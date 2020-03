Mauricio Serna dejó una polémica frase sobre el gesto que Gallardo les hizo a los hinchas de River tras el empate frente a Defensa y Justicia Crédito: @MChichoSerna

19 de marzo de 2020 • 19:10

Boca todavía disfruta el título que le ganó mano a mano a River en la última fecha de la Superliga. Y, cada vez que pueden, los ex referentes xeneizes hacen alguna referencia sobre el tema. En este caso fue el colombiano Mauricio Serna, que, sin vueltas, y con ironía, le apuntó a Marcelo Gallardo .

El tema en cuestión fueron los gestos que el Muñeco les hizo a los hinchas millonarios en el decisivo (para Boca) empate 1-1 con Defensa y Justicia. Los dos puntos que River dejó escapar en el Monumental, precisamente, fueron decisivos para la conquista xeneize en el campeonato local. Y Chicho, con picardía, no dejó escapar esa situación.

"Puede que esté equivocado, pero creo que nunca he visto a un técnico de Boca pidiendo aliento . Eso en Boca no existe. No hay que pedirle a la gente que te aliente, porque el hincha de Boca te alienta por naturaleza", fue la frase que utilizó Chicho Serna, en diálogo con el programa radial Pasión Azul y Oro (AM 970).

La actitud de Gallardo llamó la atención por entonces, pero el director técnico del equipo millonario explicó el por qué de ese gesto en una conferencia de prensa luego del empate con Defensa y Justicia (1-1). Además, por si hiciera falta, aclaró que no fue un enojo con los simpatizantes. De todos modos, Serna no tuvo dudas en subrayar la actitud del Muñeco.

"El hincha viene acompañando siempre, no tengo nada para decirle. Lo único que quería era decirles que confíen, darles una muestra más. Pero ni siquiera, ellos lo saben", había dicho Gallardo.

Y la chicana del colombiano continuó sin mencionar a Gallardo: "El día que Boca ganó y River empató de local con Defensa, y quedó apenas un punto arriba, ya se venía un Boca con todo el entusiasmo de arrebatarle el título y darlo vuelta. Se vio a un River cabizbajo, que se notó que le pesó ese partido. Los rostros dicen mucho y ya se veía en la cara del entrenador de ellos", sentenció.

Serna también hizo referencia a lo que le generó el equipo en la recta final de la Superliga: "Siempre tuve fe en que Boca iba a ser campeón. El equipo mostraba una solidez muy importante. El único rato que jugó mal fue el primer tiempo con Colón, aunque después hizo la diferencia. Fue superior siempre".

Hasta que, en el final de la entrevista, Serna volvió a apuntarle a Gallardo: "Los rostros dicen mucho, ya se veía en la cara del entrenador de ellos...".