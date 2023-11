escuchar

Colón de Santa Fe y en menor medida Vélez y Sarmiento de Junín recibieron este martes una mala noticia: si cuando culmine la última fecha se clasifican para los playoffs de la Copa de la Liga Profesional, pero a la vez descienden por la tabla general anual no podrán jugar la instancia eliminatoria rumbo al título del segundo torneo del año. Si esto ocurre, el quinto clasificado de la zona del equipo descendido ocupará su lugar e intervendrá en las instancias decisivas de la Copa de la Liga.

El caso más emblemático es el del equipo sabalero, que marcha cuarto en la Zona A de la Copa de la Liga, pero también está involucrado en la pelea de abajo: tiene apenas dos puntos más que su clásico rival, Unión de Santa Fe, que estaría perdiendo la categoría junto con el ya descendido Arsenal (último en los promedios). Puede ocurrir que Colón se vaya al descenso y que, sin embargo quede entre los cuatro mejores, clasificado para los cuartos de final de la Copa de la Liga. O que tenga que jugar un desempate para definir quién baja a la Primera Nacional. En ese caso, hasta que no se defina la suerte de Colón en el partido por el descenso, no se sabrá si puede o no jugar los playoffs de la Copa de la Liga . Si mantiene la categoría podrá jugar la instancia eliminatoria por el segundo título del año.

Gianluca Prestianni, la joya de Vélez, otro equipo que aún no está salvado del descenso y que tiene chances de clasificarse a los playoffs de la Copa de la Liga Fotobaires

“No está en nuestro reglamento”, informaron fuentes de la Liga Profesional a LA NACION. La disposición, entonces, es de la AFA. Un cambio (o aclaración) que no figura en ningún boletín del comité ejecutivo, por ejemplo, y que se tomó a un puñado de días de la última fecha de la Copa de la Liga. ¿Por qué? La razón es que nadie esperaba que algo así sucediera. El “caso Colón” obligó a tomar una determinación . Y la coartada llegó desde Luque (Paraguay), donde está emplazada la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Para entender el “caso Colón” hay que remontarse a diciembre de 2022. En aquel momento, el Consejo de la Conmebol -órgano integrado por los presidentes de las diez asociaciones miembro más el presidente, Alejandro Domínguez- dispuso que para clasificarse a las Copas Libertadores y Sudamericana por mérito deportivo “los clubes deberán pertenecer, en todos los casos, a la competición de la División Principal de la Asociación Miembro” . Es decir, no puede haber ningún equipo de la B. Se trataba de una “regla general”, comunicada por la Conmebol en dos circulares: la 262/2022 del 21 de diciembre del año pasado y la 172/2023 del 29 de julio de 2023. En el medio, una excepción que confirmó la regla: Patronato de Paraná ganó la Copa Argentina 2022 y se clasificó a la Copa Libertadores de 2023. Pero en el medio, descendió a la Primera Nacional. Para evitar un “nuevo Patronato” es que la Conmebol recordó en julio de este año que sólo admitiría “equipos de primera” en sus competencias internacionales.

Patronato, campeón de la Copa Argentina 2022, jugó la Copa Libertadores 2023 pese a haber descendido a la Primera Nacional Luciano Bisbal - Fotobaires

Colón, entonces, podría convertirse en un nuevo Patronato en caso de descender este fin de semana por tabla anual y, a la vez, clasificarse a los cuartos de final de la Copa de la Liga. “Decisión de la AFA ”, comunicaron las fuentes en relación a la resolución tomada, que a esta hora no ha sido publicada en los boletines del Comité Ejecutivo.

Las mil y un reformas

La temporada 2023 debe ser la más rosqueada de la historia reciente del fútbol argentino. Primero, AFA y Liga Profesional decidieron suprimir uno de los dos descensos por tabla general que habían dispuesto cuando el torneo ya había comenzado. Lo hicieron por Asamblea, como corresponde, y pese a que por lo bajo hubo algunos equipos que cuestionaban la seriedad de modificar el reglamento con el torneo empezado. Sólo Talleres de Córdoba estuvo ausente.

Arsenal, el único equipo descendido hasta ahora en la Liga Profesional Fotobaires

Más tarde, la danza de rumores. No conformes con haber quitado uno de los dos descensos establecidos por la tabla general anual, varios de los equipos implicados buscaron eliminar el otro, de tal manera que sólo bajara el peor promedio. A esa altura, ese descendido ya estaba definido: era Arsenal de Sarandí. En caso de que la propuesta (que en algún momento tomó cuerpo, pese a las negativas oficiales del propio presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia) hubiera tenido apoyo de una mayoría abrumadora de clubes, era necesaria otra Asamblea. La segunda en un año calendario para cambiar un torneo ya aprobado con antelación.

En rigor, lo resuelto por la AFA en relación a los equipos que descienden y su no participación en los playoffs de la Copa de la Liga “viene de arriba”. Es decir, de la Conmebol. Por lo tanto, no se trata de un cambio resuelto puertas para adentro (ni en la Liga ni en la AFA) y por eso no se precisa una Asamblea para aprobarlo. Se comunica y con eso alcanza. De todas formas, la AFA acaba de anunciar en su sitio web la convocatoria a su Asamblea Anual. Se trata de un encuentro ordinario para aprobar Memoria y Balance del último año, y se realizará el 23 de noviembre a las 16 en el predio Lionel Andrés Messi, de Ezeiza.

