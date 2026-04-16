La lista de Scaloni para el Mundial 2026: este es el posible plantel de la selección argentina

Lionel Scaloni tiene casi definida la lista de convocados de la selección argentina para el Mundial 2026. La base la conforman varios de los campeones del mundo en Qatar 2022 y otros jugadores que se consolidaron en los últimos años. De los 26 que permite el reglamento de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), 22 salen casi de memoria. Los otros cuatro son una incógnita que el cuerpo técnico guarda bajo llave, pero se puede distinguir a aquellos que pican en punta para quedarse con esos últimos cupos vacantes.

Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Gerónimo Rulli se perfilan como dos de los tres arqueros y, de no mediar sorpresas, Juan Musso, de gran presente en Atlético de Madrid, sería el tercero. En la última línea, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi y Nicolás Tagliafico estarían confirmados al igual que Cristian ‘Cuti’ Romero, aunque no jugará con Tottenham en lo que resta de la temporada por una lesión de grado 1 en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha. Al no encontrar un suplente confiable para Tagliafico, Marcos Acuña podría ser citado nuevamente.

La tristeza del 'Cuti' Romero al darse cuenta de la gravedad de su lesión; llegaría con lo justo al Mundial George Wood - Getty Images Europe

La mitad de la cancha tiene a referentes como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios y Leandro Paredes, a los que se les suma Thiago Almada y Nico Paz. En ataque, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Lionel Messi son indiscutibles en la delantera, aunque el capitán no confirmó su presencia. José Manuel ‘Flaco’ López tiene un pie en la Copa del Mundo por la grave lesión de Joaquín Panichelli, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Por último, el factor de la polifuncionalidad resulta vital para un Mundial y, en ese contexto, Nicolás González y Giuliano Simeone, ambos de Atlético de Madrid, tienen una clara ventaja por su capacidad de ocupar varios roles, una virtud que el cuerpo técnico valora profundamente. Pueden desempeñarse como carrileros en línea de 5, como volantes por los costados y como extremos. Valentín Barco también cumple con esa condición (puede jugar en cualquier lugar de la mitad de la cancha y también como lateral izquierdo). Por esto, su presencia también estaría confirmada.

Nicolás González fue convocado para el último Mundial, pero finalmente fue desafectado por lesión CHARLY TRIBALLEAU - AFP

El último lugar en el avión no tiene un dueño claro. Giovani Lo Celso quiere estar tras la ausencia forzada en Qatar 2022 por lesión. Recientemente se recuperó de una lesión miotendinosa proximal de grado moderado en el recto anterior del muslo derecho. Su presencia dependerá de lo que busque el DT, con varios competidores que también quieren ser citados: Franco Mastantuono, Máximo Perrone, Facundo Medina, Marcos Senesi y Gianluca Prestianni. De ellos, saldrá el jugador N° 26.

¿Y Messi? La decisión, según él mismo indicó, será “día a día” y estará supeditada a su estado físico. “Voy a ir día a día, siendo sincero e intentando ser realista y sentirme bien. Una buena pretemporada creo que cambia todo. Es empezar de cero y a mí personalmente, me va a ayudar muchísimo. Es algo que voy a evaluar”, aseguró. Sin embargo, reafirmó su deseo de participar. “Me gustaría estar bien y ser una parte importante para ayudar a la selección si estoy”, comentó.