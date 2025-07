La muerte de Diogo Jota: el futbolista que todos elogiaban, el padre de tres, el recién casado

Este jueves, se conoció la noticia del trágico deceso del delantero portugués Diogo Jota. El joven futbolista, de 28 años, cuyo verdadero nombre era Diogo José Teixeira da Silva y que nació en Porto, murió en un violento accidente de tránsito. En el último tiempo, el deportista había dejado su marca en Liverpool, donde compartía plantel con el argentino Alexis Mac Allister. “Tiene un cerebro por encima de lo normal. Es muy inteligente. Entiende el juego particularmente bien”, fueron las palabras eligió, en su momento, nada más ni nada menos que el DT Jürgen Klopp para destacar al atacante.

“Ve cosas antes que el resto y se adapta a diferentes situaciones. Además, es ambidiestro y finaliza bien”, lo había colmado de elogios a Jota. El portugués se volvió una figura de especial importancia para el club británico desde su llegada en 2020 procedente del Wolverhampton.

Diogo Jota, el portugués que brilló en Liverpool y en la selección de su país Ian Walton - AP

“Soy un poco impredecible. Nadie sabe realmente qué haré. Así que esa es mi manera de ser diferente y seguir sorprendiendo a todos”, reconoció tiempo atrás en una entrevista al medio estadounidense The Athletic, nota que terminó con la frase: “Es bonito estar vivo”.

“En el Wolves siempre jugaba por la izquierda. Cuando jugás de delantero tenés más oportunidades de rematar de cabeza. Eso es lo que más cambió. Ahora jugué mucho de 9 y creo que eso marca la diferencia. Y, obviamente, en el Wolves no atacábamos tanto como aquí [por Liverpool]”, detalló entonces para contar cómo se desempeñaba en el campo de fútbol.

Pero su paso por el fútbol no siempre fue de color rosa. Su efímera carrera en Atlético de Madrid, allá por 2016, fue más bien olvidable. Fugaz, para ser más precisos. “Una de mis mayores características es la relativa facilidad con la que hago gol y de diferentes maneras: de cabeza, con la zurda, con la derecha”, aseguró en su presentación con el club español. Sin embargo, ni siquiera llegó a debutar en un partido oficial. Estuvo solo un mes. Apenas marcó un tanto en un amistoso contra el Crotone.

El Atlético de Madrid está conmocionado por la trágica noticia del fallecimiento de Diogo Jota, ex jugador del club, y su hermano André.

Enviamos nuestro más sincero pésame a su familia y seres queridos.

— Atlético de Madrid (@Atleti) July 3, 2025

“No me arrepiento de haber ido al Atlético. Aprendí mucho durante la pretemporada. Esperaba que fuera mejor, pero no, no me arrepiento. Era la mejor opción para mi carrera. Cada experiencia te permite desarrollarte y crecer. Aunque no vaya como esperabas, de todo se puede aprender en la vida”, reconocería luego tras su frustrado paso por “el colchonero”.

Sin lugar en Atlético, Jota fue cedido a Oporto, donde marcó nueve goles y dio siete asistencias en 38 partidos. La temporada siguiente se marchó a préstamo al Wolverhampton Wanderers Football Club. Allí jugó 111 encuentros e hizo 11 goles.

Debutó en la selección de Portugal en 2019. Participó en dos Eurocopas (2020 y 2024) y salió campeón dos veces en la Nations League (2019 y 2025). En el partido decisivo ante España, el pasado 8 de junio, el delantero ingresó en el segundo tiempo.

El comunicado de los representantes de Jota

“La desaparición de Diogo es una pérdida irreparable. El brutal y trágico accidente que le costó la vida en Zamora (en España), así como a su hermano André Silva, que le acompañaba en su regreso a Inglaterra, dejó a Jorge Mendes y a Gestifute conmocionados y completamente devastados”, se indicó a través de un comunicado.

“Era un jugador fuera de lo común y un profesional excepcional, pero era mucho más que eso. Era un hijo ejemplar, un marido devoto y un padre ferviente y entregado. Y quienes le conocieron de cerca saben también que era un amigo único y un ser humano extraordinario. Diogo nunca será olvidado. Se fue demasiado pronto, pero siempre estará en nuestros corazones, porque es uno de los nuestros, un amigo al que nunca olvidaremos”, añadió el texto que envió condolencias a sus allegados.

Estadísticas

Diogo Jota jugó 190 partidos en la Premier League: 123 con Liverpool y los restantes con Wolverhampton Wanderers. De los 63 goles que marcó en ese torneo, 41 fueron en el club donde jugaba hasta ocurrido este fatal desenlace. Era diestro y solía jugar como delantero de área, aunque podía hacerlo también como extremo.

Obtuvo siete títulos. Con Liverpool ganó la Premier League de 2024-25, una FA Cup (2022) y dos Copas de la Liga (2022 y 2024). Como integrante de la selección de Portugal se quedó con dos trofeos de la UEFA Nations League: uno en 2019 y otro en 2025. También se quedó con un título con el Wolverhampton Wanderers.

Klopp, aturdido con la fatal noticia

“Tengo el corazón roto al enterarme del fallecimiento de Diogo y su hermano André. ¡Este es un momento en el que lucho! ¡Debe haber un propósito más grande! ¡Pero no puedo verlo!“, escribió Klopp en su cuenta de Instagram.

“¡Diogo no solo fue un jugador fantástico, sino también un gran amigo, un marido y padre cariñoso y cariñoso! ¡Te vamos a extrañar mucho!“, agregó quien fuera su DT en el primer paso del futbolista portugués en Liverpool.

Recientemente casado y con tres hijos

El 22 de junio pasado, 11 días atrás, Jota anunció en sus redes sociales que había contraído matrimonio con su mujer de hacía más de 10 años. El campeón de la última Premier League y Rute Cardoso dieron el sí frente a sus tres hijos. Realizaron una íntima ceremonia religiosa en una iglesia de la localidad de Oporto.

Se habían conocido durante la adolescencia. Ella lo acompañó en su carrera deportiva y decidieron formar una familia juntos. El 13 de agosto de 2020 anunciaron que estaban esperando a su primer hijo y el 8 de febrero de 2021 compartieron en Instagram la primera foto de Dinis.

El 25 de septiembre de 2022 revelaron que había un “segundo bebé en camino” y el 7 de marzo de 2023 nació Duarte. El 20 de junio de 2024 revelaron que estaban en la dulce espera de una niña, a quien le dieron la bienvenida el 24 de noviembre.

La pareja compartió en sus redes sociales imágenes del día del casamiento. “Sí, para siempre”, expresó Cardoso. Asimismo, el miércoles, un par de horas antes del trágico accidente, Jota compartió un emotivo video para rememorar su boda.“Un día que nunca olvidaremos”, escribió.