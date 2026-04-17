La polémica no se detiene: el estado del campo de juego del Monumental, un actor inesperado en el River vs. Boca

Acostumbrado a ser el hogar de la selección argentina campeona del mundo y con un sistema híbrido que albergó la final de la Copa Libertadores que Botafogo obtuvo en 2024 ante Atlético Mineiro, el césped del estadio Monumental hoy no goza de su mejor versión. Luego de soportar las toneladas que demandó el escenario que durante casi dos semanas estuvo instalado para que se presentara AC/DC, la legendaria banda de rock británico-australiana, el pasto quedó muy dañado. Para colmo, las lluvias intensas que en las últimas semanas azotaron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tampoco contribuyeron con las estrategias de saneamiento que instrumentaron contrarreloj los empleados de mantenimiento de River.

En vísperas de una nueva edición del superclásico, que se disputará este domingo desde las 17, con Darío Herrera como árbitro, el campo de juego implica uno de los focos de atención. Aunque las tribunas estarán colmadas por 85.018 espectadores y las imágenes de la bienvenida al equipo de Eduardo Coudet se replicarán exponencialmente durante varias horas en las plataformas audiovisuales, el partido entre River y Boca no contará con un terreno acorde para un acontecimiento deportivo que excede ampliamente las fronteras de la República Argentina.

Una vista panorámica del césped del Monumental Captura de video

Consciente de que esta vez la pelota no circulará con la misma fluidez que el 27 de abril de 2025, cuando River se impuso por 2 a 1 contra su rival de toda la vida, Gonzalo Montiel evitó cargar las tintas sobre las dificultades que ofrecerá un piso irregular. “No está en buenas condiciones, pero no nos favorece a ninguno de los dos equipos”, opinó el lateral derecho, al ser consultado en la conferencia de prensa que la Liga Profesional de Fútbol organizó durante el mediodía del viernes en el complejo de la AFA en Ezeiza.

A la izquierda del defensor estaba Leandro Paredes, el principal referente de Boca, que también reflexionó acerca del asunto y halló un punto de coincidencia con su compañero en el representativo nacional: “El campo de juego va a estar igual para los dos. Somos dos equipos que buscamos jugar al fútbol y condiciona un poco el estado, pero no le damos tanta importancia”.

Freitas, delantero de River, en el partido del miércoles ante Carabobo, por la Copa Sudamericana, donde se vio que el campo no estaba bien Manuel Cortina

Las noches del lunes 23, viernes 27 y martes 31 de marzo dejaron secuelas evidentes. El pogo en modo loop y las precipitaciones que caracterizaron el comienzo del otoño ocasionaron que la combinación de pasto y fibras sintéticas sintieran el rigor de ese cóctel explosivo para un campo de juego que suele ser motivo de orgullo para River. La situación fue imposible de maquillar porque los comensales de los dos espacios gastronómicos del Monumental fueron testigos del deterioro cuando mediante el uso de grúas, también perjudiciales para el pasto, fueron desmontadas cada una de las estructuras que ocuparon los distintos sectores de los 105 metros de largo por 68 de ancho que comprende el terreno.

Vista del Monumental a dos días del superclásico

Vista panorámica del estadio Monumental

Una vez que observó las consecuencias mencionadas, Stefano Di Carlo, el presidente de River, solicitó que se extremaran esfuerzos para que el campo pudiera ofrecer una postal decorosa en la siguiente actuación como local, el domingo 5 de abril. Pese a que el tema integró la agenda mediática, pasó a un segundo plano porque el 3 a 0 sobre Belgrano dejó satisfecha a la gente después de una gran actuación de los dirigidos por el Chacho.

Una imagen elocuente del pasto del Monumental Captura de video

Parecía que la problemática había quedado en un segundo plano y no sería una causa de preocupación hasta que el miércoles pasado hubo un retroceso significativo. A simple vista, el pasto no lució en óptimas condiciones, sobre todo en el costado aledaño a la platea Belgrano baja inferior y su unión con la tribuna Centenario. El exiguo 1 a 0 frente a Carabobo no sólo tuvo como protagonistas el gol de Sebastián Driussi a través de un repentino derechazo, las gambetas del ecuatoriano Kendry Páez y la lesión de Fausto Vera luego de chocar con el venezolano Eric Ramírez, sino también la arena que se desparramó cada vez que hubo fricción en diferentes zonas de la cancha.

Resignada a que el césped no pudiera recuperarse al 100 % de sus posibilidades para el gran duelo de este domingo, por la decimoquinta fecha correspondiente a uno de los encuentros interzonales del Torneo Apertura, la dirigencia apuesta a que pase “de cuatro puntos a siete”, según confió una de las autoridades del club de Núñez para LA NACION. Para alcanzar esas expectativas moderadas, se llevaron a cabo tareas de nivelación y compactación con el propósito de permitir que el balón logre rodar sin dar pequeños saltos cuando se enfrenten los jugadores de River y Boca.

#AHORA - Así está el campo de juego del Más Monumental a menos de 48hs. para el Superclásico.



📺 #ESPNEquipoF | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/EmECDNVeXX — SportsCenter (@SC_ESPN) April 17, 2026

Sin embargo, más allá de esas medidas paliativas que acompañan el crecimiento del pasto después de que se plantaran las semillas de invierno, la Comisión Directiva de River tomó la decisión de no repetir una experiencia que exija tres conciertos en un lapso de ocho días. Incluso existe una cláusula para que DF Entertainment, la empresa encargada de los shows musicales a partir de 2022, le abone un resarcimiento a la institución en este tipo de casos.

Independientemente de aquella penalidad, el objetivo es adoptar los recaudos necesarios para evitar que una imagen de carácter excepcional, teniendo en cuenta que hubo decenas de recitales de artistas nacionales e internacionales desde que la entidad decidió invertir millones de dólares en una superficie similar a la que poseen varios equipos reconocidos de Europa y que tuvo su flamante estreno el 20 de febrero de 2021, cuando el conjunto conducido en ese entonces por Marcelo Gallardo venció 3-0 a Rosario Central.