Lionel Scaloni tras la victoria sobre Chile: el cambio adelantado de Messi y el debut de Mastantuono

Luego de la victoria como visitante de la selección argentina frente a Chile, el entrenador Lionel Scaloni analizó los puntos más destacados del partido por Eliminatorias. Contó cuál fue la clave del funcionamiento del equipo, explicó por qué se adelantó el cambio de Lionel Messi y dio su impresión sobre los primeros minutos de Franco Mastantuono con la camiseta de la Albiceleste.

“Nuestra labor es venir y dar lo máximo. Los jugadores cada vez que entran lo hacen de la mejor manera. Son fechas difíciles para los que vienen de jugar muchos partidos, pero no hemos recibido ninguna negativa, ellos quieren estar. El funcionamiento está garantizado desde la actitud“, expresó el director técnico en la conferencia de prensa posterior al cruce.

Cristian Romero entrega el brazalete de capitán a Lionel Messi, cuando el número 10 ingresa como suplente contra Chile; la entrada del rosarino se anticipó unos minutos por una lesión de Nicolás Paz. Luis Hidalgo - AP

Además, afirmó que el ingreso de Lionel Messi -que arrancó en el banco de suplentes e ingresó a los 57 minutos- ocurrió antes de lo que estipulaba el cuerpo técnico. “Nico Paz tuvo una paralítica en el cuádriceps y le dolía, así que preferimos no arriesgar. Por suerte no son partido para eso. Leo iba a entrar más tarde pero lo tuvimos que adelantar. Esperemos que la lesión no sea grave".

Tras una formación atípica para la Scaloneta, que no contó con grandes figuras como Alexis Mac Allister y Giovani Lo Celso por lesión, o Enzo Fernández, Nicolás Otamendi, Nicolás González y Leandro Paredes por expulsión, el entrenador se mostró confiado por el funcionamiento del equipo sin ellos y destacó la participación juvenil. Así, se refirió a la convocatoria a Franco Mastantuono, la joya de River, y contó que el cuerpo técnico prefirió “dejarlo tranquilo” y que juegue sus primeros muchos sin tantas palabras de por medio. “Casi ni le hablamos. Esas experiencias son increíbles y, si le hablaba el entrenador, quizás se ponía nervioso. Tiene un gran futuro, lógicamente hay que llevarlo. Tiene 17 años y es importante saberlo. Tenemos un gran equipo y el ayudara a que seamos todavía mas fuertes”.

El instante en que Franco Mastantuono entra por Thiago Almada frente a Chile y se transforma en el futbolista más joven de la historia de la selección argentina mayor, a los 17 años y 295 días. JAVIER TORRES - AFP

En cuanto al partido, que fue uno de los últimos de la eliminatoria de cara al Mundial 2026, Scaloni destacó el primer tiempo que hizo la Argentina, con buen juego y aproximación al arco, y la segunda parte de Chile, que empujó e insistió para conseguir el empate, incluso con ocasiones de gol muy claras.

“Nuestra idea nunca es replegarse. Eso es mérito de Chile, que arriesgó. Nosotros nos defendemos cuando no la tenemos y presionamos alto cuando se puede. El gol no se si nos hizo bien o mal, porque veníamos bien. El primer tiempo fue nuestro. El equipo estaba encaminado al gol", asentó y añadió: “El ambiente del partido fue muy bueno, con la gente alentando a ambos. Ellos tienen muy buenos jugadores, se vio en el segundo tiempo por como aprietan”.

En tanto, continuó: “Chile es un rival difícil para todos, ha hecho muy buenos partidos. Siempre es difícil. Hay épocas de momentos y camadas de jugadores. Solo queda cambiar de épocas, se trata de que los jóvenes puedan aportar. Tiene cultura futbolística y grandes jugadores, así que seguramente volverá a ser una selección fuerte”.

Lucas Cepeda acaba de fallar en la ocasión más nítida de gol para Chile; la Roja se recuperará en el futuro, según avizora Scaloni. RODRIGO ARANGUA - AFP

Ante un esquema habitual, pero nombres diferentes, Scaloni remarcó la actuación de Exequiel Palacios, quien acompañó a Rodrigo De Paul en la mitad de la cancha ante las ausencias de otras figuras. “Él siempre estuvo y sabe a lo que jugamos. Quizás es una posición no tan acostumbrada, aunque lo ha hecho en su club, pero nos ha dado una mano. Venimos trabajando hace mucho juntos”, señaló.