La Liga Profesional está lejos de las mejores en tiempo neto de juego: apenas 50 minutos por partido

El tiempo neto de juego es un tema muy presente en discusiones acerca del futuro a largo plazo del fútbol como se lo conoce. En algunas de las ligas más dinámicas y de más alto nivel, el promedio de juego efectivo tiende a superar los 60 minutos, pero parece estar lejos de lo que pretende FIFA, que en los últimos meses estuvo haciendo pruebas en categorías juveniles de partidos con detenimiento del reloj y 30 minutos por cada mitad. En ese panorama, el fútbol argentino se encuentra muy lejos del estándar.

Según estadísticas que compila la Liga Profesional de Fútbol en su apartado de LPFData, el promedio de tiempo neto en el campeonato de 2022 estuvo apenas por encima de lo que dura en bruto una mitad de partido: 50 minutos y 31 segundos. Y la tendencia en el inicio de esta temporada parece ir aun más abajo, apenas superando los 49 minutos con la pelota en movimiento. En la recopilación, el mínimo hallado es sorprendente: en Unión vs. Colón, por la fecha 4, el clásico santafesino tuvo acción real durante 37 minutos y 27 segundos, algo más de un tercio del tiempo en bruto, que totalizó 99m13s.

Defensa y Justicia fue el equipo de juego más continuo en la Liga Profesional 2022; promedió 53 minutos y 18 segundos de tiempo efectivo. Fotobaires

Las cifras tienden a trazar un escenario más bien negativo, pero si se hace una observación más profunda surge una tendencia mejor. El promedio más bajo de una jornada del actual torneo se dio en la fecha 2, cuando los 14 partidos promediaron menos de 48 minutos de juego efectivo, pero la media fue escalando paulatinamente desde entonces, al punto de que en la jornada más reciente llegó a superar los 51 minutos.

Mientras por ahora no toma una determinación tan radical como la de detener el reloj, FIFA tomó cartas en el asunto con algunas medidas leves. En la última Copa del Mundo, los árbitros compensaron más que antes el tiempo perdido agregando minutos al global, y en varias ocasiones hubo adiciones de 10 minutos por mitad. No obstante, esa tendencia no se traspasó por el momento a las ligas nacionales, y el fútbol argentino es una muestra clara: el partido más largo de la Liga hasta ahora fue el triunfo de River sobre Argentinos por 2-1 terminó a los 109 minutos y 24 segundos, pero a raíz de largas revisiones de VAR, y el segundo en la lista es uno que por poco superó los 100 minutos, a razón de algo más de 5 añadidos por mitad.

La victoria de Instituto contra Newell's por 3-0 fue el único partido de la Liga 2023 en que la pelota estuvo en movimiento durante más de 60 minutos. Twitter @Instituto ACC

En contraste, hubo un partido de este certamen en que la pelota estuvo en movimiento por algo más de una hora: en el 3-0 de Instituto a Newell’s, ambos equipos jugaron 60 minutos y 5 segundos reales. Lo siguen el 2-0 de Talleres sobre Central Córdoba, con 57 minutos y 6 segundos, y la victoria de Racing como visitante sobre Arsenal por 3-0, con cinco segundos menos.

