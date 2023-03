Selección argentina: quiénes son los seis jóvenes convocados por Scaloni para los amistosos con Panamá y Curazao

escuchar

Son la sangre nueva de la selección argentina. Empieza una nueva carrera, que tiene como meta el Mundial 2026. Y ellos empiezan a correrla desde ahora: se trata de futbolistas que Lionel Scaloni decidió sumar a los consagrados en Qatar. Entre el más joven (Valentín Carboni, 17 años) y el más veterano (Lautaro Blanco, 24 años) hay siete años de diferencia. Entre los seis a los que LA NACION les pone la lupa, sólo tres habían sido llamados antes: Nehuén Pérez (debutó en un amistoso ante Honduras en septiembre de 2022), Alejandro Garnacho (18 años, de Manchester United, sin partidos) y el propio Carboni, que tampoco jugó en la mayor. Los últimos dos integraron la lista de Lionel Scaloni para las fechas FIFA de hace exactamente un año y no tuvieron minutos. Para Blanco, Facundo Buonanotte (18 años, de Brighton) y Máximo Perrone (20 años, de Manchester City), la emoción es única: nunca antes habían visto su nombre en una convocatoria. Aquí, sus historias y, sobre todo, sus presentes. Scaloni, en definitiva, mira la actualidad de los futbolistas, más allá de su trayectoria o su nombre.

Alejandro Garnacho (18 años, Manchester United)

Es una de las mejores apariciones de los últimos años en Old Trafford. Nacido en Madrid -su mamá es argentina-, no lo formó el club inglés, sino Atlético de Madrid y Getafe. Sus goles fulgurantes y el desequilibrante uno contra uno provocó que el United buscara casi con desesperación la renovación de su contrato (firmará por cinco años) para evitar que se lo disputaran otros gigantes europeos. Garnacho rompió hasta un récord que le pertenecía a George Best: es el futbolista más joven en marcar un gol con la camiseta del United, con 18 años y 125 días.

Admirador de Cristiano Ronaldo, chicaneó hace unos días a Barcelona (el histórico club de Lionel Messi) tras eliminar a los catalanes de la Europa League. “Pasa de ronda el equipo grande”, escribió. Sin embargo, Garnacho también se sacó una foto junto a Lionel Messi hace exactamente un año, cuando se cambió por primera vez en el vestuario principal del predio de Ezeiza durante los entrenamientos para la doble fecha de Eliminatorias ante Venezuela y Ecuador. A partir de su nivel (24 partidos, 3 goles en todas las competencias), en los últimos días se especuló con un eventual llamado de España, país con el que compitió en la Sub 20 y la Sub 17. Pero Garnacho eligió a la Argentina y, de hecho, se lo vio con una bandera albiceleste festejando el domingo, cuando el United ganó la Copa de la Liga inglesa. Toda una señal.

Valentín Carboni (17 años, Inter de Milán)

El más joven de los nuevos, está considerado como la máxima esperanza de las divisiones juveniles de Inter de Milán. Hijo de Ezequiel, histórico jugador y capitán de Lanús que tuvo un paso por Austria, fue subido a la primera división del equipo interista luego de sus buenas actuaciones con el equipo juvenil. Al igual que Garnacho, Carboni también vino al país en marzo del año pasado, con apenas 16 años, para la doble fecha de Eliminatorias. Y también registra partidos (y goles) con la camiseta del Sub 17 de Italia: tres en tres partidos.

El argentino Valentín Carboni con la camiseta de Inter, de Italia FC Internazionale - FC Internazionale

Su currículum impresiona: 21 goles en apenas 30 partidos con la Primavera de Inter. Esas cifras llevaron al staff técnico del equipo de Milán a darle minutos en el equipo principal. Por ahora suma 24, distribuidos en cinco partidos: cuatro de la Serie A y uno de la Champions League. Todos confían en el poder de fuego de este delantero, llamado a ser uno de los goleadores del futuro. Y Scaloni, por supuesto, también confía. Tiene a un modelo a seguir muy cerca, en el mismo vestuario de San Siro: Lautaro Martínez, el 9 (y a veces capitán) de Inter.

Máximo Perrone (20 años, Manchester City)

A la joya de Vélez, el club de Liniers la vendió a Inglaterra en el último mercado de pases por 9,3 millones de euros. Mediocampista central con dinámica, marca y panorama, sorprendió a todos durante sus primeros entrenamientos en Manchester. Tras la decepción que implicó haberse quedado afuera del Mundial Sub 20 en el Sudamericano de la categoría, el futbolista viajó directo de Colombia (sede del torneo) a Inglaterra para incorporarse a su nuevo club. Y ya integra la rotación del primer equipo. Lleva 20 minutos en total y debutó el último fin de semana en la Premier League durante la goleada 4-1 de los Citizens ante Bournemouth.

Máximo Perrone ya debutó en el Manchester City Manchester City

“Es un futbolista que es más rápido con su cabeza que con las piernas. Creo que crecerá con nosotros desde el ritmo y el físico. A veces buscamos futbolistas para jugar en la posición donde los espacios son más reducidos. Es bueno, realmente muy bueno”, lo elogió Pep Guardiola, su entrenador. Y agregó, sobre su llegada al equipo inglés: “Tenía algunos videos e informes sobre él, pero, sinceramente, no lo conocía. Y sus nuevos compañeros, tampoco. Lo vi en los primeros entrenamientos y dije: ‘Guau, qué bien se mueve’”.

Facundo Buonanotte (18 años, Brighton)

Clase 2004 como Garnacho, Buonanotte tomó por asalto la Liga Profesional en 2022 con la camiseta de Rosario Central. Explotó en un año y se consolidó en el equipo canalla como un mediocampista mixto, dueño de una gran habilidad. Capaz de habilitar a un compañero con un pase entre líneas o de ensayar remates de larga distancia que se cuelan en el ángulo, su progresión no tiene techo. Tanto, que Brighton de Inglaterra insistió para quedarse con su pase. Lo ve como el futuro de su línea de dobles pivotes, que integran el ecuatoriano Moisés Caicedo y otro argentino, Alexis Mac Allister. El club sabe que no podrá mantenerlos por mucho tiempo más. Buonanotte (32 partidos y 4 goles con Central; lleva tres partidos jugados en Inglaterra) es el futuro.

Facundo Buonanotte y Lionel Messi, en el predio de Ezeiza Instagram @facubuonanotte_

Scaloni lo convoca en medio de su progresión. Y porque el mediocampo fue, justamente, la línea del equipo en la que más debió ajustar durante el Mundial. Antes de Qatar 2022 se lesionó Giovani Lo Celso (otro formado en Central) y encontró tanto a Enzo Fernández como al propio Mac Allister. Ahora querrá que Buonanotte le brinde lo mismo que le dio a Central el año pasado, el de su explosión. Dinámica, pases cortos y panorama son algunas de sus principales virtudes.

Lautaro Blanco (24 años, Elche)

Es el más veterano entre los jóvenes de primera convocatoria. El llamado le llega tras otro un gran año con Rosario Central, donde incluso fue capitán. Consolidado como uno de los mejores (sino el mejor) lateral izquierdo del torneo argentino, lo compró Elche, de España, y lo cedió a préstamo hasta el final de la temporada pasada en el Gigante de Arroyito. Blanco viajó a España recién en este 2023, y en su primera temporada en LaLiga registra siete partidos, sin goles. No lo ayuda la trayectoria del equipo, último en la tabla de posiciones y máximo favorito a perder la categoría.

El llamado de Blanco responde a una necesidad: buscar alternativas para el puesto de lateral izquierdo. Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña alternaron en ese lugar: el ex Independiente tiene 30, mientras que el ex Ferro y Racing tiene 31, por lo que el DT de la selección argentina bien puede entender que es hora de foguear a otros laterales. Blanco acumuló suficientes pergaminos la temporada pasada como para, al menos, ganarse una convocatoria.

Nehuén Pérez (22 años, Udinese)

Nehuén Pérez es un habitué de las convocatorias de Scaloni. Es el recambio para la zaga central que integran Nicolás Otamendi y Cristian Romero, aunque por detrás de Lisandro Martínez en la consideración del DT. Histórico defensor y capitán de los seleccionados juveniles sub 20 y sub 23, Pérez ya sabe lo que es jugar con la camiseta albiceleste: debutó en la gira por Estados Unidos, previa al Mundial de Qatar, y jugó 25 minutos contra Honduras. Formado en Argentinos Juniors, pasó por Atlético de Madrid, quien lo vendió a Udinese, donde juega actualmente: es titular y lleva 21 partidos disputados en la Serie A.

Dos viejos conocidos que vuelven: Lo Celso y González

Tanto Giovani Lo Celso como Nicolás González integraron las convocatorias estables de Scaloni para las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Sin embargo, se perdieron la Copa del Mundo por sendas lesiones. El ex Central, por caso, ni siquiera estuvo en la lista de 26 por el problema físico que lo tuvo casi cuatro meses afuera de las canchas y del que recién acaba de recuperarse. González, por su parte, abandonó la concentración en Doha, la capital qatarí, y regresó a Fiorentina por un problema muscular.

Ahora, los dos están de regreso para disfrutar junto a los hinchas argentinos de la Copa del Mundo obtenida en Qatar. A ellos se les suma otro dos nombres que solía aparecer en las listas de Scaloni: el mediocampista Emiliano Buendía (Aston Villa, de Inglaterra).