbolero. Y sin dudas, el Mundial de Corea-Japón es un puñal para el seleccionado argentino. Pero dentro de esa eliminación, hubo un instante que resulta imborrable para los fanáticos: el pedido de calma de Juan Sebastián Verón a Marcelo Bielsa a segundos de quedar afuera de la gran cita.

El 12 de junio de 2002 el conjunto nacional igualaba 1-1 con Suecia y se despedía de la Copa del Mundo. Resultó tan significativo el golpe por aquella eliminación, que se convirtió en un momento muy especial en la historia de los mundiales. En las últimas horas apareció un posteo de la FIFA que dice: “ Detrás de cada momento de la Copa Mundial de la FIFA hay una historia . Corea-Japón 2002. Argentina al borde de la eliminación. Tiro libre. Y entonces...”. Junto a esa frase el video del momento en el que Verón -mientras se prepara para patear un tiro libre- le pide calma a Bielsa a los 43 minutos del segundo tiempo del duelo ante Suecia.

En las imágenes publicadas por la FIFA se puede ver el momento exacto en el que Bielsa, desesperado porque advertía que se quedaba afuera del Mundial y en la etapa de grupos, le pide a los gritos a Verón que no se quede corto en el centro que estaba por ejecutar. A lo que el futbolista le responde mostrando la palma de la mano derecha, en un claro gesto de calma y tranquilidad.

Corea-Japón 2002. Argentina al borde de la eliminación. Tiro libre. Y entonces... pic.twitter.com/bfn0dchRvj — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 26, 2022

“ Seba, Seba, que no quede corta ”, se escucha que le grita Bielsa. Le pide, básicamente, que en el envío la pelota supere la primera línea para evitar que sea despejada por los jugadores suecos. El centro de Verón, sin embargo, resulta muy corto, en el primer palo, y es rechazado sin problemas. En el video publicado por la FIFA se puede ver cómo reacciona Bielsa al ver el centro sin éxito. “Que no quede corta, Seba”, vuelve a repetir el entrenador, mientras se toma la cabeza, sin poder creerlo.

A pocos días de la eliminación, Bielsa había dicho sobre el desempeño del equipo en esa Copa del Mundo: “ El fútbol tiene como opción que no gane el que es mejor. Yo creo que claramente fuimos el mejor equipo del grupo . Merecimos ganar holgadamente contra Suecia, merecimos un resultado superior al que obtuvimos con Nigeria y no merecimos perder contra Inglaterra. Ha sido un fracaso porque estábamos en condiciones de obtener más de lo que obtuvimos. Ahora, no me parece justo no acompañar el análisis de un montón de otros aspectos positivos”.

En cambio, los futbolistas se tomaron un buen tiempo para hablar sobre aquella dolorosa eliminación. Hace algunos años, en una entrevista Verón se refirió al tema y contó qué pasó particularmente sobre ese gesto que le hizo a Bielsa en el partido con Suecia: “A mí lo que me enseñaron fue siempre dar lo mejor, en mi club o en los clubes que estuve, que fueron muchos. Y en todos soy respetado por esto, por haber dado lo mejor. Las cosas se pueden dar de una manera o se pueden dar de otra. En la selección, justamente en ese Mundial, con todo lo que se había creado, la ilusión que se tenía, yo no llegué bien. Recuerdo que estando en Manchester pasaba un mes ahí y uno en Roma tratando de recuperar una lesión en el gemelo . Era difícil llegar bien, llegué con lo justo. Lo llevo como una cuestión que queda para gente que entiende poco de fútbol y se queda con 10 pases malos que das en un partido”.

De aquel gesto de Verón pidiéndole calma a Bielsa se construyeron decenas de mitos. Muchos hinchas argentinos responsabilizaron a Verón de la eliminación por ese simple gesto. Se quebró la relación entre el público y la Brujita, que sin embargo logró superarlo y con Maradona como DT fue al Mundial de 2010.