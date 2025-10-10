La llamativa omisión de la AFA en un video homenaje a Miguel Ángel Russo

La AFA publicó un video en sus redes sociales para recordar a Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca fallecido este miércoles a los 69 años de edad. La filmación conmemorativa, que dura algo más de un minuto, tiene por título: “Miguelo, DT de la vida”, y repasa su carrera. Sobran imágenes suyas como entrenador: Boca, Rosario Central, Vélez son algunos de los equipos a los que dirigió. Incluso hay un gol de su autoría en el estadio Monumental, y con la camiseta de la selección, durante su etapa como futbolista.

Pero no hay ni un solo recuerdo a Estudiantes de La Plata, el club donde se formó como futbolista y, sobre todo, como persona. Russo sólo defendió la camiseta del Pincha: fue uno de esos casos raros de “un futbolista, un club”. Como Ricardo Enrique Bochini en Independiente, Russo jugó en la mitad de la cancha de Estudiantes entre 1975 y 1988: 418 encuentros y 11 goles. A lo largo de su extensa trayectoria logró dos títulos con el conjunto platense: Metro 82 y Nacional 83.

También lo dirigió dos veces: primero, lo ascendió en dupla con Eduardo Luján Manera en 1996. Luego, ya en primera, estuvo en el banco de suplentes en la temporada 2011. “Me ha hecho hombre y he aprendido muchas cosas en mi club, Estudiantes de La Plata”, confesó el propio Russo tras ganar la Liga Profesional en 2023 con Rosario Central. “Siempre estoy agradecido de muchísimas cosas”, amplió entonces entrenador. La AFA, sin embargo, obvió las referencias al club que el propio Russo llamó “su casa”.

El “olvido” de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia motivó la bronca de los hinchas del Pincha en las redes sociales. La mayoría lo relacionó con el encono -casi personal- entre el máximo dirigente del fútbol argentino y el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, otro ídolo de la institución. Enfrentados en cuanto a la gestión del fútbol argentino, la última lucha que libraron fue en relación a la introducción de los capitales privados en los clubes del fútbol argentino. Hace un año, además, Tapia quitó a Verón de su vocalía en el comité ejecutivo de la AFA y lo reemplazó por... Mariano Cowen, presidente de Gimnasia, archirrival de Estudiantes y funcionario de Axel Kicillof en el gobierno bonaerense.

Un sentimiento inquebrantable, una historia atravesada por Estudiantes. Querido, respetado e idolatrado. ¡Hasta siempre Miguel! pic.twitter.com/nmwunpJi0F — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 9, 2025

A fines del año pasado, la Brujita destacó los 18 millones de dólares que se embolsó Flamengo por ser campeón de la Copa de Brasil. Y lo comparó con lo que reciben los clubes argentinos: “Y acá entre el Torneo de los Campeones del Mundo y la Copa Argentina no te alcanza para cubrir los micros de los hinchas 😂... pero el club es de los socios 🙄”, fustigó Verón.

Ya en enero de este año, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, criticó a Verón por su vínculo con el multimillonario estadounidense Foster Gillett, que supuestamente iba a redundar en múltiples aportes de capital para mejorar la infraestructura del club platenese. “¡No, Sir Pecho Frío! Claro, ahora entiendo porque sos Miamense, estás buscando el calorcito que te descongele el cerebro y te genere una nueva idea para engañar al socio de Estudiantes! Los clubes son de los socios y no lo decimos nosotros, es un principio que enorgullece al fútbol argentino, el mismo que es campeón del mundo y bicampeón de América. Hoy, posicionado como una de las marcas deportivas más importantes del mundo a nivel global”, escribió Toviggino.

No SIR Pecho Frío !!! Claro, ahora entiendo porque sos Miamense, estás buscando el calorcito que te descongele el cerebro y te genere una nueva idea para engañar al Socio de Estudiantes !!! Los Clubes son de los Socios y no lo decimos nosotros, es un principio que enorgullece al… https://t.co/YFKHC78wht — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) January 1, 2025

Y añadió: “Todo, sin necesidad de pedirle nada a nadie. Resultaría conveniente, incluso aconsejable, que expliques claramente a los socios del club que presides desde Miami, que lo único que estás haciendo es, CONTRAER UNA DEUDA MONSTRUOSA, que solo podés garantizar con el patrimonio de Estudiantes Asociación Civil. Que NO estás cambiando o transformando el modelo de gestión del Fútbol Argentino, tampoco estás inventando nada, puesto que Foster Gillett no es, ni será un socio comercial, ni un dirigente deportivo, ni mucho menos un benefactor de la humanidad deportiva, saturado de virtudes, como pretendes presentarlo”.