La incómoda pregunta que molestó a Carlos Izquierdoz, después de la eliminación de Boca ante Corinthians: “Dejame ir a dormir tranquilo, dale”

El golpe resultó demasiado fuerte, por eso el ánimo de los protagonistas estaba muy lejos de ser el mejor. En este contexto, el DT Sebastián Battaglia y el capitán Carlos Izquierdoz se presentaron a la conferencia de prensa que Boca realizó tras la eliminación de la Copa Libertadores a manos de Corinthians. Se expresaron acerca del rendimiento del equipo y cómo la definición por penales los dejó en el camino de la cita continental. Una de las consultas para el marcador central xeneize estaba relacionada con el final de su contrato con Boca y su futuro en la institución. La respuesta fue tajante.

Si bien la pregunta no perseguía más que conocer el estado de situación contractual del futbolista, Izquierdoz haciendo grandes esfuerzos por guardar la compostura, respondió: “Hace media hora terminamos de jugar, dejame ir a dormir tranquilo, dale . En media hora no voy a pensar todo eso que me preguntaste”.

La consulta fue para Izquierdoz, pero bien podría haber sido la misma para otros de sus compañeros, ya que son varios los jugadores que se cree que el año próximo podrían emigrar de la Ribera. Por eso, después del último penal convertido por el Corinthians y la eliminación de Boca, se pudo ver a varios futbolistas como el defensor y capitán del equipo, Sebastián Villa, Frank Fabra muy angustiados, ya que se baraja la posibilidad de que no continúen en el club.

Con más calma, pero con evidente tristeza, Izquierdoz se tomó unos minutos para analizar qué sucedió en la eliminación de Boca. “Tuvimos y no concretamos, cuando no conseguís la diferencia, en los penales a veces te toca ganar y perder, Pipa (Benedetto) nos ha salvado miles de veces, una vez que no la pudo meter, no pasa nada. En el primer tiempo hubo situaciones claras, el segundo tiempo nos costó, desbordábamos y en los centros tenían mucha gente, difícil entrar limpios. Prácticamente no nos patearon al arco, estamos con dolor”.

Izquierdoz, Romero, Ramírez, Varela y Benedetto, tras la eliminación ante Corinthians Mauro Alfieri - LA NACIÓN

Otro de los futbolistas que habló tras la eliminación fue Oscar Romero, uno de los refuerzos del equipo para este año: “Manejamos el partido la mayor parte y por supuesto que teníamos que remarcarlo en el marcador. Ellos se metieron atrás como en el segundo tiempo allá. Los penales tienen estas cosas y tenemos que seguir. Manejamos bien tranquilos, tuvimos la pelota, sin crear una situación clara, pero con goles se ganan los partidos y lastimosamente la pelota no quiso entrar”.

Tras este duro golpe, Boca se enfocará ahora en las dos competencias que le queda: la Copa Argentina, tiene que enfrentarse ante Agropecuario, por los octavos de final y la Liga Profesional, en la que está a cinco puntos de los punteros, Gimnasia y Newell’s. Vale recordar que el conjunto que conduce Sebastián Battaglia es el único club de Argentina que ya está clasificado a la Copa Libertadores 2024 por haber sido campeón de la Copa de la Liga en el primer semestre del año.