La lista de España para el Mundial 2026: todos los convocados de la Roja, N° 1 del ranking FIFA

La selección de España, la número 1 del ranking de la Federación Internacionalde Fútbol (FIFA), tiene definida la lista de 26 jugadores que representarán al país en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 sin representantes de Real Madrid por primera vez en la historia.

El hecho no es anecdótico, aunque el Merengue tuvo una mala temporada 2025-2026 en la que sus futbolistas no se destacaron y, mucho menos, los que son de origen español. Los que pelearon por un lugar hasta último momento fueron Dani Carvajal, Gonzalo García y Dean Huijsen, pero el entrenador Luis De la Fuente optó por dejarlos afuera y la Furia Roja irá a Norteamérica a buscar su segunda Copa del Mundo.

El entrenador de la selección de España, Luis De la Fuente, no incluyó jugadores de Real Madrid en la lista para el Mundial 2026 PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

La gran estrella de la nómina es Lamine Yamal, el delantero de un Barcelona que tiene ocho nombres en el plantel y está llamado a ser una de las grandes figuras del torneo. Los otros que se destacan son el delantero Nico Williams; los volantes Fabián Ruiz, Rodri, Pedri y Mikel Merino; los defensores Marc Cucurella y Aymeric Laporte; y el arquero Unai Simón.

La lista de jugadores convocados de la selección de España para el Mundial 2026

Arqueros

Unai Simón (Athletic Club).

David Raya (Arsenal).

Joan García (Barcelona).

Defensores

Marc Cucurella (Chelsea).

Alejandro Grimaldo (Bayer 04 Leverkusen).

Pau Cubarsí (Barcelona).

Aymeric Laporte (Athletic Club).

Marc Pubill (Atlético de Madrid).

Eric García (Barcelona).

Marcos Llorente (Atlético de Madrid).

Pedro Porro (Tottenham Hotspur).

Mediocampistas

Pedri (Barcelona).

Fabián Ruiz (PSG).

Martín Zubimendi (Arsenal).

Gavi (Barcelona).

Rodrigo (Manchester City).

Álex Baena (Atlético de Madrid).

Mikel Merino (Arsenal).

Delanteros

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).

Dani Olmo (Barcelona).

Nico Williams (Athletic Club).

Yeremy Pino (Crystal Palace).

Ferrán Torres (Barcelona).

Borja Iglesias (Celta).

Víctor Muñoz (Osasuna).

Lamine Yamal (Barcelona).

David Raya (Arsenal).

Joan García (Barcelona).

España es cabeza de serie del Grupo H y debutará en el campeonato el 15 de junio frente a Cabo Verde. Posteriormente, se medirá el día 21 con Arabia Saudita y, por último, el 26 chocará con Uruguay en el juego que, de darse la lógica, definirá el primer puesto de la zona. Dicho encuentro puede tener mucha trascendencia para la Argentina, ya que podría definirse su rival en 16avos de final siempre que el conjunto de Lionel Scaloni acceda a esa instancia.

El formato de juego tiene establecido que para la primera ronda de eliminación directa los grupos H y J se cruzarán entre sí. Es decir que la Furia Roja y la Albiceleste, de ser primera y segunda o viceversa, chocarán en una instancia todavía muy lejana a la final. De hecho, en caso de ambas liderar sus respectivas zonas sólo podrán verse las caras en el duelo decisivo porque así lo previó la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

El combinado español tiene un título del mundo en su haber y es el de Sudáfrica 2010. Es junto a Inglaterra el único país que solo festejó una vez y tiene por encima a Francia y Uruguay con dos estrellas cada uno. En Qatar 2022 se despidió en octavos de final a manos de Marruecos, equipo que lo eliminó por penales mucho antes del objetivo que tenía el elenco dirigido por Luis Enrique.