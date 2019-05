Un gol para recordar toda la vida: el tiro libre de Messi ante Liverpool 00:29

Tomas profesionales y capturas caseras. Tanto la transmisión oficial de TV como las redes sociales inmortalizaron el gol de Lionel Messi para Barcelona ante Liverpool, por el partido de ida de las semifinales de la Champions League .

El tercer gol de la victoria de Barcelona por 3-0, el segundo del rosarino, fue con un tiro libre exquisito. Los aplausos acompasados en las tribunas del Camp Nou acompañaron esa conquista que ya entró en los libros del club catalán . Su gol 600 fue un resumen de la potencia, el efecto y precisión que solo la Pulga puede lograr en el planeta fútbol.

Con el anhelo de llegar a una final que se le niega desde 2015, Barcelona rememora una y otra vez el segundo grito del equipo ante Liverpool con esta toma de TV.

La muestra más cabal del talento de Messi, resumida en su espectacular tiro libre ante Liverpool Fuente: AP

Además, en Carrusel Deportivo relataron el gol de manera eufórica y hasta lo bautizaron: "La parábola de Dios".

El relato:

"¡Pero esto qué es. No me lo puedo creer! ¡Qué obús, qué misil! ¡Qué falta, qué perfección, qué lanzamiento de Messi! ¡Bendito pie izquierdo!. ¿Cómo carajo le cuento al mundo yo lo que acabas de dibujar con ese compás que tienes por pierna izquierda? La falta era muuuy lejana, pero le pegó Messi, con potencia, con precisión, con colocación. A la escuadra. Es que no es una falta, es que este lanzamiento es la parábola de Dios. Marcó el argentino, que vuelve a poner al Camp Nou patas para arriba. Catorce años después de su primer gol en el primer equipo del Barca. Messi es leyenda, Messi es eterno. Hemos cantado ya 600 goles del 10 con la zamarra azulgrana".

El relato de Carrussel Deportivo y toda la emoción del tercer tanto 01:46

