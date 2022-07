Chet Holmgren, el nuevo unicornio de la NBA que da 50 kilos de ventaja contra sus rivales y sorprende a todos

Un físico que genera dudas, un talento que en el campo despeja cualquier incertidumbre. Este muchacho de 20 años se quedó con los flashes en el último draft de la NBA, sin embargo, todos coincidieron en que todo es una gran apuesta. Si bien se quedó con el número 2 de la lotería y fue seleccionado por Oklahoma City Thunder, todos estaban pendientes de qué podía suceder con Chet Holmgren, porque si bien mide 2.13 metros de altura y tiene 2.31 metros de envergadura, apenas pesa 88 kilos, toda una ventaja en una liga en la que los jugadores de ese tamaño están, como mínimo, unos 40 kilos por encima de él. Sin embargo, en su primer juego con OKC en la Summer League, Holmgren dejó en claro por qué varias franquicias lo tenían agendado.

Los Thunder para su apuesta consideraron la calidad técnica de este chico que nació en Minneapolis. Holmgren, que salió como una estrella de la Universidad de Gonzaga, tiene un físico que no es el prototipo del ala-pivote o pivote de la NBA, ya que tiene brazos y piernas extremadamente delgados. Sin embargo, en su debut demostró que es un unicornio, tanto que dejó un registro histórico: se convirtió en el primero de la historia de la summer league en lograr al menos cinco tapones y anotar a la vez cuatro triples, logrando además un 78% de acierto en tiros de campo.

El primer paso en la Liga de Verano de la NBA de Oklahoma City Thunder fue ante Utah Jazz y Holmgren se apoderó de las luces en Salt Lake City: 23 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias y 6 tapones en casi 24 minutos, unas cifras espectaculares para la victoria de OKC por 98-77. Completó su exhibición con grandes porcentajes de lanzamiento: 7 de 9 en tiros de campo y 4 de 6 en triples.

Los números de Chet Holmgren tienen más mérito si se tiene en cuenta que se enfrentó a rivales con una contextura física más importante y con casi 50 kilos de peso más: Kofi Cockburn (2.13 metros de altura y 133 kilos) y Tacko Fall (2.29 m. y 141 kilos).

“Sólo quería competir con ellos (Cockburn y Fall), no estaba tratando de involucrarme en peleas o enfrentamientos personales o tratando de probar algo en particular”, explicó Holmgren tras el final del partido en una entrevista con Sports.Yahoo.

“Hace que el trabajo sea más fácil. Siendo una elección tan alta, tenía mucha presión y la ha soportado genial”, valoró Josh Giddey, el australiano de 19 años, otra de las perla por la que los Thunder apuestan para que conforme una pareja temible con Holmgren.

Chet Holmgren ante la defensa de Vic Law, de Utah Jazz, durante un partido de la NBA Summer League Alex Goodlett - Getty Images North America

Desde que llegó a Oklahoma todos se encargaron de cuidar a este chico de 20 años, ya que la exposición es muy grande para él. “Quiero darles las gracias a mis compañeros por ayudarme, hablar conmigo y ponerme en la situación ideal para tener éxito”. Y también valoró a sus padres, en especial a Dave, su papá, que también mide 2 metros de altura y como ex jugador universitario, le transmitió algunos fundamentos para poder usar un cuerpo de esas dimensiones.

No es nuevo floreció en un día el talento de Holmgren, ya que Penny Hardaway, exestrella de Orlando Magic y entrenador de la Universidad de Memphis, dijo sobre él: “Veo a un Kevin Garnett. Maneja el balón, puede lanzar, es capaz de hacer buenos pases y siempre me ha encantado su juego. Es un gran jugador. Cada parte de su juego me encanta. Es simplemente un ganador. Es capaz de competir, puede alcanzar la excelencia, es duro. Me maravilló”.

El encuentro con Curry

En el campamento de verano de SC30 (campamento de entrenamiento de Stephen Curry), en 2019, The Chef apareció luego de una dura jornada de entrenamiento de los chicos y compartió minutos en la cancha con jugadores jóvenes y futuros prospectos para la NBA, entre ellos Holmgren, que saltó a la fama por un crossover ante el Chef y una volcada a dos manos impresionante.