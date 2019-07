Crédito: Captura TV

3 de julio de 2019 • 10:02

La controversia por la falta de Dani Alves sobre Kun Agüero que no fue sancionada por Roddy Zambrano y que tampoco fue revisada con el VAR, se mantiene en el centro de la escena. Si bien el capitán brasileño asegura que es el delantero argentino quien lo pisa y que el penal no existió, hay una imagen que circuló por redes sociales que demuestra que fue una clarísima infracción del lateral brasileño sobre Agüero. Una acción que podría haber cambiado la suerte del equipo nacional en la Copa América .

Esta acción fue previa al segunda tanto de Brasil y eso despertó todavía más polémica. Incluso, algunos futbolistas, como Juan Foyth quedaron desconcentrados por esta situación y eso facilitó el contrataque que encabezó Gabriel Jesús y finalizó con el tanto de Firminho.

Dani Alves coincidió con los argentinos que no había sido bueno el trabajo de Zambrano y confesó que "estaba demasiado nerviosos" el árbitro. Pero respecto a la acción en la que se lo señala como el autor del penal sobre el atacante argentino dijo: "Me pisó él. Segurísimo. Cuando él quiso desmarcarse, se dio vuelta y me pisó. Tendría que haber cobrado falta para nosotros".