Lanús le rompió el invicto a Vélez en Liniers y mantiene la seriedad pese a los títulos y las ausencias clave

Y una tarde de sábado, en el José Amalfitani, se terminó el invicto de Vélez en el Torneo Apertura, aunque no perdió ni perderá el liderazgo de su zona. No fue ante un rival más ni de casualidad: el siempre peligroso Lanús, en esta nueva época gloriosa, pegó el golpe en una meza que tardó once encuentros en abollarse. En un encuentro difícil, que tardó mucho en tomar la rienda expectante, se sintió más cómodo e hizo la diferencia por el cabezazo de su gran capitán, Carlos Izquierdoz, que firmó el apretado 1-0.

La dificultad de la zona A, superior a la B en cuanto a la paridad de equipos, entrega una vez por fecha, al menos, un encuentro atrapante e imperdible. Por lo menos, en las aspiraciones previas, éste era el caso. Sólo el sol se escondió un rato como para no darle un clima completo a semejante cruce entre quien era puntero invicto y el equipo argentino que mejor representó al fútbol local en los últimos acontecimientos internacionales. La lluvia previa y el viento arremolinado constante, que envolvió la pelota varias veces, fueron parte del encuentro.

Un encuentro muy parejo, entre lo aburrido del primer tiempo y lo disputado en el segundo: Rodrigo Aliendro fue lo más rescatable de Vélez, mientras que Dylan Aquino se retiró lesionado tempranamente. JUAN MANUEL BAEZ

Cuando a los 40 segundos a Eduardo Salvio le llegó el centro que Ramiro Carrera lanzó al fondo del área y a la espalda de Elías Gómez, el partido anunció el alerta de que efectivamente sería un partidazo. En esa acción, Toto no se pudo afirmar y el cierre del lateral izquierdo llegó a tiempo para cerrarle cualquier ángulo, llegando limpio al cruce pese a la caída del delantero.

Sin embargo, en el trámite del primer tiempo predominarían las pocas acciones, algo llamativo: habían salido a pura energía y se apagaron tempranamente. Siempre mejor la apariencia del conjunto granate, que tuvo mayores prolijidades en las construcciones. Incluso, cuando padeció la lesión de Dylan Aquino a los 30: el joven es la carta moderna preferida, por tanto baja sensible.

Hombre de la casa fortinera, Mauricio Pellegrino mantiene competitivo a Lanús tras los títulos de la Copa Sudamericana 2025 y la Recopa reciente y pese a la ida del goleador Rodrigo Castillo: en medio de la readaptación, sigue ganando. JUAN MANUEL BAEZ

Aunque fueron más los errores que las oportunidades. De hecho, lejos estuvieron de ser chances concretas de gol. Las imprecisiones de José Canale, Agustín Cardozo y Agustín Medina, en el visitante, y las de Emanuel Mammana y el arquero Álvaro Montero, en el local, todas ocurridas cerca de las respectivas áreas, terminaron convirtiéndose en insinuaciones. Más allá de esos momentos, hubo remates forzados de Florián Monzón, Medina, Walter Bou y Carrera, todos de media distancia que no fueron problema.

El sol, que se había mostrado apenas unos minutos y prefirió volver a esconderse ante una soporífera primera mitad, ya en el complemento decidió acompañar decidídamente las acciones para ver si desde su atractiva contribución para una tarde de sábado los despertaba. Tuvo su efecto: el fútbol de ambos tuvo otra chispa.

LOSADA LA TOCÓ AFUERA DEL ÁREA Y VÉLEZ RECLAMÓ LA TARJETA ROJA 👀#LPFxTNTSports



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El campeón de la Recopa Sudamericana siempre fue más peligroso por explotar los espacios que empezó a dejar el equipo que dirigen los mellizos Barros Schelotto, más predispuesto a ser quien suele ser, aunque no lo terminaría de conseguir más allá de alguna combinación colectiva esporádica. Los hombres de Mauricio Pellegrino (ex hombre de la casa velezana) administraron mejor la posesión y terminaron encontrando a tiempo la fórmula de los tres puntos.

Más allá de un remate desviado de Tobías Andrada y una pelota que se llevó por delante Rodrigo Aliendro tras un rechace corto de Izquierdoz (expone lo que le costó a Vélez generar), además de un cabezazo llovido de Monzón, Vélez no pudo inquietar a Nahuel Losada, que -incluso- tuvo sus propios problemas: a los 15 minutos quiso evitar un córner y se ganó la amonestación por el reclamo excesivo de una pelota que ya había salido y hasta pudo haber sido echado más tarde cuando tocó la pelota con la mano apuradamente afuera del área, sin ningún rival acechándolo. Por eso los hinchas locales se levantaron para insultar a Claudio Tapia, presidente de la AFA.

La celebración del gol de Lanús con los abrazos para el capitán, que metió un cabezazo letal y vital para el andar del equipo en el Torneo Apertura. JUAN MANUEL BAEZ

A los 25, el quiebre del partido. El conjunto del sur del conurbano encontró en Salvio el desequilibrio sobre la banda izquierda superando a tres rivales, el toque exacto y en cortada de Carrera como enlace (resolvió siempre bien) y el pique de Bruno Cabrera, que remató extraño, aunque más aún fue la reacción de Montero con el pie. Todo derivó en un tiro de esquina.

Vaya herramienta que sabe aprovechar Lanús: si lo sabrán Flamengo y el Maracaná, aunque esta vez no fue conexión entre Matías Sepúlveda y José Canale, sino de los viejitos. Toto (35 años) ejecutó directo a la cabeza de Cali (37), que venció el intento pasado del colombiano por manotearla, pudiendo sólo desviarla al costado de la red.

Lo mejor del partido

Candado puesto y a La Fortaleza con tres puntos vitales: Vélez sigue siendo el puntero de la zona A con 22 puntos, pero Lanús adeuda un encuentro (el que postergó Argentinos) que, de ganarlo, lo pondría a un punto. Y este equipo puede con todo, incluso en una etapa que transita sin Marcelino Moreno y el goleador Rodrigo Castillo. Se las arregla encontrando una solución para cada problema.