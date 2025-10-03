Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
La lista de la selección argentina para los amistosos de octubre incluye sorpresas
El equipo que dirige Scaloni enfrentará a Venezuela el viernes 10 y Puerto Rico el lunes 13
- 2 minutos de lectura'
Este viernes, las redes sociales de la selección argentina fueron la vía utilizada por la AFA para comunicar la lista de 28 convocados con vista a los próximos amistosos que jugará el equipo de Lionel Scaloni: ante Venezuela el viernes 10 de octubre, en el Hard Rock Stadium de Miami y Puerto Rico el lunes 13, en el estadio Soldier Field de Chicago.
Entre los convocados, los nombres que generan más sorpresa son los de Facundo Camebeses (arquero de Racing), Lautaro Rivero (defensor de River) y Aníbal Moreno (volante de Palmeiras), todos seleccionados por primera vez en la era Scaloni. Además, regresa a la nómina Marcos Senesi (defensor de Bournemouth), que tuvo citaciones esporádicas. Tanto Rivero como Senesi son zurdos, una variante para los defensores centrales que quedó vacante desde la lesión de Lisandro Martínez, todavía en fase de recuperación en Manchester United. Moreno, al que el cuerpo técnico sigue desde que jugaba en Racing, ofrece una alternativa para el puesto de volante central e incluso interior, una posición que no podrá ocupar ahora Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), que está lesionado y no será parte de la gira.
Del medio local, además de los señalados fueron convocados Gonzalo Montiel, Marcos Acuña (ambos de River) y Leandro Paredes (Boca), que no estarán en sus equipos en la fecha 12 del torneo Clausura, que se jugará durante la fecha FIFA.
La inclusión de Cambeses tiene una relación directa con la lesión que sufrió Emiliano Martínez este jueves, antes del partido de Aston Villa ante Feyenoord, en Países Bajos: el arquero sufrió una molestia muscular en el calentamiento y quedó al margen del partido. Si fuera dado de baja por Scaloni, la selección iría a la gira con Gerónimo Rulli, Walter Benítez y el arquero de Racing.
#SelecciónMayor Lista de convocados por Lionel Scaloni para los amistosos a disputarse en Estados Unidos. pic.twitter.com/jC8yk4UQTO— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 3, 2025
Noticia en desarrollo
Otras noticias de Selección argentina
- 1
Racing vs. River por la Copa Argentina: Maxi Salas y mucho más, con Marcos Rojo, la exigencia para Gallardo y el pase a las semifinales
- 2
Fechas y horarios de los amistosos de la selección argentina
- 3
Sorpresa en la Europa League: Dibu Martínez fue anunciado como titular, pero no fue ni al banco
- 4
River fue más guapo y eyectó de la Copa Argentina a Racing gracias a Maximiliano Salas, el 7 que le sacó