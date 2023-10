escuchar

La AFA dio a conocer este jueves la lista de convocados de la selección argentina para la doble fecha de eliminatorias sudamericanas que se llevará a cabo el 12 y 17 de octubre, ante Paraguay y Perú, respectivamente. Con la resonante presencia de Lionel Messi en la nómina y la ausencia del subcapitán, Ángel Di María. Resonante, lo de ‘Leo’, por las molestias físicas que viene atravesando en las últimas semanas, que lo tienen a maltraer y que impidieron que juegue en continuado, tanto con la Argentina, como con Inter Miami.

La nómina de 33 futbolistas incluye a mayoría de campeones del mundo en Qatar 2022 y varios Sub 23, tal como ocurrió en septiembre, en el inicio de las eliminatorias. Entre otras cosas, porque el seleccionado juvenil conducido por Javier Mascherano debe afrontar al comienzo del próximo año el Preolímpico continental rumbo a los Juegos de París 2024.

La presencia de Lionel Messi en la nómina era toda una incógnita, ya que prácticamente no viene jugando en las últimas semanas. Incluso, parte de esa historia de desavenencias con las molestias físicas inicio estando con la selección argentina, en el marco de la primera doble fecha del torneo, ante Ecuador y Bolivia. Justamente ante la Tri, ‘Leo’ marcó el 1 a 0 con el que se definió el partido, pero dio indicios a minutos del final: salió reemplazado, algo poco habitual en él. Allí empezaron las dudas, de si estaba lesionado o no, se adujo cansancio acumulado y no jugó contra Bolivia en La Paz, en el encuentro siguiente en el que la Argentina venció por 3 a 0.

A su vuelta al fútbol de Estados Unidos se ausentó en el primer encuentro de su calendario inmediato y volvió al siguiente, en el que pidió el cambio a los 37′. Desde entonces no juega y se saben pocos detalles de qué le pasa: en principio, el principal argumento es el resentimiento de una vieja cicatriz de lesión. El rosarino no completa un partido desde el 3 de septiembre, cuando su equipo derrotó por 3 a 1 a Los Angeles FC en un encuentro correspondiente a la fecha 30 de la MLS.

#SelecciónMayor Lista de convocados 🇦🇷 para los próximos encuentros ante Paraguay y Perú, correspondientes a la Fecha FIFA de Eliminatorias. pic.twitter.com/W5pReELCAK — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 5, 2023

Noticia en desarrollo