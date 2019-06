La hora de Giovani Lo Celso, el chico de los millones que disfruta en voz baja

Lo Celso en acción; Messi observa Crédito: Fabián Marelli

SALVADOR DE BAHÍA, Brasil.- "Me sorprendió que enseguida me invitó a su casa. Aquí no se acostumbra a hacer eso". La voz de Pau López, arquero de Betis y la selección española, trasluce sinceridad. Aquel gesto que ahora recuerda le permitió al catalán entrar en el mundo privado de su compañero nuevo, que recién llegaba desde París. Es que en Sevilla, como en Rosario, donde nació, el protagonista disfruta de lo cotidiano: una cena con amigos, una salida con su novia, un mate a la tarde. O un caño en un entrenamiento, como los que intenta meter aquí, mientras se prepara -ahora sí- para ser titular en la selección argentina. "Un chico centrado", repiten en su entorno sobre quien está llamado a ser una de las joyas del mercado de pases en este verano europeo.

Un año después de su fallido despegue en el Mundial de Rusia, Giovani Lo Celso luce parecido al de esos días de Bronnitsy en la cancha de Vitoria, sede de cada entrenamiento: ni deprimido en los momentos malos ni eufórico en los felices como los que vive aquí, antes de estrenarse en la Copa América. Tanto ruido alrededor suyo -no hay día en que los diarios deportivos de Europa no aten su nombre a una posible transferencia a un club grande- lo matiza con su compañero de habitación en el hotel que aloja a la selección, cerca del aeropuerto de la ciudad. Entre Lo Celso y Ángel Di Maria hay una conexión doble: rosarina y de Central, el club que aman y con el que debutaron en Primera. Ese fue el disparador de sus primeras charlas cuando en enero de 2017 un chico de 20 años desembarcó en París Saint Germain. Fue entonces que afianzaron la relación: "Ángel", cuentan quienes los conocen, "fue algo así como un hermano mayor, lo recibió, lo ayudó. Lo integró al vestuario".

No es que el 'Mono', como lo llaman sus compañeros, escape de la prensa: sencillamente prefiere la opacidad, se siente más cómodo lejos de las entrevistas. En ese silencio, por ejemplo, tramitó aquellos días convulsos del Mundial, cuando pasó de titular en los entrenamientos previos al debut a ni siquiera jugar un minuto mientras la selección se consumía a sí misma. La pregunta de por qué Sampaoli no le concedió ni una mínima oportunidad empieza a perderse en el pasado, ahora que Scaloni le dio un rol central. Desde que asumió el DT, Lo Celso -que cumplió 23 años en abril- jugó de titular siete de los nueve partidos del ciclo, e ingresó en otro desde el banco. El noveno será el sábado, el más importante de su carrera: debutará con esta camiseta en un torneo internacional.

En Betis, al que llegó a préstamo desde París hace un año, acaba de completar la mejor temporada de su carrera. Firmó 16 goles y seis asistencias en 46 partidos, cifras que exceden largamente sus promedios anteriores: en Central había anotado tres tantos en 45 partidos y en PSG, 6 en 54. 'Quique' Setién, su entrenador en la capital andaluza, le dio alas como interior y en ocasiones como falso 9 y Giovani creció hasta que Betis montó un negocio que pinta inmejorable. El club pagó tres millones de euros por el préstamo de un año y hace unas semanas concretó su compra a PSG por otros 22 millones; la danza del mercado tiene al volante en el punto de mira, aunque todos los caminos del zurdo conducen a Londres: se estima que Tottenham, el equipo que dirige Mauricio Pochettino, será el que se quede con el futbolista por un monto todavía impreciso, pero que duplicará cómodamente lo que Betis invirtió.

En Salvador, lejos de esas cifras de ficción, el jugador encuentra en la inminencia del debut ante Colombia el mejor antídoto para una incipiente ansiedad; lógico, pretende saber dónde vivirá cuando el torneo y las vacaciones queden atrás. Otra señal que ayuda a imaginarlo en la capital inglesa: su nivel del idioma está mejorando, y ya le permite manejos básicos.

Desde que se reencontraron para el amistoso contra Venezuela en Madrid, en marzo, Lo Celso aceita su incipiente sociedad con Messi, un espacio deseado y vacante. El fogonazo de San Juan del viernes, cuando se buscaron y se encontraron más que nunca, es un estímulo, más allá de que la vara en la Copa estará mucho más alta de lo que la puso Nicaragua. Scaloni trabaja para que esa complicidad se active lo más cerca posible del área, una idea que les inculca a todos los volantes. En el último amistoso, eso intentó el número 20: el mejor pase de la noche fue una asistencia al corazón del área que el capitán extrañamente desperdició. "Ve pases donde la gente no los ve, y tiene mucho gol. Me parece un jugador top. Y entrenando es un espectáculo, lleva otro ritmo con la pelota", abunda Pau López, que sabe que ya no jugarán juntos en Betis cuando el verano en Europa acabe.

Lo Celso tiene un solo gol con la selección, en 13 partidos. Familiero, si anota el segundo el sábado en el Arena Fonte Nova quizás repita ese festejo de raíces profundas que patentó en Betis, y que los medios andaluces realzaban: los cinco dedos de la mano derecha extendidos, en relación a sus padres, sus hermanos Francesco -jugador de Central- , Agostina y Luciana, mientras el índice de la izquierda los señala. O quizás estrenará otro que sume a su sobrino, su nueva debilidad, nacido a fin de año. Entonces sí, el chico sencillo de Rosario se sentirá completo.

A leer el reglamento

Hoy será un día de visitas en el hotel donde vive la selección: el árbitro chileno Carlos Astroza, instructor de Conmebol y FIFA, le dará una charla a la delegación para explicar los cambios reglamentarios que entraron en vigencia el 1 de junio. En rigor, la Copa América será el punto de partida de las modificaciones, ya que los torneos que terminaron después de esa fecha lo hicieron con la reglamenta-ción anterior.

La exposición, apoyada con videos para marcar el criterio que se adoptará para sancionar penales, será el punto de partida de la jornada de la selección. Por la tarde, a puertas cerradas, el plantel trabajará otra vez en el estadio de Vitoria. Será la última práctica a fondo antes del partido del sábado, ya que la del viernes se centrará en ejercicios de pelota parada. El posible equipo titular: Armani; Saravia, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; Lo Celso, Rodríguez, Paredes, Di María; Messi y Agüero.