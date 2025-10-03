La lista de la selección argentina para los amistosos de octubre incluye sorpresas

Este viernes, las redes sociales de la selección argentina fueron la vía utilizada por la AFA para comunicar la lista de 28 convocados con vista a los próximos amistosos que jugará el equipo de Lionel Scaloni: ante Venezuela el viernes 10 de octubre, en el Hard Rock Stadium de Miami y Puerto Rico el lunes 13, en el estadio Soldier Field de Chicago.

Entre los convocados, los nombres que generan más sorpresa son los de Facundo Camebeses (arquero de Racing), Lautaro Rivero (defensor de River) y Aníbal Moreno (volante de Palmeiras), todos seleccionados por primera vez en la era Scaloni. Además, regresa a la nómina Marcos Senesi (defensor de Bournemouth), que tuvo citaciones esporádicas. Tanto Rivero como Senesi son zurdos, una variante para los defensores centrales que quedó vacante desde la lesión de Lisandro Martínez, todavía en fase de recuperación en Manchester United. Moreno, al que el cuerpo técnico sigue desde que jugaba en Racing, ofrece una alternativa para el puesto de volante central e incluso interior, una posición que no podrá ocupar ahora Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), que está lesionado y no será parte de la gira.

Del medio local, además de los señalados fueron convocados Gonzalo Montiel, Marcos Acuña (ambos de River) y Leandro Paredes (Boca), que no estarán en sus equipos en la fecha 12 del torneo Clausura, que se jugará durante la fecha FIFA.

Dibu Martínez en el calentamiento del partido de ayer de Aston Villa, que al final no pudo disputar Rene Nijhuis/MB Media - Getty Images Europe

La inclusión de Cambeses tiene una relación directa con la lesión que sufrió Emiliano Martínez este jueves, antes del partido de Aston Villa ante Feyenoord, en Países Bajos: el arquero sufrió una molestia muscular en el calentamiento y quedó al margen del partido. Si fuera dado de baja por Scaloni, la selección iría a la gira con Gerónimo Rulli, Walter Benítez y el arquero de Racing.

#SelecciónMayor Lista de convocados por Lionel Scaloni para los amistosos a disputarse en Estados Unidos. pic.twitter.com/jC8yk4UQTO — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 3, 2025

Noticia en desarrollo