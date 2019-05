Crédito: Tuitter

Otros tiempos, otra selección argentina , otra era. Matías Zaracho , Renzo Saravia , Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios o Walter Kannemann, por ejemplo, aparecerán en la lista para la Copa América de Brasil, que probablemente se conocerá en algunos días. En cambio, Paulo Dybala , Sergio Agüero , Mauro Icardi o Angel Di María todavía no tienen el lugar asegurado. Es más, algunos de ellos no irán. Una muestra contundente de la renovación que abrió Lionel Scaloni , y que el entrenador piensa sostener en el torneo de selecciones más antiguo del mudo, que comenzará el 14 de junio.

Icardi fue uno de los elegidos por Scaloni en el inicio de su ciclo. Fuente: FotoBAIRES

La lista está prácticamente resuelta. Fuentes cercanas al cuerpo técnico le confiaron a LA NACION que 20 casilleros se encuentran casi definidos. La curiosidad es que para los tres lugares restantes aparecen apellidos de peso, como los de Dybala y Di María, y hasta el 'Pity' Gonzalo Martínez, tres candidatos para una o a lo sumo dos plazas. El volante de Juventus, ya en el cierre de una temporada donde la falta de brillo y desequilibrio fue la única constante, aparecería retrasado en la consideración. En su temporada más discreta desde que arribó a la Vecchia Signora, por todas las competencias ha encadenado 39 partidos -en 18 completó los 90 minutos-, con diez tantos y seis asistencias. La cuota goleadora de la Joya en Juventus también retrocedió en la actual, su cuarta estación; marcó 23 en 2015/16; 19 en 2016/17, y 26 en 2017/18.

Para el entrenador Massimiliano Allegri no ha sido una pieza vital, y en los encuentros con la selección no se destacó. Dybala no juega desde el 16 de abril, cuando salió con un golpe en el tobillo la tarde de la eliminación de Juventus ante Ajax, por la Champions League. "Antes era el nuevo Sívori. Ahora ni siquiera el público está con él. Está con cabeza, físico y moral irreconocible y su juego es predecible", sentenció el diario La Gazzetta dello Sport.

La otra intriga rodea al N°9. En el puesto de centroatacante, además de los afirmados Lautaro Martínez y Matías Suárez, el 'Kun' Agüero e Icardi se disputan un pasaje a Brasil 2019. La situación no puede ser más opuesta: Icardi, el preferido del cuerpo técnico, perdió roce futbolístico y vidriera envuelto en sus mediáticos tironeos con Internazionale, y Agüero, que nunca integró el ciclo de ocho partidos amistosdos de Scaloni, puede consagrarse este domingo en la Premier League, ante Brighton, después de una explosiva temporada con Manchester City.

El mano a mano entre ellos favorece plenamente a Agüero. El ex delantero de Independiente ha sido decisivo en el conjunto de Pep Guardiola con su metralla de goles: 31 en 45 partidos, además de otras 10 asistencias. El atacante de Inter, que entre principios de febrero y los primeros días de abril estuvo dos meses sin jugar, en conflicto con su club, el entrenador Luciano Spalletti y el eje balcánico del vestuario -Handanovic, Perisic y Brozovic-, lleva 16 goles en 34 cotejos, más cinco asistencias.

En condiciones ideales y sin conflictos con Inter, el N°9 de Scaloni sería Icardi. Agüero no completa todos los casilleros del paladar futbolístico del entrenador, pero especialmente no percibió rebeldía ni espíritu de revancha en la única vez que dialogaron luego de la Copa del Mundo de Rusia, en agosto pasado. La fantástica actualidad de 'Kun' le ha permitido sostenerse en la discusión.

Scaloni puede presentar una nómina de hasta 40 futbolistas el próximo miércoles y, luego, tomarse hasta fin de mes para reducirla a los 23 definitivos. Pero Scaloni, si no aparecen contratiempos, prefiere directamente anunciar el plantel final y así evitar los cortes posteriores, siempre traumáticos. En caso de algún imponderable posterior, siempre es más sencillo sumar a otro futbolista. La idea es comenzar los entrenamientos el 27 de este mes, en el predio de Ezeiza. La Argentina, cabeza de serie del Grupo B, debutará el 15 de junio ante Colombia, en Salvador; luego, el 19, jugará con Paraguay, en Belo Horizonte, y cerrará la etapa el 23, contra Qatar, en Porto Alegre.

Los ajustes finales entre los volantes Guido Rodríguez (América, de México) o Iván Marcone (Boca), y Agustín Marchesín (América, de México) o Juan Musso (Udinese) para la casilla del tercer arquero, son detalles menores entre una mayoría de certezas, como las presencias del capitán Lionel Messi, Otamendi, Tagliafico, Acuña, Mercado, Pezzella -se recuperará a tiempo de la operación por la fractura del maxilar-, Ángel Correa, Leandro Paredes, Gio Lo Celso o Roberto Pereyra. Junto con la fuerte presencia de futbolistas del medio local, como los mencionados Saravia, Zaracho, Matías Suárez y Exequiel Palacios, además de los arqueros Esteban Andrada y Franco Armani.

Por primera vez en la década, en la lista oficial del seleccionado no aparecerán Javier Mascherano, Gonzalo Higuaín y Sergio Romero. Ellos estuvieron en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Y también en las Copas América de 2011, 2014 y 2015. Y si bien Romero se perdió la última Copa del Mundo, solo una lesión a último momento lo frustró. Quizá, también falten Di María o Agüero. Tampoco estarán Marcos Rojo y Lucas Biglia, que solo se perdieron el Mundial de Sudáfrica. O Banega, que estuvo en cuatro de estas seis competencias. Progresivamente, ya se habían apartado Martín Demichelis, Mariano Andújar, Garay, Pablo Zabaleta, Maximiliano Rodríguez, Carlos Tevez, Ezequiel Lavezzi, Fernando Gago... Con los históricos definitivamente en retirada, Brasil 2019 será la bisagra. Y Messi, hoy arrumbado en su angustia post Champions, el nexo en una transición generacional que se demoró mucho más de lo conveniente.