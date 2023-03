Chimy Ávila fue citado para la selección de España, tras ser rescatado de la “mala vida” en Rosario

escuchar

Con miras a las primeras dos fechas de las eliminatorias rumbo a la Eurocopa Alemania 2024, Luis de la Fuente dio a conocer la primera prelista como entrenador de la selección de España. Y surgió una sorpresa: en la nómina está incluido Luis Ezequiel “Chimy” Ávila, un atacante argentino de 29 años y de fugaz paso por San Lorenzo, que también tiene la nacionalidad del país europeo.

El atacante nacido en Rosario, que había afirmado que estaba esperando esta enorme oportunidad, integra la nómina junto a otros 84 futbolistas considerados por el nuevo director técnico. Si bien el número de jugadores será reducido de modo considerable en los próximos días, el picante delantero, tiene según medios españoles posibilidades de formar parte de la convocatoria definitiva, y estar en los encuentros con Noruega, el 25 de marzo, y Escocia, el 28.

Goles de Ávila en España

La lista definitiva será anunciada el viernes 17. Por lo pronto, antes del choque por la liga española contra Celta, Ávila ya fue notificado por Osasuna de la citación, luego de la victoria por 1 a 0 en el primer encuentro de una semifinal por la Copa del Rey frente a Athletic Bilbao. Chimy Ávila surgió en Tiro Federal, pasó por San Lorenzo, jugó en Huesca y desde hace tres temporadas se destaca en Osasuna.

“La vida era tan complicada que en mi barrio de Rosario yo me estaba yendo para la opción A, que era lo más fácil. La delincuencia, la mala vida. Podía acceder a algunos lujos, pero no dormía tranquilo”, expresó Ávila hace un tiempo en una entrevista televisiva en España. Una infancia en situación de vulnerabilidad, con las divisiones inferiores en Tiro Federal, club que en 2013 lo denunció por un robo en las instalaciones que llevó a la policía a detenerlo.

En San Lorenzo, Ávila recuperó el deseo de ser profesional. Archivo

El fútbol volvió a abrirle una puerta a sus 20 años, después de varios despistes serios. Entre José Di Leo, que era ayudante de campo de Edgardo Bauza en San Lorenzo, y Bernardo Romeo, que era director general de fútbol del Ciclón, lo rescataron. “Me acuerdo de que nos estábamos por ir al Mundial de Clubes. Nos habían avisado de la situación de Chimy. Yo le veía condiciones, era potente, se jugaba la vida en cada pelota, era fuerte en el uno contra uno. Decidimos traerlo como una apuesta, para que fuera creciendo en la reserva”, comentó Romeo a LA NACION.

En San Lorenzo le dieron contención y trataron de que su carrera tuviera una proyección dentro de la primera división. “Era un delantero rápido, agresivo; se veía que tenía olfato para el gol. Tiene una contextura similar a la de Kun Agüero. Aguanta bien la pelota y cuando gira no lo agarrás más. Y si la jugada viene por los costados, muestra instinto para saber dónde va a caer la pelota”, analizaba Hugo Tocalli, por esos años a cargo de las divisiones menores azulgranas.

El rosarino se hizo un nombre en la liga española, a fuerza de goles y buenas actuaciones. C. A. OSASUNA

El deseo de integrar una selección era fuerte, cualquiera fuera entre las dos posibles: si era Argentina o España. lo mismo le daba. “Soy paciente, trabajo para lo que me toque... Bienvenido sea tanto de una selección como de otra. Yo estoy tranquilo”, advertía Chimy, unas horas antes de la citación, en alusión a sus dos nacionalidades. Y ante la insistencia por que se definiera por una, utilizó una curiosa alegoría. “Cualquiera de las dos, pero que sea rápido, que el corazón se me revienta. No pongo a enfrentar madre e hija; dejo que discutan entre ellas...”, afirmó.

