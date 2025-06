Julián Álvarez sobre Franco Mastantuono, tras el récord de precocidad en la selección: “Es un crack”

La selección argentina se impuso por la mínima diferencia a Chile en Santiago, gracias a un golazo de Julián Álvarez, y continúa su camino firme en las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. Más allá de las ausencias de peso, el equipo dirigido por Lionel Scaloni mostró solidez, compromiso colectivo y destellos individuales que entusiasman, además de un debut histórico: Franco Mastantuono hizo su estreno con 17 años, 9 meses y 22 días y se convirtió en el futbolista más joven en jugar un encuentro oficial en el seleccionado albiceleste.

Una de las grandes novedades fue la inclusión de Leonardo Balerdi como titular en la zaga central, en reemplazo al suspendido Nicolás Otamendi, para acompañar a Cristian Romero. El defensor de Olympique Marseille no ocultó su emoción por haber jugado desde el inicio: “Para los que no nos toca mucho, es importante haber jugado, para continuar lo que ellos vienen haciendo, que son grandes cosas”, sostuvo.

Julián Álvarez celebra su golazo junto a Thiago Almada, que lo asistió; con ese tanto, Argentina se aseguró el primer puesto final en la eliminatoria. PHOTOSPORT CHILE

El zaguero surgido de Boca también se refirió a la competencia interna en el plantel. “Siempre es difícil meterse en este equipo, pero uno trata de estar, porque aprendo mucho cada día. Es normal que no sea titular porque acá hay un montón de monstruos y hay que esperar la oportunidad”, reconoció. Más allá de su humildad, Balerdi cumplió y valoró el respaldo del grupo: “Intenté hacer las cosas de la mejor manera. Siempre es lindo ganar. Jugar en la selección es increíble, un sueño. Me dan tranquilidad, y cuando uno entra a la cancha, jugar con este tipo de jugadores es mucho más fácil”.

🇦🇷🗣️"PARA LOS QUE NO NOS TOCA MUCHO ES IMPORTANTE. HAY QUE SEGUIR SUMANDO"



Leo Balerdi habló sobre su titularidad ante Chile y el triunfo de Argentina: "Uno trata de estar y de escuchar a todo. Paso a paso, a pensar en el próximo partido", expresó.



🎙️@gastonedul pic.twitter.com/6XS2rg9i26 — TyC Sports (@TyCSports) June 6, 2025

Tampoco faltó una mención a los líderes del grupo: “Cuti Romero me dijo que estuviera tranquilo, que estuviéramos cerca, que habláramos. Creo que salieron las cosas bien. Y Leo Messi nos habló, nos dio tranquilidad. Siempre es lindo escucharlo porque es un fenómeno”.

Por su parte, Julián Álvarez analizó el desarrollo. “Fue un lindo gol. En el primer tiempo tuvimos mucho la pelota, muchas secuencias de pases, y por eso llegó el gol. En el segundo nos costó más, perdimos la pelota y ellos encontraron más el control. Por suerte ganamos”, comentó.

El ex delantero de River tuvo palabras elogiosas para con Mastantuono, que por primera vez actuó en el seleccionado mayor, después de hacerlo en el sub 20. “La historia del fútbol argentino es así. Siempre surgen chicos y hay que apoyarlos, como alguna vez me pasó a mí. Hablé con él; está contento. Es chico, pero por las cosas que hace en la cancha y por cómo se maneja afuera parece más grande. Es un crack”, halagó el cordobés al chico que alguna vez le pidió una foto en el seno del club.

A sus 14 años, Franco Mastantuono le pedía fotos a Julián y Enzo, cuando todavía la descosían en River.



Hoy los tres entrenan juntos con la Selección Argentina. Todo Núñez sonríe al ver esta postal.



25, 24 y 17 años. Locura 💎🇦🇷 pic.twitter.com/Uv5YO1ysWG — El Enganche (@EngancheDiez) June 5, 2025

Sobre el futuro del juvenil de River, al que está por contratar Real Madrid, Julián se atrevió a un consejo: “Que elija con el corazón, lo que siente y lo que le haga mejor a su carrera”. Y cerró con un mensaje sobre la fortaleza grupal: “Sabíamos qué partido iba a darse. Queríamos ganar, lo hicimos bien. Más allá de que faltaban chicos en el equipo y algunos compañeros que no juegan tanto tuvieron su oportunidad, la idea era jugar como siempre, como un equipo. El grupo es muy lindo, estamos muy unidos. Y cuando las cosas van bien, todo fluye mejor”.